В Комитете государственных доходов Министерства финансов рассказали, кому из казахстанцев не нужно уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

ИПН - это налог, который платится с вашего дохода — например, зарплаты.

В новом Налоговом кодексе предусмотрен базовый вычет в размере 30 МРП. В 2026 году это 129 750 тенге за календарный месяц. То есть на эту сумму физическое лицо может уменьшить свой доход.

"Люди, получающие невысокие доходы, порядка 145 тысяч тенге в месяц, не будут уплачивать ИПН", - сообщила замруководителя управления налоговой методологии Комитета госдоходов Айгуль Аббасова.

Базовый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить облагаемый налогом доход перед расчётом ИПН. То есть государство "говорит": "Эту часть твоего дохода мы не считаем доходом для налога".

По словам Айгуль Аббасовой, изменения ждут и казахстанцев с высоким доходом.

"В новом Налоговом кодексе предусмотрена справедливость в налогообложении. И получается, что люди с невысокими доходами не будут платить ИПН, а люди, получающие высокие доходы – выше 36 миллионов тенге в год, это около 3 миллионов тенге в месяц – будут платить налог по более высокой ставке. То есть, до 36 миллионов – 10 процентов", - добавила замруководителя управления.

Если сумма дохода превышает 36 миллионов тенге, ставка по ИПН составит 15 процентов с суммы превышения.

Простая математика:

Если у человека зарплата 145 000 тенге, он вычитает 129 750 — облагается налогом только остаток:

145 000 – 14 500 (ОПВ) - 2 900 (взносы на ОСМС) - 129 750 (30 МРП) = 0 тенге.

Если человек получает 38 миллионов тенге в год, то налог платят по новому правилу:

до 36 000 000 тенге — ставка 10 процентов;

сверх этой суммы — 15 процентов.

Расчёт:

36 000 000 × 10 процентов + 2 000 000 (сумма превышения 38-36) *15 процентов = 3 900 000 тенге в год.

Напомним: с 1 января 2026 года ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат. Исключение составляют выплаты нерезидентам.