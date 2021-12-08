О свалке в торце дома № 72 по ул. Толстого сообщила «НГ» жительница Костаная Елена БУРКОВА. По ее словам, жизнь здесь, в центре города, «становится невыносимой».

Ул. Толстого, 72. Между детсадом и торцом дома образуются мусорные завалы

- И все из-за постоянных мусорных завалов возле наших контейнеров! - возмущается Буркова. - Контейнеры постоянно переполненные - это ладно, практически уже привыкли. Летом люди, ремонтирующие свои квартиры, складировали строительный мусор рядом с контейнерами. Теперь же дошло до того, что завалили мешками с мусором даже подход к контейнерам!

По словам Бурковой, она не раз разговаривала с соседями, звонила в ПКСК, в «Тазалык», но завалов становится все больше.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели четыре мусорных контейнера, не считая специального сетчатого для складирования пластиковых бутылок. Все они были переполнены, а рядом стоят горы мешков с мусором, картонки, коробки, лотки из-под яиц...

Пр. Аль-Фараби, 95. Свалку рядом с контейнерами убрали частично

Свалку возле контейнеров напротив дома № 95 по пр. Аль-Фараби, о которой «НГ» писала две недели назад, убрали частично. Диван исчез, но несколько картонных коробок лежат рядом с контейнерами.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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