Прекрасное лакомство без масла и яиц

О панфорте, рождественской итальянской коврижке, я узнала из instagram-аккаунта кулинара из Монако. Несмотря на необычное название, рецепт оказался простым и, что не менее важно, полезным. Предлагалось смешать несколько видов цукатов с обжаренными орехами. Цукатов из дыни и апельсина я не нашла, заменила цукатами из ананаса, а вместо апельсиновых добавила курагу и изюм. Купила жареного миндаля и фисташек, к ним добавила немного грецких орехов. По оригинальному рецепту орехи нужно класть целые или рассеченные пополам, но я предпочла измельчить их блендером.

Итальянскую панфорте мы начали есть еще теплой / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Все остальное - строго по рецепту. Смешала орехи и фрукты, добавила столовую ложку пряностей (корица, гвоздика, мускатный орех). Туда же всыпала 120 граммов муки, разрыхлитель и ванильный сахар. Смесь нужно тщательно перемешать вручную, чтобы в муке, разрыхлителе и ванили оказался каждый орешек, изюминка и цукатинка. Затем в посуде с тяжелым дном растопила 125 г меда и 125 г сахара, доведя смесь до кипения. Указывалось, что лучше взять коричневый сахар. У меня он был, но кусковой, поэтому смесь пришлось греть и помешивать долго. Если не хотите возиться, возьмите лучше сахар-песок, и можно белый. Дальше - самое интересное: заливать и смотреть, как сладкая кипящая вязкая масса поглощает сухую смесь. По кухне сразу распространяется праздничный аромат пряностей и меда, и еще не готовую коврижку захотелось съесть. Но я удержалась. Выложила все в силиконовую форму, для страховки смазав ее растительным маслом. И отправила в духовку, разогретую до 150 градусов, на 30-40 минут.

Коврижка получилась мягкой, ароматной и очень вкусной даже в теплом виде. Что-то среднее между английским пудингом и немецким штолленом, но на мой вкус смачнее их обоих. Правда, в разрезе моя была не настолько красива, как в instagram-аккаунте, приготовленная с цельными орехами. Но мою есть явно удобнее. Кстати, в холодильник ее ставить не нужно, она прекрасно хранится при комнатной температуре в течение трех недель.

Ингредиенты

По оригинальному рецепту: 300 г цукатов дыни, 50 г цукатов апельсина, 300 г любых жареных орехов, 1 ст. л. пряностей (корица, гвоздика, мускат), 120 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного сахара, 125 г меда и 125 г сахара (лучше коричневого).