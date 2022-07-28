Помогут ли костанайские окаменелости бурить нефтяные скважины в Тюмени?

Найти окаменелости моллюсков в Костанайской области - дело нехитрое, с чем давно справляются местные краеведы. Берешь лопату и выкапываешь обитателей древнего океана Тетис. Куда сложнее было понять их взаимодействие друг с другом и другие особенности жизни в период от 400 млн до 200 млн лет назад. Помочь с этим может ученый из Тюменского государственного университета. Лаборант-исследователь Анастасия ПОХАЗНИКОВА приехала в Костанай всего на пару дней только для того, чтобы познакомиться с коллекцией окаменелостей областного историко-краеведческого музея.

«Не многие хотят делиться»

Наша гостья работает в месте с трудно выговариваемым названием - лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы при Тюменском госуниверситете. Девушка, почти как следователь-криминалист, изучает царапины и сколы, чтобы прочитать путь жизни и смерти моллюска.

Анастасия Похазникова: «Гораздо лучше - пощупать окаменелости самостоятельно»

- Наша лаборатория может похвастаться тем, что у нас работают преимущественно молодые ученые до 30 лет, - говорит 21-летняя Анастасия Похазникова. - Мы занимаемся изучением древних организмов - это и рыбы, и моллюски, и черви. Наукой я занимаюсь почти год, начала сразу после окончания бакалавриата по специальности «биология и генетика». Лаборатория существует около трех лет. Я защитила дипломную работу по генетическим исследованиям. В будущем хочу внедрить генетику в палеонтологию. Могут получиться интересные исследования, их мало кто проводил, так как они очень сложные, но мы постараемся.

В Костанай коллеги Анастасии хотели приехать последние 2 года, но никак не получалось, то границы закрыты, то еще что-то мешало. Интерес вызывала коллекция музея и возможность выехать в поле и найти окаменелых моллюсков самостоятельно.

- Насколько мне известно, у вас есть уникальная обширная палеонтологическая коллекция, которая нас заинтересовала, - отмечает Похазникова. - Мы готовы к сотрудничеству, готовы обмениваться опытом. Дело в том, что сейчас найти хорошую коллекцию и договориться с музеями очень тяжело. Многие не хотят допускать ученых и делиться знаниями. Насколько мне известно, с костанайским музеем мы дружим уже пару лет. Я должна была приехать сюда с коллегой, который изучает ихтиофауну, то есть останки древних костистых рыб, но, к сожалению, он не смог. А меня лично интересует малакофауна.

Как жили и дружили под океаном

Костанайскую коллекцию, отмечает сотрудник областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО, собирали несколько ученых не только из Казахстана, но и из России.

- Я знаком со многими биологами, - рассказал Андрющенко. - Например, на юге области у нас есть экопарк, я знаком с детских лет с его директором. Там нашли несколько ракушечек окаменелых, а как результат - несколько экземпляров нашей коллекции. Находки у нас из разных уголков Костанайской области.

Цель поездки - составить фотоколлекцию костанайских моллюсков

Исследователь из России фотографировала и визуально осматривала моллюсков. Для этого на столе расстелили белый лист бумаги, установили кольцевую лампу, которую чаще подростки используют для съемки видео в соцсеть TikTok, и по очереди с метровой линейкой фотографировали каждый экземпляр.

- Как я вижу, многие образцы уже определены с точностью до рода и вида, - комментирует Анастасия. - На основании фотографий мы также попробуем их рассмотреть. Первым делом хотим определить биоразнообразие, то есть какие виды организмов населяли костанайскую землю. Лично мне интересна тема того, как эти моллюски взаимодействовали. Если вы посмотрите на окаменелые ракушечки, там можно разглядеть разные отверстия или сколы, что может свидетельствовать о том, как они взаимодействовали с окружающим миром: возможно, ими питались хищники, или у них был симбиоз с другими организмами.

Анастасия рассказывает, как в предыдущей поездке в урочище Мадыген в Кыргызстане обнаружила образцы устриц. Их изучение позволило выявить 6 разных типов взаимодействия устриц с прочими видами. Например, некоторые устрицы были заселены на поверхности мелкими и крупными кольчатыми червями. На ракушках также поселились другие устрицы - меньших размеров. У них не было другого выбора, поэтому ракушки прикреплялись именно к устрицам большего размера - к субстрату было просто не пробиться из-за плотной населенности.

- Можно, конечно, было работать чисто с фотографиями, которые могли сделать сами костанайские краеведы, но гораздо лучше пощупать окаменелости самостоятельно, - говорит Похазникова. - Ракушку нужно покрутить с разных сторон, потому что иначе можно не заметить какие-то структуры. Все-таки для ответственных проектов стоит самостоятельно проводить исследования. У нас также в планах полевой выезд на Журавлевскую свиту, в ходе которого мы хотим сделать самостоятельные находки, набрать материал. Там этих окаменелостей - в ассортименте, такого разнообразия у нас можно и не найти. Мы не хотим ограничиваться только исследованиями в Тюменской области. Чтобы построить полноценные исследования, нужно изучить не только деревню Речкино или Кыштырлинский карьер в нашей области, нужно исследовать большой регион, тогда выводы будут более полноценными. Я вот в костанайской коллекции вижу окаменелости, похожие на те, что видела в кыргызском Мадыгене, но и они немного различаются.

Итоги для ученых мира

Итог всей работы - это в основном научные публикации. Но есть и результат, который можно будет применить на практике.

Образцы окаменелостей в Костанае уже определены с точностью до рода и вида

- Большая часть нашего коллектива - геологи, которые изучают палеоклимат, - пояснила Анастасия. - Эти ракушечки помогают нам в определении места для бурения скважин. То есть в работе мы наблюдаем разные слои, мы их называем свитами, которые залегают, грубо говоря, друг под другом. К определенной свите принадлежат конкретные виды окаменелостей. Благодаря тому, что мы знаем, какие виды относятся к каким свитам, мы понимаем, пробурили мы скважину или нет. Скважины, содержащие нефть, распространены в том же урочище Мадыген. Таким образом, наше исследование поможет геологам искать месторождения.

После возвращения в Тюмень Анастасия Похазникова и ее коллеги составят фотоколлекцию биоразнообразия океана Тетис. Это будет база фотографий из разных регионов, чтобы изучать разных моллюсков, в том числе и костанайских, могли ученые из любой точки мира. А костанайский музей рассчитывает продолжить сотрудничество с тюменской лабораторией, чтобы еще больше узнать не только о нынешних экспонатах, но и о будущих находках.

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