Разработчики нового Налогового кодекса ещё до его подписания знали, какие положения вызывают недовольство бизнеса, считает налоговый эксперт Дмитрий Казанцев. В беседе с корреспондентом BES.media он рассказал, что нынешние обсуждения и сбор предложений создают лишь видимость работы, а изменения в документ могут внести только в 2027 году.

Когда могут внести изменения в Налоговый кодекс

Дмитрий Казанцев считает, что изменения в Налоговый кодекс могут внести только в следующем году, а в 2026 году работа будет идти по уже подписанному документу.

Фото из личного архива

"Почему я так считаю? В принципе, по первым же действиям министерства национальной экономики. Серик Жумангарин (глава ведомства. – Ред.) уже на следующий день нас заинтриговал: "Мы вам как сейчас что-то скажем, так скажем". По сути, потом СМИ и премьер-министру было доложено, что создаётся некий промежуточный орган, который будет собирать все за и против Налогового кодекса, изучать всю проблематику. То есть создаётся некая, опять-таки, видимость работы", – отметил налоговый эксперт.

По его словам, для чего нужен этот орган, непонятно, потому что уже есть НПП "Атамекен", которая всё это собирала на протяжении последних двух лет, пока писался Налоговый кодекс.

"Был десяток рабочих налоговых групп, где всё это разбиралось. То есть на самом деле министерство национальной экономики, которое разрабатывает Налоговый кодекс, от и до знает, что людям не нравится. Они начинают сейчас создавать видимость работы. Месяца три будут собирать мнения: поедут по Казахстану общаться с предпринимателями, что не так и как не так, потом три месяца будут это анализировать, потом эти правки начнут направлять в мажилис, мажилис – в сенат. И там уже Новый год. И поэтому я думаю, что новый кодекс в 2027 году точно будет", – продолжил эксперт.

Какие правки всё же нужны в Налоговый кодекс

Самой тревожной для бизнеса поправкой Дмитрий Казанцев назвал запрет вычетов при работе по упрощённому режиму. По его мнению, именно это решение стало одной из причин текущей инфляции. Он считает такой подход принципиально неправильным и отметил, что подобная практика не применяется ни в одной стране мира, поскольку фактически мешает одному бизнесу работать с другим.

"То есть государство начинает лезть в какие-то другие отношения и по сути заставляет один бизнес шантажировать другой: мы не будем с вами работать, если вы не перейдёте на общий режим, мы не будем с вами работать, если вы не встанете на НДС. Но это же абсурд. Поэтому на самом деле проблема номер один сейчас – это именно вопрос вычетов. Всё остальное стерпится, привыкнется. Но это очень колоссально, что нужно менять как можно быстрее", – рассказал он.

Средний и крупный бизнес лоббировал запреты на вычеты

По предположению налогового эксперта, конечным бенефициаром изменения в Налоговом кодексе по запретам на вычеты и тем, кто спонсировал явно всю эту программу, однозначно был средний и крупный бизнес.

"Потому что для них мелкие ИП всегда мешают, потому что они не платят НДС. И конечно же, лоббировали всё это крупный и средний бизнес. То есть да, крупный и средний бизнес начнёт больше налогов платить, но зато они избавятся от целого пласта вот этих ненужных предпринимателей. Но экономика же строится, в том числе, и на малом бизнесе. Это тоже рабочие места. И поэтому здесь, конечно, явно сопротивления будут не только со стороны госорганов, но и со стороны непосредственно крупного бизнеса", – считает Дмитрий Казанцев.

Минфин и МНЭ точно знают, кто рисует вычеты

Налоговый эксперт отметил, что в целом дробление бизнеса есть и оно будет, как бы его ни запрещали. Это безысходная составляющая. Многие путают понятия дробления и "рисования" вычетов. Очень часто с трибуны правительства говорят не про дробление бизнеса, а про рисование вычетов: о том, что тот, кто платит налоги по общему режиму, создаёт компании на упрощёнке, чтобы вместо КПН в 20% заплатить 3%. Вот это – "рисование" вычетов, а не дробление бизнеса.

"Наша налоговая, минфин, миннацэкономики поимённо знают, кто рисует вычеты. Ведь они говорят: мы знаем, что компания не заплатила 200 млрд тенге. Ну и тогда нужно ли менять Налоговый кодекс, если вы знаете, кто это не заплатил? Ну идите к ним. Ведь мы знаем, что творится на таможне. Мы ведь знаем каждую отрасль, где есть проблема. То есть с сегодняшними технологиями, с цифровизацией надо менять не Налоговый кодекс, а надо идти и точечно бить по тем, кто это делает. Когда они взялись за строительные компании год назад, ведь они каждую компанию знали, кто сколько "нарисовал" и сколько миллиардов тенге не поступило в виде налогов. Но разве они не могут сделать это с каждым бизнесом, зная всё это? Они знают, но они не хотят туда лезть. Почему? Потому что там крупники, там юристы, там адвокаты. Это судиться, это отстаивать. А мелочь – мелочь проще всего добить", – считает эксперт.

Совет от эксперта: стоит ли открывать специальные счета

По мнению Дмитрия Казанцева, специальный счёт для самозанятых нужен, потому что к ним – к незащищённым слоям, у которых нет юристов – через год-два может прийти налоговая и сказать: "А вы докажите, что на вашей личной карте вот это – деньги самозанятого, а вот это – деньги не самозанятого".

"Ведь буквально год назад тысячи блогеров доказывали каждое поступление денег – что это не предпринимательские цели. Вы думаете, у них было сто поступлений? Конечно же, не было. Вы думаете, у них была назначена официальная проверка? Конечно же, нет. То есть налоговая нам уже показала, что мы будем работать по-другому. И поэтому я как эксперт, чтобы защитить самозанятых, открыто говорю — открывайте спецсчёт. Он бесплатный", – отметил он.