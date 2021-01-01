Куда пойти с 9 по 15 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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11 декабря,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
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12 декабря,
12.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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12 декабря,
17.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма, премьера
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 декабря,
17.00
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«Қазақтар», Қ. Ысқақ, Ш. Құсайнов, историческая драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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9 декабря,
18.00
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«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер
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10 декабря,
18.30
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«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер
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11 декабря,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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11 декабря,
17.00
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«Панночка», Н. Садур (по мотивам повести Н. Гоголя «Вий»), триллер
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12 декабря,
12.00
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«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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12 декабря,
17.00
|«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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15 декабря,
18.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ художников Костанайской области «Просторы родного края - 2»
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В течение месяца
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«Просторы родного края» - выставка по итогам проекта «Пленэр-2021»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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9 декабря, 15.00
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Открытие выставки «И оживают куклы», посвященной 30-летию областного кукольного театра
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