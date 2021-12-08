Председатели ОСИ попытались разобраться в тонкостях своих обязанностей. Что получилось?

Реформа, в результате которой ПКСК ликвидируются и на их месте создают ОСИ, в Костанае пока буксует. Из 1 159 многоквартирных домов к новой форме в октябре перешли только 65. Некоторые дома, которые и раньше считались бесхозными, рискуют остаться в этом же статусе. А созданные ОСИ в новом году столкнутся, помимо уже существующих законодательных дилемм, с требованиями закона к отчетности. Об этом говорили на семинаре, который прошел в коворкинг-центре «Бизон» 3 декабря.

Председатели ОСИ говорили о том, что есть сложности с оформлением отчетов

Семинар организовала член Комитета по жилищной реформе РК Юлия БУБНОВА. В Костанае она представляет учебный центр «ЖКХ-инфо», который обучает председателей ОСИ.

- Наш комитет состоит из представителей всех регионов, мы разрабатывали поправки в Закон «О жилищных отношениях», которые сейчас обсуждаются в мажилисе, - рассказала Бубнова. - Пока мы не знаем, какие поправки будут приняты, какие нет. Ждем решения. На этом семинаре в Костанае мы хотим провести ликбез. Председатели ОСИ зачастую не знают, какой у них налоговый режим, какие формы отчетности необходимо сдавать, какие сроки есть. Часто люди не понимают, что с зарплаты председателя ОСИ тоже взимаются налоги. Также хотим рассказать, что есть возможность обучиться на платных курсах и стать специалистом в сфере ЖКХ. У нас акиматы ведут ОСИ до регистрации, а когда эта процедура заканчивается, председатели уходят в свободное плавание.

Бубнова также отметила, что есть проблемы, специфические для Костаная. В городе установлены низкие тарифы на обслуживание жилья, денег с владельцев квартир собирают мало, поэтому многоэтажки оказываются небогатыми. Когда ОСИ обращается за услугами к сервисной компании, то чаще всего дохода не хватает для оплаты счетов.

Юлия Бубнова: «В Костанае реформа идет со скрипом»

- Мы работаем по всей республике, для нас Костанай не основной город, - отмечает Юлия. - Достаточно неплохо реформа идет в Алматы и Нур-Султане. Почему? Потому что там дома огромные, богатые. Часто с жильцов в таких домах собирают по 3 млн в месяц. Конечно, они самоокупаются. А если в Костанае собирают 130 000 тенге с дома в месяц, то и реформа идет со скрипом.

Некоторые детали внутренней кухни председателя ОСИ приоткрыла методист компании «Эксперт» Инна АХМЕТОВА. Она отметила, что, помимо отчета перед жильцами, ОСИ сдает документы в налоговую службу и департамент статистики.

- По Налоговому кодексу ОСИ некоммерческая организация, которая сдает отчетность не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, - пояснила Ахметова. - То есть за 2021 год ОСИ сдает форму 100, которая называется «декларацией по корпоративному подоходному налогу», до 31 марта 2022 года. Также ОСИ сдает квартальную отчетность, декларацию по ИПН и соцналогу, это форма 200.00. Она сдается не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Эта форма сдается, если у вас в штате есть сотрудники или административно-управленческий персонал.

Не будем перечислять все виды отчетности, тут лучше проконсультироваться с экспертом. У каждого ОСИ этот список будет индивидуальным, поскольку он зависит от объема собственности, наличия прилегающей территории и строений на ней и не только. Отметим лишь то, что многие председатели ОСИ - пенсионеры, которые не всегда способны справиться со всеми документами. Особенно если учесть, что большинство отчетов сейчас сдаются в электронной форме на сайте ведомств. Например, узнать, какие формы отчетов ОСИ сдает в Агентство по статистическому планированию и реформам РК, можно после ввода БИН в определенное окошко на сайте.

Другая проблема, которую активнее всего обсуждали на семинаре, - сложности с оформлением договоров гражданско-правового характера. Как должно быть: ОСИ содержит в своем штате лишь часть сотрудников, включать в него дворников или техничек нельзя, эти услуги предоставляет сервисная компания. По замыслу разработчиков реформы, бывшие ПКСК создают ТОО и оказывают объединениям собственников имущества частные услуги. Но в реальности председатели ОСИ зачастую действуют по-другому. Они говорят, что в Костанае либо отсутствуют сервисные компании, либо пакет их услуг не соответствует требованиям. Тогда председатели заключают договоры ГПХ с конкретными людьми. Что тоже чревато проблемами.

- Вы заключаете договор ГПХ, допустим, с дворником, - объяснила Бубнова. - Заключили договор, делаете по нему выплаты, вы должны также по ним уплатить налоги в бюджет - это один момент. Другой момент - вы же по договору ГПХ не предоставляете отпуск, не оплачиваете больничный. Вот что-то стукнет человеку в голову, он придет в трудовую инспекцию и скажет: «Я работаю ежемесячно, а трудовой договор со мной не заключают». И трудовая напишет, что усматривает нарушение!

В результате председатели, заключая договор ГПХ, оказываются между двух огней: либо они нарушают Закон «О жилищных отношениях», потому что ОСИ не имеет права заключать трудовой договор с дворниками и техничками, либо Трудовой кодекс, потому что работа в данном случае не разовая, а регулярная.

Наталья Костенко отмечает, что договор ГПХ не должен содержать условий трудового договора

- Договор ГПХ не должен содержать условий трудового договора: нельзя дворнику устанавливать график работы, нельзя выдавать ему средства труда, нельзя давать ему социальные гарантии, - добавляет бухгалтер аутсорсинговой компании Наталья КОСТЕНКО, она работает с ОСИ дома № 79 по ул. Садовой. - Но так как договор не разовый, а на регулярной основе, то есть ежемесячно или ежедневно, это признак трудового договора. Это влечет еще и проблемы с уплатой налогов. По договору ГПХ удерживаются только три вида налогов, а по трудовому договору их шесть.

Пока председатели ОСИ могут не переживать за свои документы, поскольку в стране действует мораторий на проверки. Но однажды этот мораторий снимут. Да и сейчас проверку могут провести по жалобе. Налоговик не имеет права приехать к председателю ОСИ, но в своем кабинете может открыть базу данных и там искать недочеты. Такая практика и дамоклов меч, зависящий от милости госорганов, скорее отпугнут людей записываться в председатели ОСИ, что наверняка еще больше затормозит и без того сложно продвигаемую реформу.

Фото Георгия ГОВОРОВА