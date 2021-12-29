Как спецкор «НГ» совершила путешествие в будущее с помощью телеканала ТВЦ

2 января, в 21.40 по московскому времени, телеканал ТВЦ приглашает зрителей к экранам всей семьей на праздничное шоу «Однажды вечером». Наша землячка Ирина БУРЕЕВА, которая живет сейчас в Москве, побывала на съемках шоу и готова поделиться впечатлениями.

Момент съемок новогодней телепередачи

Звонок поступил неожиданно, где-то в середине ноября. Ясно было, что на съемки следует заложить весь день и больше ничего не планировать. С моей занятостью это непросто, но дело того стоило. К тому же компания собиралась своя, значит, время точно проведем нескучно. Я имею в виду фонд «Культурный код» и его президента Александра КОВАЛЁВА, с кем мы давно знакомы и несколько лет проводим яркий фестиваль русского гостеприимства «Хлеб да Сольба» в Сольбинском монастыре (Ярославская область) и фестиваль народных традиций «Хранимые веками» в Кремле. Эти грандиозные мероприятия собирают не только участников со всех уголков России, но и организуются профессиональной командой сценаристов, техников, режиссеров. Эта же команда была ответственна за съемки новогоднего шоу. Встреча с друзьями - это всегда здорово!

Ведущий телешоу Александр Ковалев

Итак, на календаре недалекое будущее - 2 января 2022 года. В музыкальном салоне собираются знаменитые музыканты и любимые артисты. В новогоднюю ночь они обычно работают, поэтому теперь - самое время собраться в теплой компании и поднять бокалы за наступивший год. А заодно поделиться историями и воспоминаниями о празднике. Один за другим на площадке уютной музыкальной гостиной, стилизованной елочками, мишурой и огромными ретротелевизорами, где транслируются черно-белые кадры старых новогодних огоньков, появляются артисты.

В те ноябрьские дни шли записи многих новогодних программ, поэтому кто-то из звезд появлялся на площадке ненадолго, и его сразу вводили в кадр, кто-то задерживался подольше и развлекал нас шутками. За несколько часов свои старые и новые песни исполнили Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили, Варвара, Юлия Савичева, Жасмин, Родион Газманов, Стас Пьеха, Сергей Волчков, Жан Милимеров, Ксения Дежнева, Сергей Любавин, Александр Добронравов. Один из гостей даже примерил на себя роль Деда Мороза, чем очень удивил всех нас. Мы не узнали его за длинной белой бородой и костюмом дедушки. Но отыграл он свою роль блистательно!

Телевизионное время дорогое, и мы все прекрасно понимаем, что в телесценариях часто прописываются не только ключевые фразы, но и шутки. Удивило, что этот новогодний музыкальный салон с участием звезд получился не только атмосферным, но еще и очень импровизационным: в сценарии не было ничего заранее предусмотренного, все рождалось прямо на площадке. Искрометный юмор, воспоминания былых лет, семейные истории и традиции, детские утренники звезд - это было по-настоящему тепло и душевно.

Ведущий с Дедом Морозом. Кто в роли волшебника? Зрителю нужно будет отгадать эту загадку

В центре всего действа, конечно, ведущий вечера - Александр Ковалёв. Позже он признался, что ему такой формат очень близок, так как это не просто концерт с участием узнаваемых любимых звезд, но и добрые чудесные уютные посиделки в прекрасной компании.

- Возвращаться в прошлое под Новый год - это уже некая традиция, - говорит Александр. - Есть даже такая песня: «С первого по тринадцатое нашего января сами собой набираются старые номера…» Во время новогодних праздников ностальгические воспоминания становятся особыми: воспоминания о друзьях, ностальгия по старым композициям и событиям, которые под них происходили. А кто, как не такие легендарные музыканты с песнями, под которые мы выросли, смогут нас окунуть в эту самую ностальгию? Я сам вырос на этих композициях, поэтому буду разговаривать со зрителем на одном языке. И я приглашаю всех на наш новогодний эфир! Он будет очень добрым, теплым, красивым и душевным!

Подтверждаю. Мы тоже пели (точнее, подпевали) и танцевали, улыбались и выполняли команды режиссера. Никаких заминок, все строго по таймингу. Я сбилась со счета, считая камеры, но нужно было каждую минуту «держать спинку», ведь никогда не знаешь, какая из камер может взять твой крупный план.

Кстати, о крупных планах. Яркий свет, заливающий площадку, очень быстро нагревает лампами студию, лица со временем начинают лосниться, поэтому визажисты по команде режиссера подходили и освежали макияж. В этот момент чувствовала себя настоящей звездой! И еще из категории крупных планов - бокалы с шампанским. Чтобы пузырьки в них играли и стекло оставалось чистым, нам меняли посуду в кадре. Но сразу развенчаю мысли особо любопытствующих, в высокие бокалы разливали не шампанское, а... лимонад «Колокольчик». По цвету не отличить! Да и по нарастающему градусу веселья можно было подумать, что пузырьки там тоже непростые и делают свое дело.

Очень понравились некоторые новые песни. Как бывшая ведущая радио, много лет проработавшая в эфире с музыкальным фондом, я все еще могу оценить песню на предмет потенциального хита. Удивительно, но ведь каждый год появляются новые песни про Новый год, многие из них тут же забываются, лишь некоторым удается заполучить народную любовь. Мне кажется, у песни Юли Савичевой есть шанс стать хитом. Вот и посмотрим. Кстати, именно строки из ее песни я вынесла в название.

Все артисты исполняли свои песни по два дубля. Этого требовали разные используемые камеры, так как в одних сценах нужны крупные планы, в других - плавающие, в третьих - кран. Всего отсняли около 6 часов материала, и как из этого потом будут монтировать полутора-двухчасовую программу, лично я не представляю. Это же кропотливейшая работа!

Автор статьи вместе с легендарной Анной Шатиловой

Интересно, что вырежут, а что оставят в кадре, ведь в музыкальной гостиной происходили интересные диалоги. Например, Анна Шатилова - знаменитая диктор и ведущая, легенда телевидения, лицо и голос советской страны - вспоминала про первые «Голубые огоньки». В спор с ней иногда вступал Лев Валерьянович Лещенко, но она говорила: «Лева, ты хоть и моложе, но я лучше помню, ведь ты пришел на эстраду после меня». Элегантная и обаятельная, с четко поставленным голосом, Анна Николаевна все 6 часов съемки комментировала реплики ведущего, шутила и, я бы даже сказала, задавала тон происходящему. Вот что значит старая школа! А у Льва Валерьяновича 1 февраля 2022 года будет юбилей - 80-летие.

Студия была очень стильно оформлена. Книжные шкафы, уютные диваны и столики, елочки. Все оформление делала наша землячка Алена Ковалева. Мы с Аленой когда-то вместе учились в школе № 19, вместе занимались бальными танцами в ДК «Юность», потом обе после школы поступили в Челябинск и танцевали во всесоюзном коллективе «Импульс». А вот потом наши дороги разошлись: Алена ушла в современный балет и с гастролями долго ездила по миру, а я вернулась в Костанай на телевидение. Мы всегда поддерживали связь, и вот вновь встретились в Москве и теперь дружим семьями. У танцоров век короткий, поэтому после завершения танцевальной карьеры Алена выучилась на дизайнера, занимается интерьерами (в том числе домов звезд) и у нее это успешно получается. Так что, глядя новогоднюю программу на ТВ Центре вечером 2 января, знайте, что красивая картинка в кадре - дело рук художника-постановщика Алены Ковалевой.

И еще немного закулисья.

Телефоны велено было всем отключить, чтобы не было помех радиомикрофонам. За 6 часов съемки не было ни одного перерыва. Никаких пауз на туалет - время дорого. Никаких дум о еде - надо было перекусить до съемки. Режиссер пересаживал гостей по ходу съемки, как в игре пятнашки, чтобы не было пустых дыр в кадре, когда артисты уезжали. Не вспомню, сколько раз мы поздравили друг друга с Новым годом, но ощущение и настроение было, что он уже точно наступил, хотя на календаре еще был ноябрь.

Шоу «Однажды вечером» получилось душевным, ярким, музыкальным. Я приглашаю всех, сидя за праздничным столом, присоединиться к нашей компании и вдохнуть вместе с нами настоящего новогоднего воздуха!

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