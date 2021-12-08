У каждого будет своя радость
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 116-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки
Удачному завершению этого тура способствовал остаток, перешедший из 115-го. Благодаря такому запасу удалось помочь обоим участникам нашего благотворительного проекта в полном объеме.
Часто бывает так, что приходят запоздалые взносы для участников прошлых туров. Так случилось и в этот раз. Наша читательница Гульсым перечислила 1 000 тенге для Санжара Ехтихата. Эти деньги мы, по правилам проекта, переправили на карту мамы мальчика. В таблице сборов 116-го тура этот взнос не указан, но его можно найти в сводной таблице по всем турам проекта, где он будет помечен звездочкой.
Услышать Новый год
Для 10-летнего Адиля АБДУЛЛИНА из села Аккудук Карабалыкского района слуховой аппарат не просто прибор, помогающий восполнить недостающие ощущения. Это билет в новую жизнь. Адилю нелегко дается общение со сверстниками из-за глухоты. Дети очень часто бывают жестоки к тем, кто хоть чем-то отличается от остальных, и уж поверьте, очкарикам, конопатым и прочим «не таким» достается так, что и в школу ходить не хочется. Поэтому для Адиля иметь слуховой аппарат вдвойне важно. Учитывая диагноз мальчика, аппарат подойдет не любой, а Phonak Naida V50. Благодаря отзывчивости наших читателей и постоянных спонсоров у Адиля такой нужный прибор скоро появится.
К новогодним праздникам у Адиля будет слуховой аппарат / Фото из личного архива Сары КУРАНБАЕВОЙ
Для Адиля поступили 14 адресных взносов на общую сумму 68 192 тенге. Мы добавили из прочих взносов 351 808 тенге и перечислили на слуховой аппарат 420 000 тенге - полную его стоимость. Поскольку карты «Каспи-голд» в семье нет, перечислять пришлось на карту Народного банка. Размер комиссии за перевод денег - 3 990 тенге - мы покрыли из остатка прошлого тура.
- Ой как порадовали, - поблагодарила бабушка Адиля Сара КУРАНБАЕВА. - Успеем до Нового года съездить в Челябинск. Там аппарат купим, и те врачи, которые его прописывали, сами установят и настроят. Будет Адиль слышать к праздникам! Спасибо огромное всем за помощь. Мне было больно смотреть, как внук мучается без аппарата, теперь у нас такая радость!
В ближайшее время супруги Куранбаевы с внуком отправятся в Челябинск, и Адиль сможет не только видеть, но и слышать Новый год.
Еще три месяца спокойной жизни
3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная без специальной смеси «Неокейт джуниор» жить практически невозможно. Проблемы с пищеварением настолько серьезные, что обычная еда попросту не усваивается. Это не только не позволяет малышу развиваться, но и причиняет боль. Государство никак не помогает таким детям, и родители сами покупают дорогущую смесь, стоимость которой постоянно растет. В конце концов наступает предел, за которым уже не обойтись без посторонней помощи.
На ближайшие три месяца Султан обеспечен специальной смесью / Фото из личного архива Яны АРТЮХОВОЙ
Для Султана поступили 23 адресных взноса на общую сумму 76 906 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 181 994 тенге и перечислили 258 900 тенге на 3-месячный запас смеси.
- Спасибо за такую бесценную помощь, - сказала мама мальчика Яна АРТЮХОВА. - Для нас это еще три месяца относительно спокойной жизни. У нас и так трудностей хватает, а когда сын мучается от болей и становится вялым, то совсем тяжело. Султан переболел ветрянкой, сейчас уже выздоравливает. Насчет питания теперь мы спокойны. Всем большое-большое спасибо, вы делаете очень нужное дело!
Яна также сообщила, что из московской лаборатории пришли результаты развернутого генетического анализа Султана. У него подозревали синдром Корнелии де Ланге. Это предположение столичных медиков не подтвердилось. Но был выявлен другой синдром - Видемана-Штайнера, крайне редко встречающееся генетическое заболевание. Генетики, составлявшие заключение, рекомендовали получение инвалидности по генетическому заболеванию, а также прохождение дополнительных генетических исследований. В частности, необходимо удостовериться, нет ли у Султана еще дополнительных ферментопатий. Ферментопатии - это целая группа генетических заболеваний, вызывающих нарушение продукции ферментов в организме. На каждую ферментопатию - свой фермент. Так медики хотят выявить весь спектр физиологических нарушений у ребенка, чтобы подобрать более эффективные методы помощи.
К сожалению, генетические заболевания пока не лечатся, лечение возможно только симптоматическое. Но возникает вопрос, неужели наше государство катастрофически обеднеет, если детям с тяжелыми нарушениями пищеварения начнут выделять средства на покупку специальной смеси или выдавать саму смесь? Таких детей не так уж и много, за все время существования «Нужных денег» в нашем проекте участвовали только два мальчика, для которых эта смесь - жизнь.
Так или иначе, ответ на вопрос, будет ли Султану положена отдельная помощь на питание от государства, Яна сможет получить в течение трех месяцев. Если ответ будет отрицательным, тогда вновь придется обращаться в «Нужные деньги».
О тех, кому помогли
Данила БУРАК из Рудного участвовал в нашем проекте шесть раз, последний - в 106-м туре. Мальчику, страдающему ДЦП, наши читатели помогали приобретать вещи, необходимые для реабилитации (например, туторы, спецколяску, вертикализатор). Сейчас Даниле 7 лет, и у него есть успехи.
- Даня уже сам встает на четвереньки, сидит с опорой на руки, - поделилась мама мальчика Мария БУРАК. - В вертикализаторе стоит длительное время, даже мультики смотрит в таком положении. Когда занимаемся с ним на шведской стенке, сам поддерживает свое тело руками. Потихоньку дела двигаются. Главное, не прекращать занятия, а мы уже втянулись настолько, что нам это в радость. Спасибо «Нашей Газете» и ее читателям за помощь!
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 117-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства,
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека,
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями,
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 116-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
50 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
25 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
25 000
|
Талгат
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
80 000
|
Виктор
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
2 800
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 500
|
Неизвестная читательница
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 305
|
Алексей Куликов (гонорар)
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
50 000
|
Ольга
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
5 000
|
Наталья
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
161 423
|
Остаток с прошлого тура
|
66 214 - Султану Артюхову,
|
Поступления на «Каспи-голд»:
|
261 081
|
2 206
|
Тимур
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Куандык
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
500
|
Дарина
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 500
|
Арсен Ж
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
8 000
|
Фирма «Чистодом»
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
10 000
|
Гульнара
|
Для Султана Артюхова
|
5 000
|
Бауржан
|
Для Адиля Абдуллина
|
5 000
|
Мария
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
695
|
Дамир
|
Для Адиля Абдуллина
|
10 000
|
Читатель Владимир
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
10 000
|
Чи
|
Для Адиля Абдуллина
|
2 000
|
Руслан
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Олег
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Роман
|
1 000 - для Султана Артюхова
1 000 - для Адиля Абдуллина
|
5 000
|
Расул
|
Для Султана Артюхова
|
10 000
|
Рашид
|
5 000 - для Султана Артюхова
5 000 - для Адиля Абдуллина
|
405
|
Абай
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
500
|
Абай
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Айнур
|
Для Адиля Абдуллина
|
2 000
|
Гульмира
|
Для Султана Артюхова
|
2 000
|
Акжана
|
Для Адиля Абдуллина
|
423
|
Ибрагим
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Нуржан
|
Для Султана Артюхова
|
3 000
|
Артем
|
Для Султана Артюхова
|
2 000
|
Шаид
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Надежда
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Николай
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Александр
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 500
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
30 000
|
Володя
|
Для Адиля Абдуллина
|
1 000
|
Наталья
|
Для Султана Артюхова
|
500
|
Гулшат
|
Для Адиля Абдуллина
|
200
|
Ерсiн
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Людмила
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Ирина
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Наталья
|
Для Султана Артюхова
|
1 235
|
Талгат Астана
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Батима
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
500
|
Гульназ
|
На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)
|
1 000
|
Валентина
|
Для Султана Артюхова
|
500
|
Марат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Маржанкуль
|
Для Султана Артюхова
|
5 000
|
Арман
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 500
|
Людмила
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Арсен
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Галиаш
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Валерия
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Виталий
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Кирилл
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Евгения
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
3 000
|
Константин
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
3 000
|
Кайрат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
20 000
|
Владимир
|
Для Султана Артюхова
|
2 000
|
Наталья
|
Для Султана Артюхова
|
8 000
|
Алтын
|
Для Султана Артюхова
|
500
|
Тимур
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Евгений
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
500
|
Римма
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
700
|
Кайржан
|
Для Султана Артюхова
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Диас
|
Для Адиля Абдуллина
|
499
|
Аслан
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Ансар
|
Для Адиля Абдуллина
|
722
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Максим
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
2 000
|
Татьяна
|
Для Адиля Абдуллина
|
10 000
|
Татьяна
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Ксения
|
Для Султана Артюхова
|
2 000
|
Ксения
|
Для Адиля Абдуллина
|
1 000
|
Ибагуль
|
Для Адиля Абдуллина
|
2 000
|
Гульнара
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Динара
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Марат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
4 000
|
Марат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Валентин
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 500
|
Сергей
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
5 000
|
Данияр
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
250
|
Алмат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 363
|
Куандык
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
100
|
Булат
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
7 000
|
Екатерина
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
500
|
Женис
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
1 000
|
Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
761
|
Талгат Астана
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
522
|
Анатолий
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
3 000
|
Руслан
|
На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)
|
Итого: 774 109 тенге.
Остаток - 91 219 тенге - переходит на следующий тур
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