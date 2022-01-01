Проверенный рецепт «жгучки»

Сырых острых приправ на основе спелых помидоров известно великое множество. Самый распространенный у нас вариант - томаты, горький перец, чеснок, соль. Минимальный набор, но будет уже вкусно. Мой знакомый с такой «жгучкой» зимой яичницу-болтунью жарил, ложку овощной приправы на два яйца, интенсивно перемешать и вылить в сковородку, где уже обжарилась пара кусочков темного хлеба. Вкуснота!

Возвращаюсь к приправе. Я лично в свою еще всегда добавляла молотых зерен кориандра, хрена чуток. В прошлом году делала с добавлением имбиря. Это на любителя. С имбирем куда вкуснее получается сливовый соус к мясу, такой пряно-кисло-сладкий.

И вот уже третий год я делаю приправу, которую называю викторианской. По имени Виктории Попин, кулинарного блогера из Польши. Это сырая приправа со сладким перцем и яблочным уксусом. Отменная штука. И пропорции - самое то. И помидоры, и сладкий перец должны быть мясистыми.

Все измельчить. Лучше перемолоть, чтобы не пюре для младенцев получилось. Заправить овощи солью, сахаром, яблочным уксусом и часа 3-4 дать настояться при комнатной температуре. Потом разложить по банкам, держать в холодильнике или подвале. Хранится прекрасно благодаря хрену и уксусу.

Ингредиенты

На 2,5 кг помидоров - 500 г сладкого перца, 150 г горького перца (семечки удалить), 150 г чеснока, 250 г корня хрена, 0,5 стакана соли, 1 стакан сахара, 1,5 стакана яблочного уксуса.