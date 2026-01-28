Жителей области приглашают пройти консультацию у профильных специалистов, в том числе заведующих отделениями больницы. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, прием пройдет в отделении консультативной поликлинике бесплатно.

Консультировать пациентов врачи будут 31 января с 9.00 до 14.00. Пришедшим на прием гражданам необходимо принести с собой все имеющиеся медицинские документы и результаты обследований.

Адрес поликлиники: г. Костанай, ул. 1 Мая, 151, тел. 8 (7142) 54 17 39.

График приема врачей