Куда пойти с 30 декабря по 5 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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3-6 января,
10.00, 12.00, 14.00
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«Новогодний сюрприз», Ю. Семенова, новогоднее представление
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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4-6 января,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До 14 января
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Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»
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До 14 января
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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