Традиционная акция «Письмо Деду Морозу» состоялась, невзирая на пандемию и инфляцию

Уже второй год мы не проводим прямой эфир в инстаграм-аккаунте «Нашей Газеты» во время развоза подарков. Стараемся соблюдать санитарные требования, насколько это возможно, поэтому большими группами не ездим и в дома заходим минимальным составом: Дед Мороз с мешком, редакционный фотограф с фотоаппаратом и секретарь-суфлер Деда Мороза со списком адресов.

Не все исполнимо

В этой традиционной акции не все радужно и благостно. Причины этого лежат на поверхности. Подарки ищут, приобретают и доставляют в редакцию помощники Деда Мороза. В роли помощников выступают не сказочные эльфы, а обычные люди, они не всесильны и не сказочно богаты, они делают, что могут. Предсказуемо, что количество желаний превышает количество исполнителей этих желаний, так всегда. Это логика жизни.

Визит Деда Мороза с подарками для Жании и братишки Таира стал неожиданностью / Фото Ксении РЕБИК

Поэтому с самого начала мы предупреждаем, что не все дети, написавшие письма, дождутся подарков, и к этому должны быть готовы не только дети, но и их родители, почему-то не дочитывающие условия акции до конца.

Одна из причин неисполнения желаний кроется внутри конвертов с письмами. Нет, это не зловредные букашки, съедающие бумагу с посланиями, это сами желания. В каждом третьем письме - «заказ» Деду Морозу на дорогостоящие вещи, которые мало кто из помощников новогоднего волшебника сможет приобрести. В топе планшеты, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки последнего поколения, дорогущие электронные конструкторы, брендовые куклы. Мечты детей обладать всеми этими сокровищами понятны, но, увы, в нашу жизнь вторгаются совсем не волшебные явления вроде инфляции, «проседания» бизнеса в условиях пандемии и мало ли каких еще перипетий. В результате получается набор неисполняемых желаний. Даже вполне положительно воспринимаемые желания в виде велосипедов и самокатов в этом году не нашли исполнителей. Возможно, в будущем все наладится, и мы вновь будем радовать девчонок и мальчишек двух- и трехколесным индивидуальным транспортом. Но в этом году не получилось.

Дед Мороз к развозу подарков готов! / Фото Ксении РЕБИК

И все же, вопреки всем трудностям, ко многим детям праздник пришел, они получили подарки, о которых писали в своих письмах.

Волшебство существует

Наши постоянные читатели, возможно, помнят, как в прошлом году мы поздравляли 10-летнюю Мерей. Девочка тогда написала, что ее самая большая мечта - увидеть маму здоровой. Тогда мама была парализована, и Мерей тяжело переживала, что вся прежняя жизнь рушится из-за этой беды. Для себя Мерей ничего не просила, но разве мы могли пропустить такое письмо? Тогда мы тайно выведали у мамы, что Мерей любит рисовать, причем у нее хорошо получается, что у самой девочки проблемы с позвоночником и требуется коррекция. Не сообщая ей, но предупредив маму, мы приехали к ним домой с подарком - большим чемоданом юного художника и деньгами для покупки специального корректирующего корсета. Слезы радости мамы и искренний восторг девочки были одним из самых сильных впечатлений прошлогодней акции.

Самое большое чудо в жизни Мерей - то, что ее мама начала выздоравливать. Но подарок тоже не помешает / Фото Ксении РЕБИК

В этом году теперь уже 11-летняя Мерей вновь написала письмо. В этот раз у девочки было три желания: здоровья маме, чтобы она бегала; здоровья самой Мерей, перенесшей операцию на позвоночнике, и... закрыть кредиты. К сожалению, не существует магии, способной закрывать кредиты, но принести радость ребенку можно без особых вложений манны (волшебной силы).

В этот раз нам вновь удалось сохранить свой визит в тайне от Мерей. На дверной звонок отозвался детский голос: «Кто там?» А после того как был получен ответ: «Дед Мороз!», мы услышали из-за двери: «Мама, мама! Там Дед Мороз!» Через пару минут двери открылись, и мы увидели... маму девочки Бахыт. Она стояла на своих ногах! Вот такое новогоднее чудо!

Как же мы были ошеломлены и рады, что прошлогоднее желание Мерей сбылось, ее мама стала ходить.

- Я пока неуверенно хожу, могу упасть, - поделилась Бахыт. - Поэтому из квартиры выйти не могу. Мне надо, чтобы меня кто-то поддерживал, а некому. Мерей после операции нельзя. Поэтому с прогулками по улице придется подождать. Но главное, что я уже не прикована к постели! Постепенно все вернется, будем с дочей вместе гулять по городу.

Мы оставили Мерей с большим набором алмазной вышивки и пожеланиями выздоровления ей и ее замечательной маме. Их маленькая семья - доказательство того, что новогодние желания могут сбываться, если только очень захотеть.

Ничего для себя

Когда дети думают не о себе, а проявляют даже в раннем возрасте настоящий альтруизм, это не может не тронуть.

Фото Ксении РЕБИК

Самое доброе письмо написала 6-летняя Нурия. На открытке несмелыми печатными буквами было выведено: «Подари приюту для животных корм и еду. На улице холодно. Они могут погибнуть. Большое спасибо». Как было оставить без внимания Деда Мороза такую замечательную девочку? Один из магазинов игрушек доставил нам подарки для Нурии и ее младшей сестры Дарии, которой нет еще и 2 лет. А из средств, внесенных нашими читателями, мы купили прекрасно иллюстрированные книги о животных.

Нурия в восторге от книг про животных. Она очень любит и жалеет зверей / Фото Ксении РЕБИК

Игрушки были замечательные, но самый большой восторг у Нурии вызвали книги о животных, которые она радостно прижала к груди. Кажется, растет настоящий биолог или ветеринар.

Алихан тоже не думал о себе, когда написал новогоднему волшебнику послание: «Здравстуй, Дед Мороз. Мне 9 лет. У меня есть брат, ему 13 лет. Он не умеет ходить и разговаривать. Можешь ему подарить музыкальную книжку и гелиевые шары? Это его обрадует». Наши помощники подобрали специальные подарки для 13-летнего Сайрана, страдающего ДЦП, и бинокль для Алихана. Мальчики приняли все с радостью и благодарностью, но особенно приятно было на следующий день получить сообщение от их мамы, из которого мы узнали, что Алихан не расстается с говорящими плакатами и книгами, а Сайран увлеченно рассматривает в бинокль окружающий мир и, ожидая автобус, издалека различает его номер.

Сайран просил подарки для брата Алихана, но оценил и бинокль, подаренный ему / Фото Ксении РЕБИК

После того как мы опубликовали в соцсетях письмо 9-летней Ренаты, просившей здоровья для 3-летнего брата Сережи, около десятка человек захотели сделать подарок именно ей. И хотя мы говорили, что на это письмо уже нашелся помощник, все равно подарки для Ренаты и Сережи оказались продублированными. В семью, где растет такая замечательная девочка, мы приехали с художественным набором для самой Ренаты и всякими развивашками и яркими книжками для Сережи. У малыша расстройство аутического спектра, он не очень хочет общаться с миром, но любит книги. Что бы там ни было написано в его медицинской карте, а парень он вдумчивый, уже знает все буквы и цифры, книги для него - лучший подарок. Он начал их изучать сразу, не обращая внимания на то, что в квартиру вошел большой дядька в красном тулупе и с белой бородой.

Рената просила здоровья для братика Сережи, чем тронула сердца многих помощников Деда Мороза / Фото Ксении РЕБИК

От мамы Ренаты и Сережи в тот же вечер мы получили слова благодарности.

- Спасибо огромное, - написала Айгуль. - Дома час полной тишины был, дети так увлеклись подарками. Дай бог всем вам и спонсорам здоровья!

Спонсорам благодарны не только родители детей, получивших подарки, но и мы. Что бы смогли сделать без тех, кто даже в самые трудные времена готов сделать праздник для незнакомых детей, принести тепло в чужой дом.

Наргиз, Фариз, Фарида и Фируза получили подарки от Гульбарам и её дочери Адии

Некоторые помощники даже взяли на себя заботы не только по приобретению, но и по доставке подарков детям. Причем не просто так, а с Дедом Морозом! Это тоже неоценимая помощь акции, которая целиком держится на отзывчивости и щедрости наших читателей.

Кто помог сотворить волшебство

Помощниками Деда Мороза в этом году были магазины, коллективы организаций, волонтеры. Это их заслуга, что у детей получился праздник - настоящий, с подарками.

Нам помогли: Зайчик Сережа, Сергей и Настя, Глеб, коллектив департамента статистики, Евгений, Вадим, Александр и магазин «Игрушки Север», Ольга, Рената, Константин Ёлкин, Дима и Ксения, Катя и компания, Константин и Екатерина, Ольга, Юрий и товарищи, Зура, магазин игрушек «Страна Чудес» и Фирма Партнер МДФ Фасады, Кенжебек, Амир, Гульбарам и дочь Адия, Влад, Нурсултан и Екатерина (ТОО «СНК-Проект), Вячеслав, коллектив управления образования, Ильзира, семья Афанасьевых, Самат, Ренат Юносов, Виктория, клуб «Костанайские каскыры» и ТДС («Торговый дом стройматериалов»).

А также все благотворители, которые пожелали сохранить анонимность и кого мы обозначим словосочетанием «наши читатели».

Особенную благодарность хотим выразить генеральному спонсору нашего благотворительного проекта «Нужные деньги» - такси «Народное» и водителю Юрию за возможность развоза подарков по адресам в самые разные части города и пригород.

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