Провели 11 проверок и 44 анализа, по результатам которых защитили права 1 425 граждан, в том числе конституционные права 50 человек и 64 субъектов предпринимательства. Цифровые итоги 2025 года сообщил сегодня, 28 января, на брифинге в РСК старший прокурор Костанайского района Шынгысхан ТУРСЫН.





Всего по актам надзора взыскали 230 млн тенге, из них в доход государства изъяли 222 млн тенге. Государству по представлению прокуратуры района вернули имущество стоимостью 182 млн тенге. В том числе в сфере земельных отношений - 6 земельных участков общей площадью 230 га, стоимость которых составляет 30 млн тенге. Также по иску прокуратуры был возвращен земельный участок кадастровой стоимостью 150 млн тенге.

- Мониторингом госзакупок установлено, что местным исполнительным органом неправомерно включены в сметную документацию расходы по «непредвиденным затратам и расходам» в размере 7%, - привел пример Шынгысхан Турсын. - По результатам рассмотрения акта надзора из сметной документации были исключены данные затраты на общую сумму 13 млн тенге.

В результате проверки деятельности отдела образования Костанайского района выявили нарушение прав 50 работников, которым не выплатили компенсацию при выходе на пенсию.7,4 млн тенге взыскали с отдела образования.

Журналисты спросили о главной проблеме последнего времени - что делать, если человек передал деньги интернет-мошенникам и хочет их вернуть.

- В таком случае потерпевший обращается в полицию, - пояснил заместитель прокурора Костанайского района Самат БАЙМУХАМЕДОВ. - Полицией проводятся следственные мероприятия, в ходе которых выявляется дроппер, которому были переданы средства. Затем личные данные дроппера передаются потерпевшему, и тот уже самостоятельно в гражданском порядке (ст. 975 ГК РК) подает иск о взыскании средств. В 2025 году потерпевшими был подан 21 иск о взыскании средств с дропперов на общую сумму 31 млн тенге. С учетом проводимой разъяснительной работы на январь 2026 года, по сравнению с январем 2025 года, наблюдается незначительное, всего на 3, но все же снижение случаев интернет-мошеничества. Это говорит о том, что профилактическую работу мы ведем в правильном направлении.

Фото РСК