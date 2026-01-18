Больше десяти районов Костаная останутся без света на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в тринадцати районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-«Кенжигулов» (работы на ТП)
19 января с 10:00 до 17:00
- ИП Кенжигулов по ул. Карбышева, 2.
КТП-ЖД № 1 (работы на ТП)
19 января с 10:00 до 13:00
- АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова.
ТП-696 (работы на ВЛ)
19 января с 10:00 до 13:00
- АЗС «Гелиос № 2»,
- СТО,
- ТТС,
- магазин «Инструмент»,
- кафе «Таир»,
- АЗС № 14.
КТП-«Дуйсебаева» (работы на ТП)
20 января с 10:00 до 17:00
- ИП Дуйсебаева по ул. Лермонтова, 28/2.
Ж/М п. Амангельды (работы на ТП)
20 января с 14:00 до 17:00
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Феникс»,
- «Новинка»,
- база ТТС,
- ИП Умирбаев.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса, 2-90,
- ул. Дружбы, 1-51,
- ул. Рудненская, 8-20, 12/1, 12/2,
- ул. Мира, 2-28,
- ул. Тепличная, 4-16,
- ул. Парковая, 1-38,
- ул. Ленина, 2-55,
- ул. Набережная, 1-49,
- ул. Гоголя, 2-24,
- ул. Целинная, 1-37.
ТП-141 (работы на ТП)
20 и 21 января с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон № 6»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория,
- АЗС «Промбаза 7».
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 118.
Частный сектор:
- ул. Рудненская, 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12, 1-44, 28/1-28/13, 6/2-6/12,
- ул. Хакимжановой, 55-154, 112/1-112/12,
- ул. Соколовская, 42/1-42/14, 3-50, 33/1-33/11, 50/1-50/12,18/2-18/16, 31/2-31/13,
- ул. Комарова, 99/1-99/4, 17-134,131/1,
- ул. Джангильдина, 1-72,
- ул. Панфилова, 1-22,
- ул. Беды, 95-197, 113/1-113/11, 189/1-189/5, 191/1-191/5, 195/1-195/33, 197/3-197/5,
- ул. Садовая, 1-32, 28/1-28/31, 26/2-26/36,
- ул. Сералина, 27-73,
- ул. Летунова, 111-125,
ТП-131 (работы на ТП)
21 января с 10:00 до 17:00
- магазин «Бахыт» по ул. Маяковского, 120.
Спальный сектор:
- ул. Маяковского, 120.
ТП-604 (работы на ТП)
21 января с 10:00 до 18:00
- кафе «Элитный бочонок»,
- кафе в 5 мкр-н, д. 8а,
- ТОО «Агроэкспорт КЗ»,
- ИП Казбекова,
- АЗС «Жастар».
Спальный сектор:
- ул. 5 мкр-н, д. 7, 7а, 7б, 8, 9, 10.
КТП-Мальков (работы на ТП)
22 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63.
ТП-044 (работы на ВЛ)
22 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100,
- 2-я Совхозная, 3/3,2/1-2/39, 17/1-17/3,
- ул. Каирбекова, 370/3-370/5.
РП-1 (работы на ТП)
22 января с 10:00 до 18:00
- ИП Сапбеков,
- ИП Сейтенов,
- ИП Ахчин Г,
- ИП Ахметова,
- магазин «Лента»,
- стройка «Сара КЗ».
РП-23 (работы на ТП)
23 января с 10:00 до 19:00
- ИП Савченко по ул. Узкоколейная.
ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)
23 января с 10:00 до 14:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Пупырева,
- ИП Галисултанова,
- ИП Банников,
- ТОО «Компани ДОСТ»,
- магазин «Рыбная лавка».
