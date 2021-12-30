На вопросы родителей учеников 3 часа отвечали пять руководителей ведомств и депутат

Такое солидное представительство госслужащих потребовалось, когда стало ясно, что в рамках отдельных управлений и департаментов невозможно обсудить все проблемы, беспокоящие сейчас родителей школьников. На встречу в проектный офис «Костанай - адалдык аланы» в бывшем здании облфилармонии вечером в пятницу, 24 декабря, пришли 28 членов инициативной группы и корреспондент «НГ».

Встречу в проектном офисе провели вечером пятницы 24 декабря

Родители заявили, что приложение Ashyq и постановления главного санитарного врача РК ограничивают их права и свободы.

Родители учеников беспокоятся о безопасности своих детей в школах

- Мы сейчас подаем иски в суды на постановление главного санврача РК Киясова относительно постановлений об обязательной вакцинации сотрудников и по приложению Ashyq, - сообщила член инициативной группы Ирина ФОГЕЛЬ. И спросила: - Мы выяснили, что это приложение частное и зарегистрировано на Сейшельских островах. Кто несет ответственность за сохранность наших персональных данных? Также почему мы, родители, должны проходить через приложение Ashyq в школах? Какое отношение имеет это приложение к госорганизациям?

Юрий Севостьянов и Зауре Байменова

- Это в компетенции КНБ, - ответила на первый вопрос руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.

- В постановлении главного санврача РК № 36 от 25 августа 2021 года сказано, что родители провожают детей только до школы или другого учебного учреждения, внутрь они не заходят. В случае необходимости они должны пройти через QR-коды в приложении Ashyq, - ответил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

- Через Ashyq пропускают не только в школы, но и в ТРЦ, административные учреждения и даже на частную территорию, - добавила Байменова.

Гульмира Капенова: «Многие вопросы находятся не в нашей компетенции»

- Ashyq создано именно для сдерживания санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, - пояснила депутат областного маслихата Гульмира КАПЕНОВА. - Система уже испытана предпринимателями, Да, у нее были определенные недостатки, она где-то технически недоработана. Этот вопрос, как и многие вопросы, которые вы сегодня задавали, находится в компетенции министерств. Мы занимаемся только их исполнением на местах.

Азамат Каримов: «Почему вы ограничиваете нашу свободу передвижения?»

- Права человека можно ограничивать только законами, а не постановлениями, - заявил член инициативной группы Азамат КАРИМОВ. - Тогда почему вы ограничиваете нашу свободу передвижения? Почему карантинные меры, ношение маски, соблюдение соцдистанции должно распространяться на здорового человека?

- Мы изолируем только одного человека, в случае если это индивидуальное, единичное заболевание, не путайте это с пандемией! - ответил Севостьянов. - Поэтому эти ограничения распространяются на всех. Если вы с ними не согласны, если считаете, что наши действия неправомочны, подавайте на нас в суд! Давайте будем поступать так, как того требует законодательство.

Говорили о детской вакцинации, родители опасаются, что Pfizer может навредить их детям, так как этот препарат «не прошел клинические испытания».

- Этот препарат официально зарегистрирован в ВОЗ, он допущен к вакцинации, - парировал Севостьянов. - Но мы не занимаемся его регистрацией, поэтому детально на ваш вопрос я не могу ответить. Вакцинация начинается в возрасте от 12 до 18 лет. В этот период уже известно, на что у детей есть какие-то реакции. Во-вторых, в который раз повторю: вакцинация детей проводится только с письменного согласия родителей, никого не могут заставить!

- Компания Pfizer официально заявляет о том, что они не берут ответственность за последствия вакцинации, - продолжали члены инициативной группы. - Кто будет ответственен, если наши дети пострадают? Если от вакцины будет смерть?

- Каждый пункт вакцинации оборудован всем необходимым, имеется противошоковый набор для устранения анафилактического шока и сильной аллергической реакции, - заверил руководитель управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ. - В течение получаса идет наблюдение за привившимся, в случае чего врачи оказывают медицинскую помощь.

Еще один повод для беспокойства - установка турникетов на входе в школу.

- Сейчас в более чем 140 школах области установлены турникеты, - прозвучал вопрос из зала. - В случае пожара или теракта, скорее всего, они будут мешать эвакуации детей. Насколько законна и правильна их установка?

- Турникеты устанавливаются в школах с целью защиты от террористов, - пояснил начальник ДЧС Биржан КАРИМОВ. - Но, согласно правилам пожарной безопасности, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Учитывая вышеизложенное, установка турникетов на входной группе, в вестибюлях и холлах зданий не допускается, так как это приведет к уменьшению ширины эвакуационного выхода, тем самым создаст препятствие свободной эвакуации людей.

Каримов признал, что установку турникетов в школах не согласовали с ДЧС. Но отметил: если возможно ручное открытие турникетов, то их установка разрешается. Разрешено также при эвакуации использовать другие выходы.

Родители также требовали отменить норму о ношении учениками медицинских масок, так как дети жалуются на головные боли от их ношения. И возмущались, почему ВОЗ не проводит исследования о негативных последствиях ношения масок.

- Инициативная группа родителей Костанайской области считает проведенное собрание несостоявшимся, так как отсутствовал полный состав затребованных руководителей госорганов, в частности, не было прокурора, - заявил «НГ» после встречи с чиновниками Азамат Каримов. - Это все равно что провести суд без судьи, поэтому мы требуем повторного проведения собрания в полном составе затребованных руководителей госорганов и всеми документами, которые были затребованы при встрече с руководителями, но не были предоставлены.

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