Почему внутри помидоров бывают жесткие прожилки, а снаружи желтые пятна? И как их не допустить

Вы, наверное, замечали белые жесткие прожилки, лучами прорастающие в мякоть томата от плодоножки, которые приходится вырезать ножом? Они чаще встречаются в магазинных помидорах, которые продаются круглый год. А вот зеленовато-желтые пятна на так называемых плечиках плодов огорчают дачников на своих грядках. Почему они появляются, опасны ли для растения и человека и как их избежать?

Жесткие прожилки в покупных томатах - требование торговли / Фото автора

Оба эти изъяна зачастую не вызваны каким-либо патогенным возбудителем, а имеют несколько других причин. Во-первых, беловато-желтые прожилки - это особенность сорта, а в большинстве случаев - гибрида томатов, которая является требованием торговли для селекционеров. Ведь не секрет, что промышленное производство этого овоща и дальнейшая реализация имеет свои условия: хорошая лежкость, транспортабельность, длительное сохранение товарного вида и качеств. Неприятные прожилки и стали тем скелетом или каркасом, который помогает держать форму плоду, обеспечивая его плотность длительное время. Поэтому, выбирая посевной материал, учитывайте, что плоды гибридов томатов (с обозначением F1) могут вас неприятно «порадовать» при употреблении, хотя, конечно, они имеют и достоинства, такие как высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям.

У сортовых томатов, выращенных на участках или в теплицах, жесткие прожилки возникают при дисбалансе питания. Томаты - прожорливая культура, любит хорошо удобренную почву. Поэтому некоторые дачники щедро вносят перегной и другие азотсодержащие удобрения в грядку, которые приводят к их бурному росту. Однако избыточный азот ведет к плохому усвоению калия и кальция, которые играют немалую роль при наливе и созревании плодов, именно от них зависит внешний вид и вкус томатов. Кроме того, нехватка кальция приводит к такому распространенному заболеванию, как вершинная гниль, когда на носике плода появляется сухое вдавленное некротическое пятно.

Желто-зеленое пятно вокруг плодоножки возникает при калиевой нехватке и сильном солнце / Фото автора

Некоторые огородники, чтобы ускорить процесс созревания плодов, удаляют значительное количество листвы, оставляя только стебли и кисти, которые весь световой день находятся под прямыми солнечными лучами. Происходит перегрев томатов именно со стороны плодоножки и появляется зеленовато-желтая окраска различного диаметра, которой способствует и нехватка калия, отвечающего за синтез пигмента ликопина. У таких томатов в этой части плода кожура утолщается, мякоть становится недозревшей, плотной и невкусной, в то время как остальная часть уже красная и спелая. Приходится срезать приличную часть помидора. Замечено, что такие пятна чаще возникают у сортов крупноплодных томатов и так называемых черных, у которых неравномерное окрашивание плодов является сортовой особенностью.

В нашем регионе с высоким уровнем солнечной активности для профилактики появления желтого пятна на плодах рекомендуется все же оставлять часть листвы на кустах или притенять растения в самый пик с помощью специальной сетки либо белого укрывного материала или даже старого тюля.

На нехватку калия также указывают и другие признаки: листва становится бледной, приобретает желтовато-бронзовую окраску или имеет пятна, похожие на краевой ожог, созревая, плоды неравномерно краснеют и имеют кисловатый или пресный вкус.

Таким образом, дефицит микроэлементов может возникнуть в результате нехватки их в почве, а также нарушении их всасывания из нее. Последнее возникает в двух случаях: при резком колебании дневных и ночных температур, при снижении температуры менее 15 градусов, когда растения плохо поглощают влагу с растворенными в ней микроэлементами, и в жару при температуре выше 30 градусов, когда калий не усваивается. Второй случай - это нарушение водного баланса. Затяжные дожди и чрезмерный полив просто вымывают питательные элементы в более глубокие слои почвы, а также недостаточный полив в засушливый период и кислородное голодание корневой системы.

Древесная зола, оставшаяся после сжигания веток, - самый доступный источник калия / Фото автора

Идеально вносить комплексные удобрения в грядку до посадки, но восполнить нехватку калия можно и сейчас, когда идет формирование, налив и созревание плодов. Самым доступным и быстрым средством является древесная зола. Она подойдет как для корневой, так и листовой подкормки. В золе калий содержится в виде углекислого калия и хорошо растворяется в воде. Для полива под корень сутки настаивают раствор из расчета 2 стакана древесной золы на 10 литров воды. Вносят во влажную почву по 1 литру на куст. Для некорневой подкормки раствор делают менее концентрированным, разбавляют двукратно водой и сверху проливают по листьям. Проводить данную подкормку можно 2 раза в месяц.

Кроме того, для быстрого пополнения калием используют монокалийфосфат. Для корневой подкормки 10 г вещества разводят в 10 л теплой воды и вносят по 1 л под каждый куст. Для опрыскивания листьев 2 г монокалийфосфата растворяют в 10 л воды. Подкормку проводят утром или вечером раз в 10 дней, чередуя листовую и корневую.

Вышеописанные причины относительно безопасны для самого растения, а плоды можно употреблять в пищу, не опасаясь. Чего не скажешь о заболевании столбур или фитоплазмоз. Это опасное, но не сильно распространенное заболевание пасленовых культур (томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель), вызываемое фитоплазмой, поражающей клетки растений.

Томат, пораженный столбуром, малопригоден для еды / Фото ekosad-vsem.ru

Возбудитель обитает на сорных растениях, зимует на их корнях, а распространяется листососущими насекомыми-вредителями (тля, трипсы, балокрылка, цикадки) в период активного лета с мая по июль. Способствует распространению жаркая и сухая погода.

Чаще столбур поражает среднерослые и высокорослые томаты, редко - низкорослые и скороспелые сорта и гибриды. На пораженных кустах стебли утолщаются, как бы одревесневая, на разрезе становятся буро-коричневыми, грубеют и мельчают листья, приобретая розово-фиолетовую окраску, удлиняются цветоножки, деформируются цветки и завязь, созревающие плоды имеют неравномерную окраску, становятся твердыми, внутри мякоть уплотняется и прорастает белой сосудистой тканью. Такие томаты с трудом даже разрезаются ножом, поэтому есть их ни в коем случае нельзя.

Столбур не лечится, пораженные растения срочно придется удалить, чтобы фитоплазма не распространилась на другие растения. Мерами профилактики является уничтожение сорняков и обработка инсектицидами. До цветения подойдут обычные препараты против большинства огородных вредителей («Актара», «Актелик», «Интавир», «Конфидор и др.), в период завязи можно использовать только биологические препараты с коротким сроком ожидания («Фитоверм»).