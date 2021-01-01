1 декабря 1998 г. решением акима Костанайской области создано государственное коммунальное предприятие «Костанайский футбольный клуб «Тобол».

3 декабря 1951 г. горисполком Кустаная выделил комнату в здании Уполминзага для размещения бюро Гидрометеорологической службы.

3 декабря 1975 г. в Кустанае принят в эксплуатацию техникум автодорожного транспорта на 1 200 учащихся.

10 декабря 1938 г. образована комиссия по районированию Затобольского и Кустанайского районов.

13 декабря 1967 г. Кустанайским городским руководством разрешено строительство медучилища на 1 200 учащихся в квартале по ул. Баймагамбетова.

18 декабря 1989 г. постановлением Совета Министров Казахской ССР присвоено имя врача Мухамеджана Карабаева Кустанайскому областному противотуберкулезному санаторию «Боровское».

19 декабря 1879 г. военный губернатор Тургайской области А. П. Константинович уведомил николаевского уездного начальника о предложениях по устройству города во вверенном ему уезде: предложить переселявшимся крестьянам с начала весны приступить к постройке домов, которые желательно, чтобы преимущественно были каменные или из глины, наподобие малороссийских хат; бесплатного отпуска им для построек не отпускать, с расходованием им быть по возможности экономнее; определенный надел в 10 десятин на душу на первых порах не отводить, предоставить определение размера уездному начальнику; обязать всех переселенцев при своих усадьбах разводить деревья.

20 декабря 2001 г. постановлением акимата Костанайской области создано государственное учреждение «Региональный центр повышения квалификации и переподготовки государственных служащих».

21 декабря 1941 г. началось формирование 151-й отдельной стрелковой бригады в Кустанае.

21 декабря 1965 г. горисполком Кустаная утвердил акт госприемки производственного здания филиала КПИ «Целинпроект».

24 декабря 1939 г. впервые избран Кустанайский областной Совет депутатов трудящихся.

24 декабря 1940 г. председателем Кустанайского областного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета избран Даниял Керимбаев (освобожден 28 июля 1945 года).

25 декабря 1917 г. установлена советская власть в Кустанае. Объявлено о роспуске местных органов Временного правительства. Организован ревком под председательством В. Чекмарева.

25 декабря 1957 г. в Кустанае улица на территории старого аэропорта наименована Авиационной (сейчас - ул. Камшат Доненбаевой).

26 декабря 1964 г. решением облисполкома города Кустанай, Рудный и Джетыгара переданы из краевого в областное подчинение.

26 декабря 1964 г. в Кустанае открыто здание горпрокуратуры на перекрестке ул. Повстанческой (сейчас - Касымканова) - Толстого.

29 декабря 1961 г. создана комиссия по приемке в эксплуатацию участка автомобильной дороги Кустанай - Рудный.

29 декабря 1964 г. решением облисполкома утвержден и. о. лредседателя Кустанайского горисполкома Эммануил Лазаревич Лобанов, работавший начальником областного управления шоссейных дорог.

29 декабря 1997 г. решением акима Костаная утверждено положение об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности.

30 декабря 1961 г. утвержден акт госприемки здания главного корпуса областной больницы им. Ленина на 110 мест. Трест «Кустанайстрой» завершал работы по неучтенным в проекте устройству вентиляции рентгенкабинета, установке второго насоса для подачи воды на 3-й этаж.

30 декабря 1961 г. в Кустанае принят в эксплуатацию после реконструкции универмаг по ул. Калинина (Алтынсарина). Сейчас - областной историко-краеведческий музей.

30 декабря 1968 г. решением облисполкома п. Красный Партизан передан в административное подчинение исполкома Кустанайского горсовета. Исключен из подчинения Притобольского сельского совета.

31 декабря 1964 г. решением облисполкома п. Федоровка отнесен к категории городских поселков.

31 декабря 1965 г. утвержден акт госкомиссии по приему универмага «Детский мир» на 50 рабочих мест в Кустанае.