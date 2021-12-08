В 116-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки

Удачному завершению этого тура способствовал остаток, перешедший из 115-го. Благодаря такому запасу удалось помочь обоим участникам нашего благотворительного проекта в полном объеме.

Часто бывает так, что приходят запоздалые взносы для участников прошлых туров. Так случилось и в этот раз. Наша читательница Гульсым перечислила 1 000 тенге для Санжара Ехтихата. Эти деньги мы, по правилам проекта, переправили на карту мамы мальчика. В таблице сборов 116-го тура этот взнос не указан, но его можно найти в сводной таблице по всем турам проекта, где он будет помечен звездочкой.

Услышать Новый год

Для 10-летнего Адиля АБДУЛЛИНА из села Аккудук Карабалыкского района слуховой аппарат не просто прибор, помогающий восполнить недостающие ощущения. Это билет в новую жизнь. Адилю нелегко дается общение со сверстниками из-за глухоты. Дети очень часто бывают жестоки к тем, кто хоть чем-то отличается от остальных, и уж поверьте, очкарикам, конопатым и прочим «не таким» достается так, что и в школу ходить не хочется. Поэтому для Адиля иметь слуховой аппарат вдвойне важно. Учитывая диагноз мальчика, аппарат подойдет не любой, а Phonak Naida V50. Благодаря отзывчивости наших читателей и постоянных спонсоров у Адиля такой нужный прибор скоро появится.

К новогодним праздникам у Адиля будет слуховой аппарат / Фото из личного архива Сары КУРАНБАЕВОЙ

Для Адиля поступили 14 адресных взносов на общую сумму 68 192 тенге. Мы добавили из прочих взносов 351 808 тенге и перечислили на слуховой аппарат 420 000 тенге - полную его стоимость. Поскольку карты «Каспи-голд» в семье нет, перечислять пришлось на карту Народного банка. Размер комиссии за перевод денег - 3 990 тенге - мы покрыли из остатка прошлого тура.

- Ой как порадовали, - поблагодарила бабушка Адиля Сара КУРАНБАЕВА. - Успеем до Нового года съездить в Челябинск. Там аппарат купим, и те врачи, которые его прописывали, сами установят и настроят. Будет Адиль слышать к праздникам! Спасибо огромное всем за помощь. Мне было больно смотреть, как внук мучается без аппарата, теперь у нас такая радость!

В ближайшее время супруги Куранбаевы с внуком отправятся в Челябинск, и Адиль сможет не только видеть, но и слышать Новый год.

Еще три месяца спокойной жизни

3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная без специальной смеси «Неокейт джуниор» жить практически невозможно. Проблемы с пищеварением настолько серьезные, что обычная еда попросту не усваивается. Это не только не позволяет малышу развиваться, но и причиняет боль. Государство никак не помогает таким детям, и родители сами покупают дорогущую смесь, стоимость которой постоянно растет. В конце концов наступает предел, за которым уже не обойтись без посторонней помощи.

На ближайшие три месяца Султан обеспечен специальной смесью / Фото из личного архива Яны АРТЮХОВОЙ

Для Султана поступили 23 адресных взноса на общую сумму 76 906 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 181 994 тенге и перечислили 258 900 тенге на 3-месячный запас смеси.

- Спасибо за такую бесценную помощь, - сказала мама мальчика Яна АРТЮХОВА. - Для нас это еще три месяца относительно спокойной жизни. У нас и так трудностей хватает, а когда сын мучается от болей и становится вялым, то совсем тяжело. Султан переболел ветрянкой, сейчас уже выздоравливает. Насчет питания теперь мы спокойны. Всем большое-большое спасибо, вы делаете очень нужное дело!

Яна также сообщила, что из московской лаборатории пришли результаты развернутого генетического анализа Султана. У него подозревали синдром Корнелии де Ланге. Это предположение столичных медиков не подтвердилось. Но был выявлен другой синдром - Видемана-Штайнера, крайне редко встречающееся генетическое заболевание. Генетики, составлявшие заключение, рекомендовали получение инвалидности по генетическому заболеванию, а также прохождение дополнительных генетических исследований. В частности, необходимо удостовериться, нет ли у Султана еще дополнительных ферментопатий. Ферментопатии - это целая группа генетических заболеваний, вызывающих нарушение продукции ферментов в организме. На каждую ферментопатию - свой фермент. Так медики хотят выявить весь спектр физиологических нарушений у ребенка, чтобы подобрать более эффективные методы помощи.

К сожалению, генетические заболевания пока не лечатся, лечение возможно только симптоматическое. Но возникает вопрос, неужели наше государство катастрофически обеднеет, если детям с тяжелыми нарушениями пищеварения начнут выделять средства на покупку специальной смеси или выдавать саму смесь? Таких детей не так уж и много, за все время существования «Нужных денег» в нашем проекте участвовали только два мальчика, для которых эта смесь - жизнь.

Так или иначе, ответ на вопрос, будет ли Султану положена отдельная помощь на питание от государства, Яна сможет получить в течение трех месяцев. Если ответ будет отрицательным, тогда вновь придется обращаться в «Нужные деньги».

О тех, кому помогли

Данила БУРАК из Рудного участвовал в нашем проекте шесть раз, последний - в 106-м туре. Мальчику, страдающему ДЦП, наши читатели помогали приобретать вещи, необходимые для реабилитации (например, туторы, спецколяску, вертикализатор). Сейчас Даниле 7 лет, и у него есть успехи.

- Даня уже сам встает на четвереньки, сидит с опорой на руки, - поделилась мама мальчика Мария БУРАК. - В вертикализаторе стоит длительное время, даже мультики смотрит в таком положении. Когда занимаемся с ним на шведской стенке, сам поддерживает свое тело руками. Потихоньку дела двигаются. Главное, не прекращать занятия, а мы уже втянулись настолько, что нам это в радость. Спасибо «Нашей Газете» и ее читателям за помощь!

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 117-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства,

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека,

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями,

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 116-й тур