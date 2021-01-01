Шикарная начинка для блинов

Основа ее - морковь. Хороша тем, что придать ей можно разные оттенки вкуса, а добавки и вовсе сделают ее волшебной. Морковь подходит любой степени сладости.

Блины с морковной начинкой - домашнее «уютное» лакомство

Натереть ее на крупной терке. По ходу натирания добавить цедру апельсина. Кстати, она неплохо снимается и крупной теркой, если та острая. Ссыпать морковь в толстостенную сковороду, казан или что-то подобное. Чуть присолить, чтобы начинка не была пресной. Налить на дно 2-3 столовые ложки воды, накрыть крышкой и начать тушить на медленном огне, пару раз перемешав. Нарубить крупно вымытый и распаренный чернослив. Добавить к моркови. Полить начинку отжатым из апельсина соком. Принципиально добавить чернослив до этого. Тогда он тоже пропитается цитрусовой влагой.

Продолжать тушить все вместе. Скорее всего, придется добавить немного сахарку или меда. Но это на ваш вкус. Когда влаги на дне сковороды не останется вовсе, заправить начинку хорошим куском сливочного масла. Подержать на огне еще минуту и выключить. У вас готова прекрасная начинка для блинов, сладких пирожков, быстрых рулетов из лаваша. Я делаю с нею ленивые пирожки: кусок батона, намазанный с обеих сторон сливочным маслом, кладешь на противень, сверху - слой начинки, а на нее - немного сметаны или кусочек плавленого сыра, или ложку творожного. Запечь 5-6 минут.

Морковь можно тушить с яблочным соком, соком ананаса, добавлять тогда отдушку лучше не в виде цедры, а ваниль, корицу, кардамон. А вместо чернослива или вместе с ним - кусочки цукатов, в том числе фрукты из домашних варений. Я, например, очень уважаю ломтики груши выловить загодя из сиропа, подсушить и - к моркови.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ