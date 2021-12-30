Сейчас расскажу, как попасть на лечение по квоте в Нур-Султан без информации от врачей и не пропасть. В течение полугода мы платно и бесплатно обошли всех врачей-неврологов - от областной больницы до платных кабинетов! Осложнение после инсульта - частичная потеря слуха. Каждый врач назначает целый перечень препаратов плюс обследование (МРТ, КТ, а нужно еще у врача уточнить - с контрастом или без, потому что иногда без этих уточнений еще тысяч 15-20 уйдет на каждый анализ, потом повторный, но уже с контрастом, в платной лаборатории, потому что в областной больнице или не дают направление, или аппарат как раз сломался).

Итак, перечень препаратов… От витаминов и систем до уколов и таблеток в среднем выходит назначение одного врача в размере около 50-70 тысяч тенге. Реально для пенсионеров с пенсией 72-74 тысячи?

Так проходит полгода, и мы снова идем в обычную поликлинику по месту прописки или закрепления. И нас ставят на квоту в столицу, а для этого нужно пройти практически все кабинеты этой поликлиники. Там же проходят медосмотр ежегодные «медкнижники». И если врач написал направление на определенное время, то спор идет до драки (была свидетелем, когда пенсионерка кинулась на «медкнижника», который пытался пройти без очереди).

И снова интересно, зачем пишут в направлении время с 8 до 12 часов, если в очередь приходят с направлением от врача, например, на 9.30 или на 10 часов, и им все равно, что очередь идет один через один (один - по записи, второй - по живой очереди)? Тут наши мужчины (вообще нетерпимые) устраивают такие истерики, как будто выпили слабительное и не успеют добежать. Притом что молодежь в основном должна быть терпима (ведь на медосмотр выделяется оплачиваемый рабочий день). Есть ведь в очереди еще пожилые после инфаркта или инсульта, их как-то не замечают: раз кто-то привел, то пусть и стоит. Хотя одна девушка предложила пропустить без очереди на флюорографию пожилую женщину, которую держали под руки, но «медкнижники» (два молодых человека) не пропустили и влезли вне очереди, пока женщину поднимали со скамейки!

Возвращаемся к анализам: мы проходим бесплатно по направлениям (УЗИ в поликлинике с молодыми специалистами, только что закончившими вуз), а в последнем кабинете нет кардиолога. Что делать? Идем на платное УЗИ по рекомендации к проверенным врачам со стажем!

И вот вы прошли все анализы, вам скинули подтверждение на операцию. Нужно взять билеты на поезд за 2-3 дня, но нижних мест уже нет! Почему государство и АО «НК «КТЖ» не предусмотрели отдельную бронь для пожилых людей, которым нужно ехать по квоте на операцию? Хорошо, если молодежь согласится поменяться местами, а если нет? Искать по всему вагону, кто согласится? А что делать сопровождающему? Ехать в другом купе?

Для информации: родственники, сопровождающие пациента, ищите квартиру как минимум на сутки, потому что не факт, что в день госпитализации врач к вам выйдет. Вам придется еще половину следующего дня там провести, чтобы его поймать между операциями.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай