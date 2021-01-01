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Куда пойти с 30 декабря по 5 января

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

3-6 января,

10.00, 12.00, 14.00

 

«Новогодний сюрприз», Ю. Семенова, новогоднее представление

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

4-6 января,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До 14 января

Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»

До 14 января

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»