По прогнозам синоптиков, в четверг-субботу, 29-31 января, на севере и западе области ожидается небольшой снег, низовая метель, на востоке и юге - туман. В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков, ночью и утром - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью по области будет 14-19, на юге 24 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет -5…-10 °С, на востоке области -11 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до значений -10…-15 °С, на юге до -5 °С. Днём термометры покажут -2…-7 °С. В субботу ночью будет -5…-10 °С, на юге -13 °С, днём -2…-7 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -15…-17 °С, днём -8…-10 °С. В пятницу: ночью -11…-13 °С, днём -5…-7 °С. В субботу: ночью -8…-10 °С, днём -4…-6 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, на севере и западе области с периодическими усилениями до 15-20 м/с в дневное время.