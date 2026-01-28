Новости

День открытых дверей пройдет при поликлинике в Костанайской областной больнице

28 января 2026, 15:59 |  Общество

Жителей области приглашают пройти консультацию у профильных специалистов, в том числе заведующих отделениями больницы. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, прием пройдет в отделении консультативной поликлинике бесплатно.

Консультировать пациентов врачи будут 31 января с 9.00 до 14.00. Пришедшим на прием гражданам необходимо принести с собой все имеющиеся медицинские документы и результаты обследований.

Адрес поликлиники: г. Костанай, ул. 1 Мая, 151, тел. 8 (7142) 54 17 39.

График приема врачей 

Специальность

Фамилия Имя Отчество

Кабинет

Часы приёма
1 Травматолог Медыбаев Болат Кабидуллович   205 9.00 до 14.00
2 Эндокринолог Молдахметова Гульнара Самуратовна   206 9.00 до 14.00
3 Реабилитолог Турлубекова Айнур Бериковна   207 9.00 до 14.00
4 Инфекционист Юсупова Карина Бисенбаевна   231 9.00 до 14.00
5 Челюстно-лицевой хирург Мановицкий Сергей Васильевич   232 9.00 до 14.00
6 Оториноларинголог Байбулова Жанна Булатовна   233 9.00 до 14.00
7 Гематолог Багжикова Махаббат Батыровна   234 9.00 до 14.00
8 Проктолог   Мещанов Сырлыбек Турсунович   235 9.00 до 14.00
9 Хирург Мещанов Сырлыбек Турсунович   235 9.00 до 14.00
10 Уролог Мендыкулова Сауле Исмуратовна   236 9.00 до 11.30
11 Уролог Белоусов Сергей Алексеевич   236 11.30 до 14.00
12 Торокальный хирург Андреев Михаил Петрович   239 9.00 до 14.00
13 Кардиолог Жакенова Зарина Айдарбековна   240 9.00 до 14.00
14 Нефролог Исмухамедова Айсулу Косылбаевна   241 9.00 до 14.00
15 Нейрохирург Ребров Михаил Витальевич   302 9.00 до 14.00
16 Нейрохирург сосудистый Турлубеков Берик Сабиржанович 302 9.00 до 14.00
17 Гастроэнтеролог Кульдеев Салават Каирханович   303 9.00 до 14.00
18 Кардиохирург Марденов Серик Жамаевич   305 9.00 до 14.00
19 Сосудистый хирург Мурзабеков Каиржан Сапарович   306 9.00 до 14.00
20 Невропатолог Закарин Батыржан Какимжанович   307 9.00 до 14.00