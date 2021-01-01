Быстрое и вкусное мясо

Блюдо симпатичное. Универсальное. Можно в будни ужин приготовить. А можно и на праздничный стол подать. Порционное, что удобно для больших застолий. И не очень трудозатратное на финальной, по крайней мере, стадии. А это тоже важно для горячей гостевой еды, когда люди уже сидят за столом, вовсю угощаются и хозяйке неловко без конца бегать на кухню.

Рулетики в беконе - вполне праздничное блюдо / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Самый надежный вариант - рулетики из куриного филе. Можно курицу заменить индейкой и даже свининой, карбонатной ее частью, нарезанной поперек волокон на медальоны сантиметровой толщины и отбитые, чтобы стали тоньше в два раза. Отбивать, само собой, надо и ломти курятины. Они должны быть такого размера, чтобы в них можно было бы хорошенько завернуть начинку.

Итак, отбитые ломтики мяса помещаем на час в маринад: кефир с добавлением соевого соуса, на полстакана кисломолочки (ряженка тоже подходит) столовая ложка соуса. Можно мариновать мясо и до отбивания, нарезать и отправить на ночь в кефир. Перед тем как бить его молотком, не забудьте обсушить. А вот отбитое больше часа в маринаде держать не стоит.

Пока мясо ждет своего часа, готовим начинку. Поджариваем на сливочном масле грибы с луком, то и другое режем мелко, подсаливаем в последнюю минуту. Остужаем, чтобы ароматное масло не осталось в сковородке, а «прилипло» к кусочкам грибов и лука.

Кладем начинку в курятину, закручиваем в рулетик. А поверху рулетик надо обернуть полосками бекона, лучше, если они и внизу будут внахлест, но если покороче, то надо сколоть полоски деревянными шпажками.

В таком виде рулетики в форме, которую не стыдно будет на стол поставить, отправляются в духовку. Там 10 минут пекутся при температуре 250 градусов, а следующие полчаса - при 170.

Рулетики из свинины вкусно наполнить смесью чернослива с орехами и чесноком, хотя грибы и здесь уместны.

На гарнир хорошо идет стручковая фасоль: 5 минут отварить в подсоленной воде, обжарить на растительном масле, добавив в последнюю минуту немного соевого соуса. А при подаче заправить соусом из сметаны с ложечкой лимонного сока и чесночком.