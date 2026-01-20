В декабре 2025 года в Казахстане зафиксировали неустойчивую погоду и серию температурных аномалий. В ряде регионов были обновлены максимальные показатели, в том числе побит рекорд, установленный ещё в 1978 году, передаёт Tengrinews.kz.

Как рассказали в "Казгидромете", в начале месяца погодные условия в стране формировались под влиянием активной циклонической деятельности. На большей части республики сохранялась теплая погода, близкая к ноябрьской. Проходили осадки в виде снега и дождя, местами наблюдались метели, туманы и усиление ветра.

Рекордное тепло в начале декабря

В первые дни месяца в ряде регионов страны были зафиксированы аномально высокие температуры. 1 декабря в Костанае температура воздуха достигла +4,8 градуса, превысив рекорд 2021 года. В Петропавловске воздух прогрелся до +2,6 градуса, что оказалось выше прежнего максимума 2009 года.

В Жезказгане 2-4 декабря подряд обновлялись рекорды: +6,0 градуса (рекорд 2021 года +5,9), +7,7 градуса (рекорд 1990 года +7,2) и +5,9 градуса (рекорд 2016 года +4,3).

Приход настоящей зимы

С 8 по 12 декабря на большей части страны произошло резкое похолодание. Под влиянием северного антициклона температура снизилась с 0-5 до -18-26 градусов, что ознаменовало установление зимних условий.

Рекорд, державшийся с 1978 года

Во второй половине декабря в Казахстан вновь пришло тепло. 15 декабря в Астане зафиксировали +2,2 градуса (превышен рекорд 1981 года +2,0), а в Петропавловске — -1,1 градуса (выше рекорда 2005 года -1,5).

29 декабря в Шымкенте столбик термометра поднялся до +19,4 градуса, превысив рекорд 2023 года (+15,5). В Туркестане — +14,1 градуса, что выше максимума 1995 года (+12,2).

30 декабря в Астане отметили +2,8 градуса (рекорд 1995 года +1,8), а в Жезказгане — +1,3 градуса (рекорд 2001 года +1,1).

31 декабря в Усть-Каменогорске температура достигла +6,3 градуса, превысив показатель 1978 года (+4,8), который держался 47 лет.

Итоги месяца

В целом температура воздуха в декабре на большей части Казахстана оказалась выше климатической нормы на 1-4 градуса. Количество осадков в ряде регионов превысило среднемесячные показатели в 1,3-6 раз, при этом в отдельных районах выпало около нормы или меньше.