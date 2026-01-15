Новости

С 16 января на платных автодорогах Костанайской области начнут работу комплексы «Зерек-2»

Андрей СКИБА

15 января 2026, 21:16 |  Государство

С 00:00 часов 16 января на платных автодорогах KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница с РФ» начнут функционировать автоматические комплексы фиксации нарушений скоростного режима «Зерек-2», установленные на арочных конструкциях АО «КазАвтоЖол». Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Они предназначены для автоматической фиксации превышения установленной скорости движения ТС.

Арки с комплексами «Зерек-2» установлены на следующих участках автодорог:

  • в районе ж/м «Кунай» - 545 км; 
  • вблизи поселков района Б. Майлина: 
  • п. Юбилейный - 501 км, 
  • п. Тобыл - 457 км; 
  • вблизи с. Денисовка - 385 км; 
  • в направлении Карабалыкского района: 
  • пост Кайрак - 379 км, 
  • перекресток на п. Тогузак - 424 км, 
  • в районе п. Озерное - 499 км.

- Контроль скорости движения осуществляется в соответствии с требованиями ПДД РК, - отмечают в ведомстве. - Все зафиксированные административные правонарушения в автоматическом режиме будут поступать в информационную систему «Единый реестр административных правонарушений».

Полиция Костанайской области призывает водителей строго соблюдать ПДД и установленный скоростной режим во избежание аварий.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области