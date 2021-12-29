Режиссер, продюсер и бывший кустанаец Сарик АНДРЕАСЯН - о своем выборе «чебурашек»

15 декабря на мультимедийном сервисе Okko стартовал семейный сериал «Манюня». История о дружбе и приключениях двух девчонок, армянки и еврейки, снятая по классной книге Наринэ Абгарян. К выходу фильма издательство АСТ даже переиздало ее, разместив на обложке постер сериала. Продюсерами его являются братья Андреасян, Сарик и Гевонд. Семья около 15 лет жила в Костанае, редакция «НГ» поздравила земляков с премьерой и адресовала несколько вопросов о взглядах на жизнь, работу, творчество.

Сарик Андреасян: "Кустанай дал мне и братьям ощущение, что мы нужны миру"

- Сарик, как первые отзывы на «Манюню»? Вы довольны? Вообще читаете их? Чьи цените больше всего? Или если работа сделана, то можно просто выдохнуть и идти дальше?

- Мы, безусловно, следим за отзывами, но это скорее народные отзывы. Пробиваем по хештегам социальные сети и ведем диалог непосредственно с лояльной аудиторией. Меня много отмечают в различных публикациях на тему сериала, и, читая комментарии и посты от зрителей, мы понимаем, что сериал получился и оправдал надежды и тех, кто любит книгу и тех, кто ее не читал.

- Мне кажется, что у вас это первый фильм по книге, по цельной литературной основе, это так? Что вас заставило надеяться на успех экранизации?

- «Манюня» - в классическом понимании адаптации книги действительно наш первый опыт. Мы знаем о книге все те годы, что она является бестселлером. Но четыре года назад, когда мы хотели купить права на экранизацию, выяснилось, что Наринэ уже отдала опцион на книгу. Мы очень надеялись, что продюсеры, которые выкупили права на определенное время, не смогут либо не успеют экранизировать произведение, и права вернутся к автору. Так и случилось. В прошлом году освободились права на экранизацию, и мы с братом их выкупили. Возможно, мы бы экранизировали «Манюню» намного раньше, если бы не эта история, но опять же всему свое время. Очень помогло и развитие онлайн-рынка. Представить даже пять лет назад, что история армянской и еврейской девочки в Армении может заинтересовать классическое телевидение в России, было из области фантастики, но мир поменялся буквально на наших глазах за последние несколько лет, и много тем, которые казались не хитовыми, получили шанс. Сегодня онлайн-платформы вышли на первый план и, думаю, упрочат свое лидерство на многие годы вперед.

- Книжка написана очень «вкусно», эмоционально. Она даже и не детская. А на какие эмоции людей - больших и маленьких - вы рассчитывали свой сериал? Чтобы мы просто вспомнили советское детство, посмеялись, поплакали? А ваше самое незабываемое воспоминание из детства? Оно на книжку не тянет или на другое кино?

- Ребенок не выбирает кино или сериал сам! Ребенок не может подписаться на онлайн-платформу. Решения принимают родители. И, конечно же, им погрузиться в детство и иметь возможность сделать это вместе со своими детьми очень интересно и волнительно. Сегодня дети не знают о 99% эмоций и вещей, которые нас окружали, и «Манюня» - в этом плане не только семейный продукт, но еще и познавательный.

Если я когда-нибудь и экранизирую свое детство, то это будет история армянской семьи, которая переезжает в другую страну и пытается быть счастливой. Тема армянских эмигрантов конца 80-х и начала 90-х совершенно не раскрыта, а ведь это мое детство. Когда мы переехали в Казахстан, то первое время жили практически в землянке, и у нас даже не было тарелок и вилок на всех членов семьи. Мои родители - настоящие герои, я не понимаю, как они умудрились вырастить приличных детей и помочь им выбраться из нищеты. Вот сделать такое кино ради них было бы прекрасно!

- Почему, кстати, по «Манюне» сняли именно сериал, и серии такие короткие? Вроде бы была информация, что будет еще и художественный фильм. Это верно?

- Думаю, что 10-серийный сериал, за которым вы следите, сильнее влюбляет вас в героев, чем кино. Обратите внимание, что большинство мультфильмов, ставших большими хитами для целого поколения, - это сериалы. От «Маша и Медведя» до «Фиксиков». Многосерийность рождает привязанность к герою и позволяет сильнее его раскрыть. А с точки зрения бизнеса я считаю, что сегодня полнометражное кино - под риском вымирания. Пандемия позволила человеку осознать, что дома в кровати и перед большим телевизором намного комфортнее! В одном из релизов мы действительно заявляли полный метр, но решили сконцентрироваться на сериале.

- К моему стыду, нет! Не близко! В связи с большой занятостью я уже привык общаться с людьми исключительно по работе. Дружить и общаться в нашей киносемье умеет мой средний брат Гевонд. Он поддерживает связь с Наринэ. У адаптации «Манюни» есть сценарист Гайк Асатрян, он бережно адаптировал книгу, сохранив в ней почерк и юмор Наринэ. Для нас это была основная задача. Наринэ презентовала «Манюню» на «Кинотавре» и была очень довольна реакцией публики, которая на фестивалях зачастую намного требовательнее, чем простой зритель.

- «Манюня» - ваша самая армянская работа))). Сценаристы, операторы, актеры преимущественно армянские и не очень известные широкой публике, вас это не смущало?

- Это был риск для нас как продюсеров, но мы умеем верить в людей, потому что и в нас когда-то поверили. Такой круговорот доверия в природе. В итоге мы не пожалели. Возможно, продакшен из Москвы не ощутил бы всего колорита и допустил бы излишнюю художественность в погоне за современными трендами. Сейчас же визуальная и авторская часть хорошо дополняют друг друга и становятся единым целым.

- В одном из интервью Наринэ Абгарян говорила о «трагикомичности армянской натуры» как о национальном качестве. Согласны? В каких жизненных ситуациях вы вспоминаете, что вы армянин, или это «праздник, который всегда с вами»?

- Я всегда армянин! Это часть меня, это впитано с молоком матери. И я научился в осознанной жизни принять это и гордиться этим. Я для себя давно решил, что популяризация Армении и армян - это моя миссия. Армяне умеют смеяться над собой и умеют дарить радость другим, будучи очень многострадальным народом. Возможно, именно поэтому на такое маленькое количество армян по миру выходит такое большое количество талантливых и заметных деятелей.

- Вы вообще обращаете внимание на оценки вашей работы? Есть два типа творческих людей: одни творят для самовыражения, другие хотят печалить, смешить, деньги зарабатывать, пытаясь раз ра разом попасть в яблочко зрительского интереса. Совпадают две эти ипостаси редко. Вы какой?

- Я сильно отличаюсь от классических творческих людей, которые эгоистично преследуют только цели самовыражения. Я вырос в большой семье и я изначально командный игрок. Если бы я был футболистом, я бы забивал голы прежде всего ради людей на стадионе и уже потом ради себя. В творчестве я люблю результат и работаю для зрителя. Я хочу, чтобы кто-то, придя с работы, улыбнулся, посмотрев мой фильм, или заплакал, или позвонил своей маме. Мне важен диалог. Если бы я хотел вести монолог, то ушел бы в стенд ап.

Если мое творчество не получает зрительского интереса - это катастрофа для меня. Я в таком случае перестаю понимать смысл своего труда. Люди, которые говорят, что снимают для души и для себя, просто лукавят, так как не интересны зрителю.

- Работаете очень много, во всех жанрах, вас бешено ругают и сдержанно хвалят, иногда. Это та жизнь в профессии, которой вы хотели, которая вам нравится?

- Нет! Я всегда хотел, чтобы хвалили сразу и с первого фильма, но жизнь и индустрия на тот момент распорядились иначе. Мой преподаватель говорил мне, что я обладаю невероятным талантом, но, скорее всего, растрачу его на «чебурашек» (так он называл развлекательное кино). Но я никогда не мечтал заниматься фестивальным кино, а пришел в эту сферу, чтобы развлекать зрителя. Моя позиция на тот момент казалась индустрии вызывающей и даже хамской. Сегодня на модели развлекательного кино, которые мы создали с братом в начале своей карьеры, базируются многие продюсеры и производители в стране.

Сегодня, когда меня хвалят, я смотрю на это равнодушно и даже с раздражением. Я бы хотел чтобы меня хвалили, когда я был 22-летним, самым молодым режиссером в России, а сегодня я уже сам все знаю. Я знаю, когда получается хорошо и когда получается не совсем хорошо.

Пройдя большое количество киножизней, я уже не воспринимаю себя и своего брата как продюсеров или себя как режиссера. Мы уже больше, чем просто профессии. Слишком много стресса пройдено в этой работе.

- Откройте секрет, как вы залучаете в свои, порой очень спорные картины классных известных актеров? Ходченкова, Хаматова, Лавроненко... Что вы им говорите или просто очень хорошие гонорары платите?

- Дело в том, что какое-то количество людей много лет работало над тем, чтобы портить нашу репутацию в глазах зрителя, но это так и не удалось. Были успешные попытки, но в целом враги потерпели поражение. Артисты, играющие в наших фильмах, только наращивают свою популярность, потому что наши фильмы смотрят зрители, а для артиста важно, чтобы у него была аудитория. Умные артисты в России понимают, что если Андреасян предлагает, значит, приложит все усилия, чтобы работа была заметной и обсуждаемой. А гонорары мы платим рыночные, ни больше ни меньше.

И, конечно же, я считаю, что мы с братом - воспитанные и образованные ребята! Те, кто с нами работают, от нас не уходят.

- Для меня ваш лучший фильм - «Землетрясение». До сих пор, хотя вы уже много чего сняли после. А вы сами из своего что цените выше всего?

- Я ставлю «Землетрясение» и «Непрощенный» высоко, но на сегодняшний день моя самая популярная работа - «Чикатило». В аэропорту, когда пограничники смотрят мой паспорт, то спрашивают: «А когда будет второй сезон?» После первого я в какой-то момент не мог спокойно выпить кофе в Москве. Везде ко мне подходили люди и благодарили, поэтому с точки зрения зрительского успеха «Чикатило» - на первом месте. Я высоко ставлю дилогию «Мамы» и фильм «Гудбай, Америка!». Как вы поняли, я люблю драмы, но много лет снимал «чебурашек». Так было надо! От работы не отказываются, так как она дает возможность получить новую работу!

- Помните ли Костанай, школу, университет, журфак? Приезжаете ли? Это было лишь место жительства, откуда хотелось просто свалить, или все-таки что-то важное, определяющее для себя вы отсюда увезли?

- Когда мы уезжали из Кустаная, с вашего позволения я буду писать Кустанай, то мой старший брат Арташес плакал, и это запечатлелось в моей памяти. Мы уезжали в неизведанное, так как понимали, что в Кустанае нам больше делать нечего и что это уже не наше место. Я люблю Кустанай! Район КСК, где я пошел в первый класс, второй Кустанай, за мостом, где мы жили много лет, и микрорайон Г, где мы тоже жили. Люблю школу-гимназию имени Горького и свою учительницу истории Ирину Яковлевну Науменко, которая сказала мне, что все мои проблемы в жизни будут оттого, что я не умею говорить людям нет, и она оказалась абсолютно права.

В Кустанае я впервые подрался и впервые влюбился. Впервые вышел на сцену и впервые оказался на телевидении. Кустанай дал и мне, и моим братьям ощущение успеха и того, что мы нужны миру. Разве это все можно забыть!

- Что год грядущий вам готовит, чего зрителям от вас ждать?

- Большое количество хороших сериалов! Второй сезон «Чикатило», и я более чем уверен, что самым ожидаемым сериалом следующего года будет наш «Рынок шкур» про элитный эскорт! Кроме того, в сентября выйдет наш продюсерский фильм - экранизация романа «Мы» Евгения Замятина! Будет что посмотреть!

Фото из личного архива