Почему вопрос «Переводом принимаете?» стал сейчас обязательным в магазинах и на базарах

От ответа на него зависит дальнейшее поведение покупателя. Развернуться и идти туда, где принимают. Со вздохом скрести в кошельке, где у большинства давно лежат банковские карты, а не деньги. Метнуться в ближайший банкомат и снять наличность. Оптимальный вариант - искать глазами на прилавке листок с QR-кодом, найти и заплатить все-таки без шуршания реальных дензнаков. Но это редкость. Как правило, те, кто активно принимал оплату переводами, другие форматы расчета, кроме наличного, поддерживают неохотно. А с конца ноября государство определенно заявило, что этой практике намерено положить конец. Сфера торговли отреагировала показательно.

Схема непрозрачна

С привычных мест на витринах и прилавках исчезли таблички с номерами, по которым мы еще вчера переводили деньги за продукты, за услуги такси и маникюр и так далее. Сфера использования таких расчетов широченная и для покупателя, надо признать, вполне удобная. Но не для государства, которое видит в ней несколько пороков.

На рынке оплату переводами берут привычно, говорят о ней как об удобной / Фото Ксении РЕБИК

Деньги, что клиенты платят бизнесу посредством переводов, налоговой службе в большинстве своем не видны, ибо теряются в общей массе личных переводов, например, какого-то ИП, имеющего один-единственный счет. Доходы не видны, предпринимательская деятельность непрозрачна.

Впрочем, ситуация становится легитимной, если покупателю, как только продавец убедился, что сумма ему упала, выбивается чек. У налоговой службы такие действия претензий не вызывают. Но чеки сопровождают оплату переводами далеко не всегда, что и позволяет государству заявлять, что эта форма расчета нарушает права потребителей. В случае чего не то, что предъявить претензии по качеству товара проблематично, сам факт покупки в конкретной торговой точке доказать нечем.

- Поэтому, приобретая что-нибудь (товар, работу, услугу), человек должен оставить след своего платежа, получить чек как подтверждение произведенной денежной операции, - пояснял на недавнем заседании в региональной палате предпринимателей Костанайской области заместитель руководителя департамента государственных доходов Арман ЖУРСИНАЛИН.

С точки зрения фискальных органов есть в схеме оплаты переводами еще несколько точек уязвимости. Например, некий большой госчиновник сдает десяток квартир в аренду либо имеет еще какой-то неофициальный приработок, оплату получает переводами... Непорядок. И как бы все о нем знают, но личные счета закрыты. Именно поэтому изменения в Налоговый кодекс РК, которые сейчас так растревожили народ, привязаны к этапам внедрения в Казахстане всеобщего декларирования.

Для бизнеса и физлиц

Сейчас тему в основном обозначают как введение в упомянутый кодекс и конкретизация понятия «мобильный платеж». Этот платеж должен дополнить в банковских приложениях функцию «перевод», при коммерческих операциях заменить его полностью, и все встанет на свои места. Встанет, возможно. Но точно не само по себе - дополнения и изменения в Налоговый кодекс РК, в статью 24, вводят нормы о контроле над мобильными передвижениями средств в целом как физических лиц, так и предпринимателей. Корень беспокойства здесь.

Закон прямого действия, то бишь кодекс, обязывает банки передавать в органы госдоходов сведения о мобильных переводах, которые могут являться доходами от теневой предпринимательской деятельности. Со своей стороны, фискальные органы разработали (или разрабатывают) перечень критериев, на которые должны опираться банки, определяя степень подозрительности перевода. Похоже, именно с этим и связаны настоятельные рекомендации для казахстанцев разделить счета, не использовать личные в предпринимательских целях.

В статью 24 НК РК вводится подпункт 21, в соответствии с которым банки обязаны предоставлять в уполномоченный орган сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на счет ИП для осуществления им предпринимательской деятельности за календарный месяц. Начало реализации нормы - уже в 2022 году.

При этом уже действует требование той же статьи 24, согласно которой банк по запросу налогового органа должен предоставить информацию по сумме всех платежей предпринимателя за календарный год.

- На этом и основано требование выбивать при приеме оплаты переводом фискальный чек, это не новая обязанность для бизнеса, - пояснила «НГ» главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна ТУРГАНОВА.

Что касается физлиц, то для них в статью 24 вводится подпункт 23, в соответствии с которым банк должен представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам (не индивидуальным предпринимателям) - по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

После мажилисменов уже и депутаты сената Парламента РК 25 ноября 2021 года поправки одобрили. Теперь закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РК на подписи у президента. Справедливости ради надо вспомнить, что государство давно подступало к теме контроля за мобильными переводами средств, Министерство финансов идею для обсуждения вносило еще в 2019 году.

О сроках

Кроме закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РК, который, если президент его подпишет, вводит в действие дополнения с 1 января 2022 года, есть еще отдельный закон «О введении в действие Налогового кодекса». И, согласно ему, полностью новые нормы относительно физических лиц реализуются к 2025 году.

С 1 января 2022 года контроль мобильных переводов будет осуществляться по лицам, занимающим ответственную государственную должность и выполняющим государственные функции. С 1 января 2023 года этот список расширится и включит работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супругов. С 1 января 2024 года контролировать начнут вдобавок переводы руководителей всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть бизнеса. Ну а с 1 января 2025 года эта норма распространится на всех граждан Казахстана.

Так что получается, что реально выявить таксистов-«бомбил», надомных мастеров, получающих доходы без всякого бизнес-статуса, можно будет только с 2025 года.

Что изменится прямо с началом следующего года, задавал корреспондент «НГ» вопрос представителям службы госдоходов на встрече в палате предпринимателей. Получалось, что кардинально и срочно - ничего, но постепенно меняться должно многое. Закон с 1 января 2022 года введет понятие «мобильных платежей», которые признает денежными расчетами.

- Норма призвана вывести из тени доходы части предпринимателей, которые, в соответствии с поправками, должны использовать отдельные счета для ведения бизнеса. Они обязаны будут разделять свои мобильные переводы на личные и в целях предпринимательства. Но сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что необходимо вообще перейти только на наличный расчет. Никакой нужды в этом нет, - сказал Арман Журсиналин. - Те же таксисты, которые сейчас просят наличные, могут закачать любое приложение, которое обеспечит их мобильной версией кассового аппарата, и пользоваться им. А налоговая отчетность будет формироваться автоматически, с внедрением с начала года приложения E-Salyq Business.

Но пока приложение не внедрено. Кроме того, по словам налоговиков, банки должны «улучшить свои приложения», разделив в них возможность отправлять личные переводы и осуществлять расчеты. И это тоже еще впереди.

Кстати, ни один из представителей БВУ, чьи филиалы действуют в Костанайской области, к встрече в палате предпринимателей не подключился, хотя их туда приглашали. Сослались на то, что все решения принимаются на уровне головных офисов, сами они на местах ничего комментировать не уполномочены.

Про чеки

Предприниматели, которые участвовали в обсуждении онлайн, задавали много вопросов по работе с приложением Kaspi Pay. Известно, что львиная доля мобильных переводов в стране осуществляется держателями карт этого банка. А названное приложение было создано специально для бизнеса, то есть в тени им не воспользуешься, в сокрытии доходов предпринимателя не обвинишь. Те, кто работает с приложением, считают, что платежи с его помощью фискализируются сразу, ведь открывая у себя Kaspi Pay, ты открываешь счет.

- Я зашла на сайт госзакупок и увидела, что у меня в добавление к счету в банке ВТБ появился еще один, - говорила одна из предпринимателей, - это значит, что я с помощью приложения веду безналичные расчеты. Так? И чеки выбивать мне не нужно.

Однако налоговики с выводом не согласились.

Зарина Бекмухамедова объяснила, что чеки при переводах обязательны / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Банк придумал приложение как альтернативу POS-терминалу, оплата сразу не «садится» на расчетный счет ИП, поэтому чек нужен, - пояснила руководитель управления ДГД Зарина БЕКМУХАМЕДОВА.

В свою очередь представители палаты предпринимателей сочли вопрос дискуссионным и включили его в перечень проблем, которые надо рассмотреть на старте реализации дополнений в Налоговый кодекс.

Тема «с чеком или без» поднималась несколько раз.

- Мы на рынке работаем с оплатой переводами, но выбиваем покупателю чеки, - сказала член регионального совета по защите прав предпринимателей Венера ДЕМЧЕНКО, представляющая торгующих Наримановского рынка, - нам объясняли в свое время налоговики, что с чеками к нам претензий не будет.

И добавила позже для «НГ», что раз переводы в сопровождении чеков не запрещены, на Наримановке так работать и продолжат.

Нужны уточнения

- Малый и микробизнес отдал предпочтение переводам не потому, что кто-то уж так хотел уйти от налогов, а потому что POS-терминалы - это дорого, суммы банковской комиссии достигают 4%, неподъемны для ИП, - сказала директор бизнес-объединения АСПреДКо Валентина ШМОНИНА, - у меня вопрос в связи с этим. Когда внедрят в приложениях эту новую функцию «платежи», банки там тоже смогут брать свой процент?

Налоговики ответить, естественно, не могли. Раньше приходилось читать в прессе, что «Минфин рекомендует банкам делать мобильный платеж для бизнеса бесплатным для обеих сторон, чтобы стимулировать использование».

- В теории все гладко. Беспокоит, как нововведения будут реализовываться на практике, - отметила Шмонина. - Читаем пункт 23. Да, норма вводится с отсрочкой. Тем не менее вводится же. Меня в формулировке беспокоит вот это: отнесение по определенным критериям операций на личных счетах к имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. В чем риск? Критерии, порядок, формы и сроки предоставления сведений, по закону, разрабатываются Комитетом государственных доходов по согласованию с Национальным банком. То есть тем, к кому норма будет применяться, критерии неизвестны. Будут ли они обсуждаться, вопрос. Обычно такие документы разрабатываются как внутренние. Почему сегодня предприниматели резко перестали брать переводы? Опасаются, что завтра их счета посмотрят и что-нибудь предъявят... Есть вопросы и по дополненному пункту 21. Там такое витиеватое определение тех, кто подпадает под подачу о них сведений банками ежемесячно! А действовать норма начинает уже со следующего года. Поэтому, если президент подпишет закон в сегодняшнем виде, мы направим письмо в органы госдоходов с просьбой уточнить статус тех, кто будет у них под пристальным вниманием.

«Уйду в наличку»

Коллеги из других регионов пишут о том, что у них резко изменился характер предновогодней торговли, на базарах паника, без наличных лучше не соваться. Мы перед выходом номера съездили на Центральный рынок. Приценились, поговорили с торгующими. В вещевых рядах переводами оплату брали. Без чеков. Нас просветили, что вплоть до Нового года так торговать можно, а дальше видно будет. Сейчас же кровь из носу надо хоть что-то заработать. Что грядут осложнения с продажей по переводам, слышали, но подробностей не знают.

Если тебе отказали в оплате переводом, идешь за наличными / Фото Ксении РЕБИК

Один из владельцев открытых бутиков на вопрос, не намерен ли он что-нибудь изменить в формате расчетов с покупателями, ответил, что если и вынужден будет изменить, то только одно - «уйду в наличку».

Но сообщество предпринимателей, работающих на рынке, не однородное. И варианты оплаты там люди опробуют разные. Есть магазинчики, например, со знаком Kaspi Red QR в окне, означающим, что вас обслужат по QR-коду, без налички, но и не подпольным (с точки зрения налоговой) переводом.

И на рынке, в магазинчиках, опробуют разные формы платежей / Фото Ксении РЕБИК

- По переводам мы работали раньше. И чеки выбивали. Нам это было надо для налоговой отчетности. Да и нет смысла скрывать доходы, если они в любой момент могут ко мне прийти и все выяснить. Мы вообще нормально работаем. Онлайн-касса в телефоне есть. Стараемся, - рассказывала хозяйка, - нет, переводы это удобно. Но вот когда мы закупаемся, у нас переводами деньги не берут. Почему? Не знаю. Может, обороты не хотят показывать. А мы же не можем постоянно мотаться в Алматы. Раньше перевели деньги и в ответ получили товар. Без проблем. Но оптовики отказываются. Не работают ни по картам, ни по QR-кодам. Даже на расчетные счета не принимают оплату. Поэтому надо снять свои безналичные средства, потерять процент. Найти человека, который отвезет и передаст деньги на закуп, в Алматы чтобы человек свой был... Хлопотно.

Кстати, костанайские оптовики поступают точно так же. Люди, установившие POS-терминалы, вынуждены обналичивать то, что наторговали, и приобретать на Складской товары за живые деньги. А там обороты явно не как у магазина у дома.

Один из основных рисков борьбы с мобильными переводами - как раз уход бизнеса в наличку, которую трудно контролировать. Мелкие предприниматели - лишь часть проблемы и, похоже, не самая «финансовоемкая».

О критериях

В качестве критериев для определения признаков предпринимательской деятельности будут взяты такие позиции: множество переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев. Комитет госдоходов обещает разместить проект нормативного правового акта по утверждению критериев на портале «Открытые НПА», чтобы провести его публичное обсуждение.

Без налогов

Чтобы микробизнес вышел из тени, президент своим указом освободил на три года (до 2023 года) от налогов тех, кто применяет «упрощенку» и патент. До 2023 года от них будет освобожден и новый специальный налоговый режим, который начнет действовать с 2022 года, с использованием мобильного приложения E-Salyq Business.