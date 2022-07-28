Областной центр хотел бы прирасти птицефабрикой и молочно-товарной фермой

Один из названных объектов уже есть, но к Костанаю не относится. Второй пока в проекте, но акимат города считает его перспективным и готов силами своих специалистов сопровождать инициативу предпринимателя. Об этом речь шла 25 июля, во время подведения итогов социально-экономического развития Костаная за первое полугодие.

Костанай промышленный

В целом основные показатели областного центра плюсовые.

- Объем промышленного производства возрос на 20,8%; инвестиции в основной капитал - на 4,9%; ввод жилья - на 7,3%; объем строительных работ - на 42,1%; розничной торговли - на 8,4%, оптовой - на 15%, - перечислила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья ТУРЛУБЕКОВА.

В Костанае увеличен на 33,5% выпуск автомобилей, на 4% - производство армированного проката, бетонных изделий - на 17,1%, а также больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпустили муки, макарон, кондитерских изделий, безалкогольных напитков.

Ключевым сектором экономики областного центра была названа промышленность, в том числе перерабатывающий сектор. В городе, например, сосредоточено большинство имеющихся в Костанайской области мельниц, предприятий по выпуску товаров из сельхозсырья.

Производственники выпустили за полгода продукции на 554 млрд тенге, ИФО (индекс физического объема) промышленности составил 120,8%.

Мы едем, едем...

При этом в последние годы Костанай свой промышленный статус значительно упрочил благодаря заводам по выпуску легковых машин, сельхозтехники, а также в связи с началом функционирования на его территории индустриальной зоны. Справедливости ради стоит сказать, что все перечисленные субъекты бизнеса находились и находятся под плотным кураторством и патронажем областных властей. Но считаются городскими и победно фигурируют в статотчетности.

Самые масштабные экономические проекты Костаная, в частности «КамАЗовские», связаны с индустриальной зоной / Фото из архива «НГ»

С ними же связаны и ближайшие перспективы экономического роста.

- В рамках Карты индустриализации (поддержки предпринимательства) на 2020-2025 годы запланирована реализация в областном центре 5 проектов на общую сумму 179,2 млрд тенге, - доложила на совещании Наталья Турлубекова, - с созданием более тысячи рабочих мест. Все проекты - в отрасли машиностроения.

Три из них должны быть завершены в 2024 году, а два уже в 2022 году.

Один проект реализует ТОО «Машиностроительный завод «МТЗ-Казахстан», оно налаживает производство кабин для тракторов «Беларус». По данным акимата, проектная мощность производства - 10 тыс. кабин в год, стоимость 8,3 млрд тенге, количество рабочих мест - 150.

ТОО «TEHNOPARK KZ» строит завод по производству кузовов, надстроек коммунальной техники. Мощность - 600 единиц в год, стоимость 2,9 млрд тенге, 180 рабочих мест. В декабре сего года должны запуститься.

Из трех оставшихся проектов Карты индустриализации - два продолжающихся «КамАЗовских», реализуются с 2019-го и 2020 года и один АО «Агромаш Холдинг KZ», связанный с организацией сборки Deutz-Fahr.

Вне Карты индустриализации областной центр рапортует о 19 проектах, из которых 14 - в сфере машиностроения. Сроки ввода - с нынешнего года по 2025-й.

В общем, машиностроение - наш тренд. При этом в структуре налоговых поступлений больше половины их в Костанае приходится на средний и малый бизнес - 68%. А наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли и потребительского рынка. В городе действуют более 27 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, с численностью более 50 тыс. человек.

Больше села городу

Интересно, что в Костанае имеется также сельскохозяйственный сектор. А раз есть, то существует и отчетность по нему и планируемые показатели развития. И вот с ними город за первое полугодие просел, ИФО составил 75%. Как говорилось в докладе, на 1 350 голов мелкого и крупного скота, лошадей стало меньше. Причем упоминались не только частные подворья, но и несколько КХ. К тому же имеется кусочек полеводства - одно предприятие сажало 70 га картофеля, а в этом году добавило 60 га масличных. Все это село сосредоточено в пригородах, которые не так давно имели статус самостоятельных поселков, но со временем стали административно относиться к Костанаю. Сейчас городская администрация наметила провести «корректировку показателей поголовья личных подсобных хозяйств и сверку с базой идентификации сельскохозяйственных животных». Кроме того, город хотел бы, чтобы два субъекта бизнеса, которые фактически действуют на его территории, прошли перерегистрацию, дабы относиться в качестве юридических лиц к Костанаю.

Фабрика, входящая в АО «Север Птица», имеет поля в Костанайском районе, а само предприятие находится в поселке Дружба. Он же административно - часть Костаная. Кроме того, ТОО «Надеждинка» ведет реализацию нового инвестиционного проекта на территории города Костаная - намерено строить ферму мощностью 5 400 тонн. Срок ввода - 2023 год. Представитель ТОО был на совещании, сообщил, что проектно-сметная документация готова, впереди - этап экспертизы.

Отделу предпринимательства поручено вопрос перерегистрации продвигать. Если дело выгорит, то произойдет переток налогоплательщиков из Костанайского района в областной центр. Ну и показатели сельскохозяйственные товарное производство точно улучшит.