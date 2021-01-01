Пожар в садовом обществе в Костанае стал поводом для обсуждения проблем людей, которые круглый год живут в дачных домиках. Должна ли власть отреагировать на этот острый вопрос? Да. Нужно срочно переселять их в арендное жилье, иначе может случиться трагедия.

Да. Нужно запретить прописку в дачных домиках и проживание в них зимой.

Нет. Люди живут в таких условиях по своей воле. Государство здесь ни при чем.

Нет. Есть госпрограммы по улучшению жилищных условий, они вполне доступны.

