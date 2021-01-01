В Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений. Считаете ли вы это справедливым? Да. Те, кто хотел использовать свои пенсионные излишки, уже сделали это за год.

Да. Увеличатся пенсии и пособия, поэтому и порог достаточности должен вырасти.

Нет. Теперь перспектива накопить деньги на ипотеку стала совсем призрачной.

Нет. Открыли на год лазейку для богатых, а все остальные продолжат бег за порогом.

