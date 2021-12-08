Об открытом участке теплотрассы рядом с домом № 14 по ул. Строительной сообщил «НГ» житель Костаная Виктор ХОХУЛЯ.

Ул. Строительная, 14. Рядом с домом трубы открыты в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Трубы проходят за домом и напротив забора школы № 17, - пояснил он. - Участок теплотрассы очень длинный, с разветвлениями, изоляция либо везде стерта, либо полностью отсутствует. Обидно, что улицу греем.

На указанном месте корреспонденты «НГ» увидели две трубы среднего диаметра с очень ветхой изоляцией, которая во многих местах полностью отсутствовала.

Открытые трубы возле частного дома № 93 по ул. Валиханова, расположенные на высоте 3-4 м, о которых «НГ» писала две недели назад, пока не изолировали.

Ул. Валиханова, 93. Трубы над забором спустя две недели не изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Колодец на аллее рядом с детским садом, недалеко от дома № 45 по ул. Амангельды, о котором мы сообщали две недели назад, теперь закрыт.

На колодце возле дома № 45 по ул. Амангельды спустя две недели появилась крышка / Фото Ксении РЕБИК

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