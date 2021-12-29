Как подготовиться к садово-огородному сезону, продолжаем разбираться по буквам

Скоро середина зимы, а значит, не за горами начало посевного сезона для культур с длительным периодом вегетации. Как к нему подготовиться, не забыть приобрести что-то необходимое или попробовать что-нибудь новенькое, подскажет наша дачная азбука. В этом номере узнаем о товарах от буквы О до Я, а начало найдете в № 50 от 16 декабря.

О - остеоспермум. Цветок, не теряющий декоративной привлекательности на клумбе в течение всего лета, радует обильным цветением до поздней осени, выдерживая небольшие заморозки. Внешне нарядные цветки белого или сиреневого цвета напоминают и хризантему, и ромашку, поэтому его второе название - «африканская ромашка». Компактный, хорошо облиственный кустик, высотой до 50 см станет украшением и клумбы, и балконного ящика. Посев необходимо делать пораньше - в конце февраля - начале марта.

П - парник. Громоздкие, некрасивые и не всегда удобные деревянные ящики для рассады и подручная приспособленная упаковка уходят в прошлое. Для проращивания семян, посева и распикирования рассады появились пластиковые мини-парники с прозрачной крышкой. Их модификаций достаточно много, они различаются по длине, количеству ячеек, наличию вставок для торфотаблеток. Поэтому подобрать необходимые теплички не составит труда, а использовать их можно несколько лет. Их главное преимущество - это возможность создания нужного микроклимата внутри.

Р - «родрига». Этот немецкий сорт картофеля, считающийся улучшенным сортом популярного картофеля «ред скарлетт», уже полюбился дачниками за множество достоинств. Во-первых, он раннеспелый (70-80 дней от всходов до уборки). Количество на кусту гладких, розовых клубней, средней массой 200 г (отдельные до 800 г) - от 8 до 10 шт., поэтому много «гороха» у «родриги» не бывает. Имеет продолжительный период покоя, заложенный на хранение, он вас порадует вплоть до следующего лета. По кулинарным качествам относится к среднеразваристым сортам, поэтому пригоден для супов и для кремового вкусного пюре.

Картофель сорта «родрига» красив снаружи и особенно вкусен в пюре

С - сидераты. Для тех, кто решил, что на даче не место химии, а машина навоза - удовольствие дорогое и непосильное, есть подходящая альтернатива - сидераты. Это группа культур, которые принято называть «зеленым удобрением», ведь выращивание, например, горчицы на одном месте 3 года подряд заменяет внесение перегноя. Также для пополнения органикой и микроэлементами почвы, подавления сорняков, отпугивания вредителей и профилактики болезней с успехом можно посеять рапс, редьку масличную, рожь, вико-овсяную смесь, донник, эспарцет. Посев сидератов с заделкой их зеленой массы предшествует возделыванию основной культуры.

Чем больше зеленой массы сидератов будет заделано в почву, тем богаче будет плодородный слой

Т - торфотаблетки. Этот продукт из прессованного торфа придуман специально для дачников и цветоводов, которые выращивают рассаду нежных капризных культур или из очень мелких и дорогих семян, хотя и подходят для посева всех видов культур. Торфотаблетки имеют ряд преимуществ: удобство использования, рыхлую структуру, позволяет хорошо держать влагу и обеспечить воздухообмен, способствуя беспрепятственному росту корней, растения в торфотаблетках легко и безболезненно пересаживают. Чаще всего встречаются таблетки трех диаметров: 27, 36, 42 мм и высотой около 10 мм. Залейте таблетку чистой водой, через 15-20 минут она разбухает примерно в 5 раз и готова к посеву. Для экономии места в одну таблетку большого диаметра можно посеять несколько семян и распикировать, аккуратно разделив ее.

У - укрывной материал. В условиях нашего непредсказуемого климата с частыми сюрпризами в виде возвратных и ранних заморозков на участке не обойтись без укрывного материала. Его можно разделить на две категории: полиэтиленовые и нетканые. К первым относится пленка ПВХ (80-150 мкм), воздушно-пузырьковая, армированная, светостабилизированная. Каждая имеет свою толщину, характеристики и срок службы. Нетканый укрывной материал («Агротекс», «Спанбонд», «Лутрасил», агроволокно) имеет толщину 40-60 мкм. Он спасет растения не только от небольших заморозков, но и затенит от летнего зноя. Материал черного цвета используют для мульчирования грядок с земляникой, овощей и приствольных кругов.

Укрывной материал спасет не только от низких температур, но и от палящего солнца

Ф - «Фитоспорин». Без этого популярного препарата уже немыслимо выращивание рассады, овощей и цветов. В своей основе «Фитоспорин» содержит бактерии сенной палочки, которые при попадании в почву и на растения выделяют природный антибиотик, подавляющий патогенных возбудителей, в первую очередь распространенную у нас фитофтору. Всю серию «Фитоспорина» можно разделить на препараты для профилактики (в форме пасты и геля) и для лечения (порошок, жидкая форма). Первые содержат также удобрение ГУМИ, поэтому их целесообразно применять в первой половине вегетации. Препараты для лечения в составе имеют микроэлементы (мед, бор, молибден и др.).

Х - «Хлорелла». С микроводорослями, которые входят в состав водной суспензии многие, конечно, встречались в луже, неглубоком водоеме или даже забытом стакане с водой. Зеленый налет - это и есть одноклеточные водоросли хлореллы, которые по содержанию белка превосходят даже злаковые культуры. Но для растениеводов она ценна как биостимулятор и улучшитель почвы за счет содержания аминокислот, микроэлементов, витаминов и активаторов роста. Наибольший эффект суспензия «Хлорелла» показывает при предпосевном замачивании семян, увеличивая их всхожесть, при внекорневом опрыскивании растений и как подкормка почвенных микроорганизмов при поливе.

Цинерария приморская необычно выглядит на клумбе и даже в композиции из сухоцветов

Ц - цинерария. Это невысокое, до 25 см, очень декоративное растение уже не редкость на клумбах. Оно великолепно смотрится как изящный бордюр цветника, на альпийской горке в сочетании с камнями, в вазонах и контейнерах с яркими цветущими культурами. Цинерария приморская зачастую выращивается как однолетник, хотя пересаженная поздней осенью, станет украшением и в комнате. Плотные, глубоко рассеченные листья цинерарии густо опушены серебристыми волосками и придают ей необычный праздничный вид. Выращивается рассадным способом, посеяв в конце феврале - начале марта, в уходе неприхотлива.

Ч - «черный красавец». Овощей с таким названием сорта можно рекомендовать сразу два. Это баклажан и кабачок. И оба прекрасно зарекомендовали себя на наших участках. Баклажан «черный красавец» - среднеспелый сорт голландской селекции с укороченно-грушевидными плодами, фиолетово-черного цвета, длиной 18 см, массой до 700 г. Мякоть белая, плотная, без горечи, с небольшим количеством семян. Раннеспелый кабачок «черный красавец» имеет цилиндрические, ребристые, темно-зеленые, без пятнитости плоды массой 0,8-1,7 кг. Кора средней толщины, мякоть светло-бежевая, плотная, очень сочная, нежного, отличного вкуса. Молодые завязи (10-15 см) используют вместо огурцов в салатах. Крупные плоды 1 кг и более, собранные до заморозков, могут храниться в прохладном месте несколько месяцев.

Ш - «шампань F1». Название этого одного из самых популярных гибридов эустомы подчеркивает его уникальную окраску. Кремово-абрикосовые эффектные махровые цветки, диаметром до 8 см, по форме напоминают полуоткрытые бутоны розы. На растении высотой до 80 см одновременно могут быть раскрыты до 10 бутонов, поэтому оно смотрится как целый букет. Многих цветоводов отпугивает сложный и длительный период вегетации на начальном этапе, но если этой красавице уделить чуть больше времени, то она вас непременно порадует. Конец декабря и январь - самое время сеять эустому, чтобы она смогла зацвести уже в июле.

В эффектную эустому «шампань F1» невозможно не влюбиться

Щ - щавель. Многолетнее зеленое растение, непременно выращиваемое на огороде. Первые листочки появляются уже после схода снега и до самых осенних заморозков годится для срезки и использования в кулинарии. Щавель холодостоек, неприхотлив в агротехнике и сеется безрассадным способом. В нем много аскорбиновой кислоты, каротина, разных витаминов, органических кислот и микроэлементов.

Э - «Эпин». Перепады температур, засуха, затяжные ливни и предстоящие заморозки поможет смягчить биостимулятор и антистрессовый препарат «Эпин», который должен быть в аптечке каждого дачника. Используется для опрыскивания по листу всех культур и комнатных цветов, замачивания семян, обработки клубнелуковиц цветов.

Ю - «юбилейная белая». Раннеспелый стабильно высокоурожайный сорт фасоли с дружным созреванием бобов. Растение кустовое, компактное. Бобы цилиндрические, 10-14 см длиной. Семена крупные, белые, эллиптические, отличных вкусовых качеств, пригодны для консервирования.

Я - «японский карлик». Сорт этого томата подойдет тем дачникам, кто не любит или не успевает уделить внимание пасынкованию и подвязыванию томатов. Ценится за низкорослость, высокую урожайность, скороспелость, универсальность и неприхотливость. Плоды красные, округлые, плотные, массой до 100 г, отличного вкуса, в период плодоношения сплошь покрывают растение. Сорт идеально адаптирован к малой площади питания и пониженной освещенности, подходит для выращивания в уплотненных посадках и как горшечное растение.

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