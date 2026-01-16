Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банках и банковской деятельности, сообщает пресс-служба Акорды. Закон предусматривает ограничение на получение кредитов в нескольких банках одновременно, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

Также закон предусматривает:

ограничение на получение кредитов в нескольких банках одновременно;

личное присутствие заёмщика в банке для биометрической идентификации при первом получении кредита и выпуске ЭЦП;

усиление требований к системно значимым банкам и их участию в возмещении убытков государству;

расширение инвестиционной деятельности банков и использование технологий, включая искусственный интеллект, для защиты от мошенничества;

закрепление функций финансового омбудсмена.

Законом вводится ограничение на участие государства при урегулировании неплатёжеспособных банков. Государственная поддержка будет предоставляться только системно значимым банкам, которые определят Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк. При этом расходы государства планируется возмещать за счёт обязательных взносов всех банков.

Важной частью нового закона стало развитие исламского финансирования. Вводится гибкая модель "исламских окон", которая позволяет традиционным банкам оказывать исламские услуги в рамках действующей лицензии без создания отдельной структуры. Все такие операции будут вестись обособленно – с раздельным учётом, внутренними барьерами и обязательным наличием совета по шариатскому соответствию.

Одним из ключевых новшеств закона стало внедрение двухуровневой системы лицензирования банков: базовой и универсальной лицензий.

Закон вводит требования к честной рекламе, раскрытию условий продуктов, запрету навязывания и оценке пригодности услуги. Финансовые организации обязаны проверять, подходит ли конкретный продукт конкретному человеку. Вводятся стандарты ответственного кредитования, исключающие чрезмерную долговую нагрузку, особенно среди уязвимых категорий населения.

Также президент подписал сопутствующий закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам регулирования и развития финансового рынка. Документ усиливает надзор за участниками рынка, вводит механизмы восстановления финансовой устойчивости, расширяет инструменты досудебного урегулирования и формирует единую систему защиты прав потребителей финансовых услуг.