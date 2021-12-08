Конфликт организатора питания и директора школы в Лисаковске дошел до мажилиса

Бутербродов в меню для учеников в лисаковской средней школе № 4, конечно, нет. Но не раз, как утверждает директор школы Евгения ЕЗЕХЕЛЬ, бывали другие запрещенные СНиПами продукты. За это и еще многие другие нарушения она подала в суд на организатора питания - ИП Балыкбаеву. Однако предприниматель заявляет: недочеты настолько несущественные, что все их можно устранить в досудебном порядке, а директор просто ищет повод ее выжить. И считает подтверждением своей позиции проигранный руководителем школы иск в обеих инстанциях экономического суда. Куда Езехель уже подала новый иск.

Гульсум Мустафина (слева) и Роза Балыкбаева (справа) считают, что директор школы мешает им работать / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

«Никто не пострадал»

Школа № 4 во многом считается показательной. В конце 70-х ее окончил будущий аким Лисаковска и нынешний депутат мажилиса Парламента РК Альберт РАУ.

О сути конфликта «НГ» рассказали два предпринимателя, которые обратились в газету на прошлой неделе. В государственных закупках по организации школьного питания участвует индивидуальный предприниматель Роза БАЛЫКБАЕВА, а занимается устройством обедов для учеников ее администратор Гульсум МУСТАФИНА.

- Я выиграла госзакупку по организации питания в лисаковской школе-гимназии № 2, где и руковожу процессом, - пояснила Балыкбаева. - В апреле выиграла еще одну госзакупку по организации питания в школе № 4, заниматься которой поручила моему администратору. На нее выписала генеральную доверенность.

В школе № 4 питаются около 400 учеников / Фото Гульсум МУСТАФИНОЙ

По словам Гульсум Мустафиной, проблемы с директором школы № 4 длятся несколько лет, еще с тех пор, когда она выигрывала госзакупку как самостоятельный индивидуальный предприниматель.

- С этой школой я работала 4,5 года как предприниматель, и всегда было непонимание с директором. В этом году работаю уже как наемный работник, и опять разногласия, - говорит Мустафина. - Для приготовления пищи мы арендуем кухонные помещения вместе с оборудованием. Весь процесс приготовления должен фиксироваться на видео, установить видеокамеру - наша задача. В апреле мы не смогли ее установить, но исправили это в мае, просрочив установку всего на две недели. Никто от этого не пострадал, все можно было урегулировать в досудебном порядке. Но директор школы сразу подала в суд.

Балыкбаева и Мустафина признают, что были недочеты и посерьезнее. Летом вместо рыбы подали детям на обед сардельки механической обработки из мяса птицы, а они категорически запрещены СНиПами.

Роза Балыкбаева занимается организацией питания в двух школах Лисаковска / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Мы используем в школе перспективное меню, по которому допускается замена основных блюд и гарниров, - пояснила Балыкбаева. - К примеру, если на всех учеников не хватает гречки, мы можем заменить ее макаронами, говядину можем заменить курицей. Все это делается по согласованию с медиком. Тогда рыбу из-за пандемии нам доставили поздно, она не успела разморозиться, поэтому мы, посоветовавшись с медиком, заменили ее сардельками. Мы признали это нарушение в суде и пояснили, что никто не пострадал. В других школах к этому относятся проще, а нас регулярно проверяют бракиражная комиссия, мониторинговая группа, директор заходит в столовую, контролирует. Но суды-то мы выигрываем!

«Я обязана реагировать»

Иск в экономический суд директор школы № 4 подала в мае этого года, указав в нем не только на несвоевременную установку видеокамеры, подачу детям запрещенных продуктов, но и многое другое. Основное требование - признать ИП Балыкбаеву недобросовестным поставщиком. В результате преприниматель могла попасть в черный список и на 2 года лишилась бы права участвовать в госзакупках.

- Есть договор, который мы обоюдно подписали, я и ИП Балыкбаева, - объяснила «НГ» Евгения Езехель. - Согласно этому договору, многие пункты не выполняются. А так как я должностное лицо, я обязана реагировать. Я просто выполняю закон о государственных закупках. ИП Балыкбаева приступила к работе 1 апреля, и почти сразу возникли разногласия, поэтому я подала иск в суд, как это положено по договору. Конкретные претензии были к использованию запрещенных санитарными нормами продуктов. Они выдали сардельки, сертификат качества не предоставили. Мы сделали запрос в Комитет санэпидемконтроля, где было сказано, что это запрещенный продукт. В ответ Балыкбаева и Мустафина обратились с жалобами. Меня проверяли гораздо больше их: городская и областная прокуратуры, финконтроль, КНБ, был областной аудит. Никаких нарушений не нашли.

Обратилась к Рау

Иск директор школы проиграла: сначала в суде первой инстанции, потом в областном. Но уже в октябре подала новый иск. На этот раз - о расторжении договора с ИП Балыкбаевой из-за многочисленных нарушений в процессе организации питания.

Гульсум Мустафина считает, что директор «выживает ее из школы» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Я считаю, что она просто выживает меня из школы, препятствует работе, - говорит Гульсум Мустафина. - Город у нас маленький, работы мало. Когда я в первый раз подавала заявку на сайте госзакупок, следом подала заявку ее знакомая. Думаю, она хотела, чтобы питанием в школе занимался ее человек, а я перепутала ей карты. К тому же она недавно стала депутатом маслихата, у нее есть влияние в городе, а еще хорошо общается с выпускником школы, депутатом мажилиса Альбертом Рау, который многое делает для своей школы.

С просьбой разобраться в ситуации Мустафина обратилась к выпускнику школы, депутату мажилиса Альберту Рау и.. / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...к акиму Лисаковска Абаю Ибраеву / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

С просьбой разобраться в конфликте предприниматель и обратилась лично к Альберту Павловичу. Написала ему в direct Instagram, но Рау пока не ответил. Отправила письмо как депутату мажилиса. Официальный ответ Рау адресовал акиму Лисаковска Абаю Ибраеву, в котором попросил «рассмотреть данный вопрос и принять меры для его решения». Ибраев пока не отреагировал, зато пришел ответ от управления образования, куда Мустафина обращалась через своего адвоката. В нем сказано, что все точки над «i» в этой ситуации должен расставить суд.

Альберт Рау попросил акима Лисаковка разобраться в ситуации, но тот пока не ответил / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Аналогичного мнения придерживается и Евгения Езехель.

- Моих личных интересов нет никаких, знакомых, которые хотели бы выиграть этот тендер, тоже, - заверила она «НГ». - Воспрепятствования нет никакого. Ежедневно я подписываю меню, они готовят пищу, медик осматривает, им все оплачивается. Перспективное меню предоставляется на период организации конкурса и подписывается руководителем отдела образования. Замена блюд четко прописана в приложении 8 санитарных правил. Мне утром приводят 600 детей, и все родители хотят, чтобы после занятий они были живы, здоровы, научены. Вопрос я решаю в судебном порядке, потому что придет любой родитель и скажет: в столовой используют запрещенные продукты, а вы сидите и молчите. Это не обсуждается, я должна это сделать, я защищаю интересы детей.

По мнению предпринимателя, все претензии к организации питания можно было решить без суда / Фото Гульсум МУСТАФИНОЙ

Кстати, договор ИП Балыкбаева со школой № 4 действует до конца 2021 года. И вне зависимости от решения экономического суда на следующий год в конкурсе по организации питания будут участвовать новые поставщики. Не приведет ли это к очередным судебным искам, если закупку вновь выиграет ИП Балыкбаева, пока вопрос.