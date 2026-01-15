С 16 января на платных автодорогах Костанайской области начнут работу комплексы «Зерек-2»
Андрей СКИБА
С 00:00 часов 16 января на платных автодорогах KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница с РФ» начнут функционировать автоматические комплексы фиксации нарушений скоростного режима «Зерек-2», установленные на арочных конструкциях АО «КазАвтоЖол». Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Они предназначены для автоматической фиксации превышения установленной скорости движения ТС.
Арки с комплексами «Зерек-2» установлены на следующих участках автодорог:
- в районе ж/м «Кунай» - 545 км;
- вблизи поселков района Б. Майлина:
- п. Юбилейный - 501 км,
- п. Тобыл - 457 км;
- вблизи с. Денисовка - 385 км;
- в направлении Карабалыкского района:
- пост Кайрак - 379 км,
- перекресток на п. Тогузак - 424 км,
- в районе п. Озерное - 499 км.
- Контроль скорости движения осуществляется в соответствии с требованиями ПДД РК, - отмечают в ведомстве. - Все зафиксированные административные правонарушения в автоматическом режиме будут поступать в информационную систему «Единый реестр административных правонарушений».
Полиция Костанайской области призывает водителей строго соблюдать ПДД и установленный скоростной режим во избежание аварий.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
