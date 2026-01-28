День открытых дверей пройдет при поликлинике в Костанайской областной больнице
28 января 2026, 15:59 | Общество
Жителей области приглашают пройти консультацию у профильных специалистов, в том числе заведующих отделениями больницы. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, прием пройдет в отделении консультативной поликлинике бесплатно.
Консультировать пациентов врачи будут 31 января с 9.00 до 14.00. Пришедшим на прием гражданам необходимо принести с собой все имеющиеся медицинские документы и результаты обследований.
Адрес поликлиники: г. Костанай, ул. 1 Мая, 151, тел. 8 (7142) 54 17 39.
График приема врачей
|№
|
Специальность
|
Фамилия Имя Отчество
|
Кабинет
|
Часы приёма
|1
|Травматолог
|Медыбаев Болат Кабидуллович
|205
|9.00 до 14.00
|2
|Эндокринолог
|Молдахметова Гульнара Самуратовна
|206
|9.00 до 14.00
|3
|Реабилитолог
|Турлубекова Айнур Бериковна
|207
|9.00 до 14.00
|4
|Инфекционист
|Юсупова Карина Бисенбаевна
|231
|9.00 до 14.00
|5
|Челюстно-лицевой хирург
|Мановицкий Сергей Васильевич
|232
|9.00 до 14.00
|6
|Оториноларинголог
|Байбулова Жанна Булатовна
|233
|9.00 до 14.00
|7
|Гематолог
|Багжикова Махаббат Батыровна
|234
|9.00 до 14.00
|8
|Проктолог
|Мещанов Сырлыбек Турсунович
|235
|9.00 до 14.00
|9
|Хирург
|Мещанов Сырлыбек Турсунович
|235
|9.00 до 14.00
|10
|Уролог
|Мендыкулова Сауле Исмуратовна
|236
|9.00 до 11.30
|11
|Уролог
|Белоусов Сергей Алексеевич
|236
|11.30 до 14.00
|12
|Торокальный хирург
|Андреев Михаил Петрович
|239
|9.00 до 14.00
|13
|Кардиолог
|Жакенова Зарина Айдарбековна
|240
|9.00 до 14.00
|14
|Нефролог
|Исмухамедова Айсулу Косылбаевна
|241
|9.00 до 14.00
|15
|Нейрохирург
|Ребров Михаил Витальевич
|302
|9.00 до 14.00
|16
|Нейрохирург сосудистый
|Турлубеков Берик Сабиржанович
|302
|9.00 до 14.00
|17
|Гастроэнтеролог
|Кульдеев Салават Каирханович
|303
|9.00 до 14.00
|18
|Кардиохирург
|Марденов Серик Жамаевич
|305
|9.00 до 14.00
|19
|Сосудистый хирург
|Мурзабеков Каиржан Сапарович
|306
|9.00 до 14.00
|20
|Невропатолог
|Закарин Батыржан Какимжанович
|307
|9.00 до 14.00
