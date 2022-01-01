Лицензирование возвращается - информация специально для дошкольных организаций

22 июля на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования по Костанайской области Орал КАППАСОВ пояснил, к чему надо начинать готовиться детcким садам и мини-центрам.

Частные сады очень выручили общество в пору тотального дефицита мест в государственных дошкольных учреждениях / Фото Ксении РЕБИК

- Сейчас при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования, - сказал он, - указанные предпринимателями в уведомлении сведения никем не проверяются. Отдельные сады просто не подают уведомления... Сегодня все уровни образования лицензируются, кроме дошкольного. Это и школы, и колледжи, и вузы.

Каппасов напомнил, что до 2011 года дошкольные организации лицензировались. Но затем дефицит мест в детских садах привел к тому, что порядок открытия частных организаций был максимально упрощен. Сейчас острота ситуации снята, и встает вопрос о качестве услуг в дошкольных организациях.

- При получении лицензии дошкольные организации должны будут подтвердить соответствие самым минимальным квалификационным требованиям, единым как для государственных, так и для частных. Речь идет о соответствии противопожарным, санитарным правилам, нормам по количеству детей в группах и по квалификации педагогов, - пояснил руководитель департамента.

И добавил, что во многих странах дошкольные учреждения либо лицензируются, либо проходят процедуру аккредитации. Например, в Германии лицензируются все детские сады, при этом требования могут различаться в зависимости от определенных требований федеральных земель. В Канаде, США, Португалии, Российской Федерации также применяется лицензирование. Основные требования предъявляются к количеству детей по типу группы, соотношению детей и персонала, квалификации педагогов, учебному и игровому пространству, оборудованию, образовательным программам в соответствии с возрастными особенностями детей, готовности к чрезвычайным ситуациям, медицинскому наблюдению, питанию. При этом в Германии, Австралии, Канаде лицензия может быть отозвана, если благополучие детей находится под угрозой или организация признана не соответствующей стандартам. Лишить лицензии могут и в случаях, когда ответственные лица не компетентны управлять дошкольной организацией или работа по уходу за детьми наносит ущерб здоровью, безопасности или благополучию воспитанников. Организация, ответственная за лицензирование, может уволить руководителя или сотрудников дошкольной организации по конкретному случаю.

В таких странах, как Сингапур, Корея, Малайзия обязательна аккредитация дошкольных организаций.

Министерство просвещения РК сейчас прорабатывает процедуру. Введение лицензирования планируется на 2024 год, оно будет проводиться поэтапно. По словам Каппасова, коррупционные риски оцениваются как низкие, поскольку государственная услуга по выдаче лицензии будет полностью автоматизированной и бесплатной. Сейчас в установленном законодательством порядке проводится анализ регуляторного воздействия на бизнес вводимого лицензирования, затем будет разрабатываться соответствующий законопроект.