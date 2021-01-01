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Куда пойти с 9 по 15 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 декабря,

12.00

 

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

12 декабря,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

12 декабря,

17.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма, премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 декабря,

17.00

«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

9 декабря,

18.00

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер

10 декабря,

18.30

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер

11 декабря,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

11 декабря,

17.00

«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер

12  декабря,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова,  музыкальная сказка

12  декабря,

17.00

  «Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

15 декабря,

18.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»

В течение месяца

«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

9 декабря, 15.00

Открытие выставки «И оживают куклы», посвященной 30-летию областного кукольного театра