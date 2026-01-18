Новости

Больше десяти районов Костаная останутся без света на следующей неделе

18 января 2026, 10:24 | ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в тринадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

 

КТП-«Кенжигулов» (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 17:00

  • ИП Кенжигулов по ул. Карбышева, 2.

КТП-ЖД № 1 (работы на ТП)

19 января с 10:00 до 13:00

  • АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова.

ТП-696 (работы на ВЛ)

19 января с 10:00 до 13:00

  • АЗС «Гелиос № 2», 
  • СТО, 
  • ТТС, 
  • магазин «Инструмент», 
  • кафе «Таир», 
  • АЗС № 14. 

КТП-«Дуйсебаева» (работы на ТП)

20 января с 10:00 до 17:00

  • ИП Дуйсебаева по ул. Лермонтова, 28/2. 

Ж/М п. Амангельды (работы на ТП)

20 января с 14:00 до 17:00

  • магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Феникс»,
  • «Новинка», 
  • база ТТС, 
  • ИП Умирбаев.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса, 2-90, 
  • ул. Дружбы, 1-51, 
  • ул. Рудненская, 8-20, 12/1, 12/2, 
  • ул. Мира, 2-28, 
  • ул. Тепличная, 4-16, 
  • ул. Парковая, 1-38, 
  • ул. Ленина, 2-55, 
  • ул. Набережная, 1-49, 
  • ул. Гоголя, 2-24, 
  • ул. Целинная, 1-37. 

ТП-141 (работы на ТП)

20 и 21 января с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон № 6», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория, 
  • АЗС «Промбаза 7».

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 118.

Частный сектор:

  • ул. Рудненская, 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12, 1-44, 28/1-28/13, 6/2-6/12, 
  • ул. Хакимжановой, 55-154, 112/1-112/12, 
  • ул. Соколовская, 42/1-42/14, 3-50, 33/1-33/11, 50/1-50/12,18/2-18/16, 31/2-31/13, 
  • ул. Комарова, 99/1-99/4, 17-134,131/1, 
  • ул. Джангильдина, 1-72, 
  • ул. Панфилова, 1-22, 
  • ул. Беды, 95-197, 113/1-113/11, 189/1-189/5, 191/1-191/5, 195/1-195/33, 197/3-197/5, 
  • ул. Садовая, 1-32, 28/1-28/31, 26/2-26/36,
  • ул. Сералина, 27-73,
  • ул. Летунова, 111-125,

ТП-131 (работы на ТП)

21 января с 10:00 до 17:00

  • магазин «Бахыт» по ул. Маяковского, 120.

Спальный сектор:

  • ул. Маяковского, 120. 

ТП-604 (работы на ТП)

21 января с 10:00 до 18:00

  • кафе «Элитный бочонок», 
  • кафе в 5 мкр-н, д. 8а, 
  • ТОО «Агроэкспорт КЗ», 
  • ИП Казбекова, 
  • АЗС «Жастар».

Спальный сектор:

  • ул. 5 мкр-н, д. 7, 7а, 7б, 8, 9, 10.

КТП-Мальков (работы на ТП)

22 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63. 

ТП-044 (работы на ВЛ)

22 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100,
  • 2-я Совхозная, 3/3,2/1-2/39, 17/1-17/3,
  • ул. Каирбекова, 370/3-370/5.

РП-1 (работы на ТП)

22 января с 10:00 до 18:00

  • ИП Сапбеков, 
  • ИП Сейтенов, 
  • ИП Ахчин Г, 
  • ИП Ахметова, 
  • магазин «Лента»,
  • стройка «Сара КЗ». 

РП-23 (работы на ТП)

23 января с 10:00 до 19:00

  • ИП Савченко по ул. Узкоколейная. 

ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)

23 января с 10:00 до 14:00

  • ИП Гареев, 
  • ТОО «Анай», 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Галисултанова, 
  • ИП Банников, 
  • ТОО «Компани ДОСТ», 
  • магазин «Рыбная лавка».