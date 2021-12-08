Благотворительный проект

У каждого будет своя радость

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

 В 116-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки

Удачному завершению этого тура способствовал остаток, перешедший из 115-го. Благодаря такому запасу удалось помочь обоим участникам нашего благотворительного проекта в полном объеме.

Часто бывает так, что приходят запоздалые взносы для участников прошлых туров. Так случилось и в этот раз. Наша читательница Гульсым перечислила 1 000 тенге для Санжара Ехтихата. Эти деньги мы, по правилам проекта, переправили на карту мамы мальчика. В таблице сборов 116-го тура этот взнос не указан, но его можно найти в сводной таблице по всем турам проекта, где он будет помечен звездочкой.

 Услышать Новый год

Для 10-летнего Адиля АБДУЛЛИНА из села Аккудук Карабалыкского района слуховой аппарат не просто прибор, помогающий восполнить недостающие ощущения. Это билет в новую жизнь. Адилю нелегко дается общение со сверстниками из-за глухоты. Дети очень часто бывают жестоки к тем, кто хоть чем-то отличается от остальных, и уж поверьте, очкарикам, конопатым и прочим «не таким» достается так, что и в школу ходить не хочется. Поэтому для Адиля иметь слуховой аппарат вдвойне важно. Учитывая диагноз мальчика, аппарат подойдет не любой, а Phonak Naida V50. Благодаря отзывчивости наших читателей и постоянных спонсоров у Адиля такой нужный прибор скоро появится.

К новогодним праздникам у Адиля будет слуховой аппарат / Фото из личного архива Сары КУРАНБАЕВОЙ

Для Адиля поступили 14 адресных взносов на общую сумму 68 192 тенге. Мы добавили из прочих взносов 351 808 тенге и перечислили на слуховой аппарат 420 000 тенге - полную его стоимость. Поскольку карты «Каспи-голд» в семье нет, перечислять пришлось на карту Народного банка. Размер комиссии за перевод денег - 3 990 тенге - мы покрыли из остатка прошлого тура.

- Ой как порадовали, - поблагодарила бабушка Адиля Сара КУРАНБАЕВА. - Успеем до Нового года съездить в Челябинск. Там аппарат купим, и те врачи, которые его прописывали, сами установят и настроят. Будет Адиль слышать к праздникам! Спасибо огромное всем за помощь. Мне было больно смотреть, как внук мучается без аппарата, теперь у нас такая радость!

В ближайшее время супруги Куранбаевы с внуком отправятся в Челябинск, и Адиль сможет не только видеть, но и слышать Новый год.

 Еще три месяца спокойной жизни

3-летнему Султану АРТЮХОВУ из Костаная без специальной смеси «Неокейт джуниор» жить практически невозможно. Проблемы с пищеварением настолько серьезные, что обычная еда попросту не усваивается. Это не только не позволяет малышу развиваться, но и причиняет боль. Государство никак не помогает таким детям, и родители сами покупают дорогущую смесь, стоимость которой постоянно растет. В конце концов наступает предел, за которым уже не обойтись без посторонней помощи.

На ближайшие три месяца Султан обеспечен специальной смесью / Фото из личного архива Яны АРТЮХОВОЙ

Для Султана поступили 23 адресных взноса на общую сумму 76 906 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 181 994 тенге и перечислили 258 900 тенге на 3-месячный запас смеси.

- Спасибо за такую бесценную помощь, - сказала мама мальчика Яна АРТЮХОВА. - Для нас это еще три месяца относительно спокойной жизни. У нас и так трудностей хватает, а когда сын мучается от болей и становится вялым, то совсем тяжело. Султан переболел ветрянкой, сейчас уже выздоравливает. Насчет питания теперь мы спокойны. Всем большое-большое спасибо, вы делаете очень нужное дело!

Яна также сообщила, что из московской лаборатории пришли результаты развернутого генетического анализа Султана. У него подозревали синдром Корнелии де Ланге. Это предположение столичных медиков не подтвердилось. Но был выявлен другой синдром - Видемана-Штайнера, крайне редко встречающееся генетическое заболевание. Генетики, составлявшие заключение, рекомендовали получение инвалидности по генетическому заболеванию, а также прохождение дополнительных генетических исследований. В частности, необходимо удостовериться, нет ли у Султана еще дополнительных ферментопатий. Ферментопатии - это целая группа генетических заболеваний, вызывающих нарушение продукции ферментов в организме. На каждую ферментопатию - свой фермент. Так медики хотят выявить весь спектр физиологических нарушений у ребенка, чтобы подобрать более эффективные методы помощи.

К сожалению, генетические заболевания пока не лечатся, лечение возможно только симптоматическое. Но возникает вопрос, неужели наше государство катастрофически обеднеет, если детям с тяжелыми нарушениями пищеварения начнут выделять средства на покупку специальной смеси или выдавать саму смесь? Таких детей не так уж и много, за все время существования «Нужных денег» в нашем проекте участвовали только два мальчика, для которых эта смесь - жизнь.

Так или иначе, ответ на вопрос, будет ли Султану положена отдельная помощь на питание от государства, Яна сможет получить в течение трех месяцев. Если ответ будет отрицательным, тогда вновь придется обращаться в «Нужные деньги».

 О тех, кому помогли

Данила БУРАК из Рудного участвовал в нашем проекте шесть раз, последний - в 106-м туре. Мальчику, страдающему ДЦП, наши читатели помогали приобретать вещи, необходимые для реабилитации (например, туторы, спецколяску, вертикализатор). Сейчас Даниле 7 лет, и у него есть успехи.

- Даня уже сам встает на четвереньки, сидит с опорой на руки, - поделилась мама мальчика Мария БУРАК. - В вертикализаторе стоит длительное время, даже мультики смотрит в таком положении. Когда занимаемся с ним на шведской стенке, сам поддерживает свое тело руками. Потихоньку дела двигаются. Главное, не прекращать занятия, а мы уже втянулись настолько, что нам это в радость. Спасибо «Нашей Газете» и ее читателям за помощь!

 

 Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 117-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства,

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека,

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями,

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 116-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

50 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

25 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

25 000

Талгат

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

80 000

Виктор

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

2 800

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 500

Неизвестная читательница

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 305

Алексей Куликов (гонорар)

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

50 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

5 000

Наталья

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

161 423

Остаток с прошлого тура

66 214 - Султану Артюхову,
3 990 - комиссия за перевод Адилю Абдуллину

Поступления на «Каспи-голд»:

 261 081

2 206

Тимур

Для Султана Артюхова

1 000

Куандык

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

500

Дарина

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 500

Арсен Ж

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

8 000

Фирма «Чистодом»

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

10 000

Гульнара

Для Султана Артюхова

5 000

Бауржан

Для Адиля Абдуллина

5 000

Мария

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

695

Дамир

Для Адиля Абдуллина

10 000

Читатель Владимир

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

10 000

Чи

Для Адиля Абдуллина

2 000

Руслан

Для Султана Артюхова

1 000

Олег

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Роман

1 000 - для Султана Артюхова

1 000 - для Адиля Абдуллина

5 000

Расул

Для Султана Артюхова

10 000

Рашид

5 000 - для Султана Артюхова

5 000 - для Адиля Абдуллина

405

Абай

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

500

Абай

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Айнур

Для Адиля Абдуллина

2 000

Гульмира

Для Султана Артюхова

2 000

Акжана

Для Адиля Абдуллина

423

Ибрагим

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Нуржан

Для Султана Артюхова

3 000

Артем

Для Султана Артюхова

2 000

Шаид

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Надежда

Для Султана Артюхова

1 000

Николай

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Александр

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 500

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

30 000

Володя

Для Адиля Абдуллина

1 000

Наталья

Для Султана Артюхова

500

Гулшат

Для Адиля Абдуллина

200

Ерсiн

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Людмила

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Ирина

Для Султана Артюхова

1 000

Наталья

Для Султана Артюхова

1 235

Талгат Астана

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Батима

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

500

Гульназ

На усмотрение комиссии (Адилю Абдуллину)

1 000

Валентина

Для Султана Артюхова

500

Марат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Маржанкуль

Для Султана Артюхова

5 000

Арман

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 500

Людмила

Для Султана Артюхова

1 000

Арсен

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Галиаш

Для Султана Артюхова

1 000

Валерия

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Виталий

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Кирилл

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Евгения

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

3 000

Константин

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

3 000

Кайрат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

20 000

Владимир

Для Султана Артюхова

2 000

Наталья

Для Султана Артюхова

8 000

Алтын

Для Султана Артюхова

500

Тимур

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

500

Римма

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

700

Кайржан

Для Султана Артюхова

1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Диас

Для Адиля Абдуллина

499

Аслан

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Ансар

Для Адиля Абдуллина

722

Сергей

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Максим

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

2 000

Татьяна

Для Адиля Абдуллина

10 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Ксения

Для Султана Артюхова

2 000

Ксения

Для Адиля Абдуллина

1 000

Ибагуль

Для Адиля Абдуллина

2 000

Гульнара

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Динара

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Марат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

4 000

Марат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Валентин

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 500

Сергей

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

5 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

250

Алмат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 363

Куандык

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

100

Булат

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

7 000

Екатерина

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

500

Женис

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

1 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

761

Талгат Астана

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

522

Анатолий

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

3 000

Руслан

На усмотрение комиссии (Султану Артюхову)

Итого: 774 109 тенге.

Остаток - 91 219 тенге - переходит на следующий тур