В выходные дни хожу в супермаркет, расположенный в Казахско-французском центре. Обратил внимание: если идешь за продуктами, то сканироваться по QR-коду не требуется, а если идешь на второй-третий этажи за какими-то промышленными товарами, то предъявить свой статус надо обязательно. Это нормально? В чем смысл такого обеспечения безопасности, ограничивать контакты людей на одном этаже и не ограничивать их на другом в том же здании?

Александр ЕГОРОВ, Костанай

Комментарий

- В описанной ситуации нет нарушения требований, изложенных в постановлениях главного санитарного врача РК об организации профилактики распространения Covid-19, - ответил на вопрос «НГ» на совещании в Региональной палате предпринимателей заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Владимир НЕЧИТАЙЛО. - В выходные и праздничные дни в продовольственные магазины люди могут проходить без сканирования их статуса, так как они идут за предметами первой необходимости. Безопасность в этом случае обеспечивается ношением масок, обработкой рук санитайзерами и соблюдением социальной дистанции. В магазины, где продаются иные товары, в выходные дни можно попасть, только имея зеленый статус. Там поэтому возможные контакты с посетителями полностью безопасны, проход людей только с зеленым статусом позволяет также избежать скученности в отделах.