Об открытом участке теплотрассы возле многоэтажного дома № 4/2 по ул. Текстильщиков, рядом с яслями-садом № 6, сообщил «НГ» житель Костаная Арман КАДЖИМУРАТОВ.

Ул. Текстильщиков, 4/2. Трубы рядом с яслями-садом № 6 открыты уже больше месяца

- Открыт довольно приличный участок трубы среднего диаметра, - написал он. - Обращался в iKomek примерно месяц назад, но трубы до сих пор стоят без изоляции. Решил написать вам. Я не живу там, но приезжаю раз в месяц на этот адрес.

На месте корреспонденты «НГ» увидели довольно приличный участок без теплоизоляции, расположенный прямо возле забора детского сада. На нем с удовольствием грелись коты, но людям от этого теплее явно не становилось.

Ул. Победы, 106. Трубы в торце дома спустя две недели не изолировали

Трубы за домом № 106 по ул. Победы, о которых «НГ» писала две недели назад, до сих пор не изолировали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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