Практикуемся в яблочных десертах

Если вы купили яблоки с толстой кожицей, то лучшая им дорога - в духовку. Вариантов запекания сотни, наверно. Среди них на особицу - запекание фруктов в тесте. Корочка хрустит, начинка мягкая, ароматная - красота. Наш пользователь Ночной Дозор опробовал весьма симпатичный рецепт.

Такая вот яблочная выпечка на скорую руку

Тесто использовал слоено-дрожжевое. Пока оно отходило от заморозки, подготовил яблоки. Порезал кольцами толщиной до полутора сантиметров. Убрал серединки. Пишет, что удобно для этого использовать крышки от пластиковых бутылок. Когда тесто стало мягким, раскатал его в пласт толщиной примерно в сантиметр, с таким удобно работать. Сделать на нем насечки ножом или часто наколоть вилкой.

Тесто разрезать на полоски, имея в виду, что ими придется оборачивать яблочные кольца. Можно пласт нарезать треугольниками и готовить что-то вроде рогаликов или трубочек, закладывая внутрь яблочные дольки.

Полосками теста обернуть яблоки и выложить на противень. Смазать взбитым яйцом, посыпать сахаром с корицей. Печь 20 минут при температуре около 190 градусов. Когда остынут, посыпать еще сахарной пудрой.

Кстати, бездрожжевое слоеное тесто тоже прекрасно подойдет для этого рецепта.

Фото Ночного Дозора