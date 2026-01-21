По прогнозам синоптиков, в четверг, 22 января, на западе и севере области ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. В пятницу и субботу, 23-24 января, на западе и юге будет снегопад с метелью, на западе, севере и юге - туман.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью будет 25-30, на севере 33, на юге 20 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём по области ожидаем -20…-25 °С, на севере -28 °С, на юге -15 °С. В пятницу ночью термометры покажут 27-32, на юге 17-22 градуса, днём будет -23…-28 °С, на юге -17 °С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до -30…-35 °С, на юге до -23 °С, днём ожидаем -20…-25 °С, на юге -15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -28…-30 °С, днём -23…-25 °С. В пятницу: ночью -28…-30 °С, днём -23…-25 °С. В субботу: ночью -30…-32 °С, днём -20…-22 °С.

Ветер в четверг ожидается переменный, северный - северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется северный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, юге и западе до 15-20 м/с.