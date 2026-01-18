Есть несколько направлений деятельности у местной исполнительной власти, которых она придерживается с завидным постоянством. Например, изводит в областном центре рекламные конструкции образца «щиты на стойках», борется с нестационарными торговыми точками, то бишь киосками, выявляет и пресекает факты самозахвата земель, принадлежащих государству. О результатах и перспективах этой работы говорили 12 января на аппаратном совещании. Слушайте, что именно, и не говорите, что не слышали.

Все меньше и меньше, и меньше

Два года назад в Костанае было более 260 рекламных конструкций. Сейчас их около 200, но все равно большая часть оставшихся, по оценке акимата, имеет устаревший вид, портит «эстетический облик города». Поэтому, если бизнес их не меняет по своей воле, то их начинает «выводить из оборота» акимат. В основном через суды.

- За 2025 год демонтировано 35 рекламных конструкций, проводится судебно-претензионная работа по выводу из оборота тех, которые не соответствуют имеющимся стандартам, - отчитался на совещании руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ.

По его словам, в прошлом году состоялось 4 судебных разбирательства. По их результатам в государственную собственность возвращено 10 земельных участков, на которых теперь предстоит провести демонтаж старых рекламных стоек. И еще 30 претензий направлено в адрес рекламных агентств.

- Положительным примером модернизации средств визуальной информации и очистки городского пространства от громоздких конструкций является замена на LED-экраны. Они появились на пересечении улиц Алтынсарина - Пушкина, Тауелсиздик - Дулатова, Назарбаева - Доненбаевой.

Темирбаев заверил, что такая «работа будет продолжена и в 2026 году». Сейчас начата процедура изъятия земельных участков (с их оценкой по рыночной стоимости) под рекламными конструкциями для обустройства правоповоротных съездов на пересечении улиц Баймагамбетова - Тауелсиздик, Алтынсарина - Тауелсиздик и на проспекте Абая.

- Раньше выдавали землю на год, потом на пять лет. Но город растет, быстро меняется. Где вчера было просторно, сегодня громоздкие конструкции начинают мешать. Когда выдаете разрешения, учитывайте это. Нужны современные, компактные, - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и добавил: - Надо следить, чтобы без разрешения рекламные баннеры не появлялись на домах, тем более на заборах, лестницах каких-то.

«Поправим, вплоть до изъятия»

- Для приведения в надлежащий вид по рекомендации местного исполнительного органа собственниками производится модернизация торговых павильонов. Незаконно установленные павильоны и киоски демонтируются и перемещаются на городскую специализированную штрафстоянку. За прошедший год вывезено 29 павильонов из разных районов города. Среди них павильон «Ваниль» на ул. Гоголя, «Пит-стоп» на ул. Быковского, павильон на пересечении пр. Аль-Фараби - Майлина, - еще одна цитата из доклада Марата Темирбаева.

Кампания по борьбе с киосками в Костанае ведется не первый год. Те, которые работали без разрешения, - это одна история. Но и с теми, которым разрешения раньше давались, сейчас городская власть намерена распрощаться.

Киоски и торговые павильоны около «Солнечного» акимат планирует убрать

- Город должен быть городом. Киоски в большинстве портят вид улиц. На площадке перед супермаркетом «Солнечный» на КСК, вы видели как их там стоит целый ряд? Наверно, в райцентре отдаленном такого сейчас уже нет. Все их надо оттуда убрать. Приглашайте, разговаривайте. Даже если им давали разрешения, ничего страшного - поправим, вплоть до изъятия, - сказал аким города. - В микрорайоне Аэропорт мы киоски разрешали на определенный период, когда шло строительство, мало было стационарной торговли, то есть временно. И мы об этом людей предупреждали. Последний раз говорили, что до конца 2025 года. Время вышло, надо убирать. Павильоны, конечно, могут быть в городе, если они не мешают пешеходам, не влияют на безопасность движения, мешая обзору, эстетически приемлемы и, главное, могут стоять там, где они реально нужны, где без них не обойтись. Вот в Триатлон-парке - пожалуйста. Он большой. Вода, мороженое в разных точках должны быть. Но рядом с большими магазинами, когда тем более к их фасадам лепятся да еще и подключаются к электричеству как попало, это неприемлемо.

Еще власти делают исключение для объектов нестационарной торговли на автобусных остановках. Но тоже требуют привести их в порядок.

- Если там хороший ремонт, чисто, освещены они, пусть работают, к тому же и на остановках порядок. Если всего этого нет, надо прощаться, - заключил аким.

«С сантиметром будем разбираться»

- Нельзя не отметить и работу с нерадивыми землепользователями, допускающими самовольный захват земель государственной собственности либо не использующими полученные участки по целевому назначению. Такие факты, к сожалению, имеются во многих районах города, - доложил Темирбаев. - К примеру, собственники парикмахерской «Просто стрижка», расположенной по адресу проспект Аль-Фараби, 45, в апреле 2025 года начали незаконное строительство входной группы к своему объекту без разрешительных документов, самовольно захватив земельный участок, находящийся в государственной собственности. На сегодняшний день судами первой и апелляционной инстанций приняты судебные решения в пользу акимата города о понуждении к сносу самовольной постройки. Дело передано государственному судебному исполнителю для обеспечения принудительного исполнения решения суда. Еще пример: по адресу ул. Карбышева, 71/1 собственник объекта самовольно установил ограждение участка, также захватив земельный участок, находящийся в госсобственности. После выезда сотрудников отдела земельных отношений и вручения соответствующего уведомления ограждение было демонтировано собственником самостоятельно.

На первый взгляд, входная группа парикмахерской не отличается от других

Честно говоря, когда смотришь на входную группу указанной парикмахерской, не сразу понимаешь, ради чего проведут демонтаж. В одном ряду с ней вдоль тротуара разместились еще штук пять входных групп разных коммерческих объектов. К ним у акимата претензий нет.

Как объяснил градоначальник, тут дело принципа - самовольные действия.

- Предприниматель начал строить входную группу без разрешительных документов, - пояснил Марат Жундубаев. - Купил магазинчик, входную группу начал расширять. Да, ненамного. Но это принципиально. Даже с сантиметром будем разбираться, когда речь идет о самозахвате. Второй пример - по забору на Карбышева, тоже самовольно предприниматель действовал. Выставил ограждение почти до проезжей части, перекрыл дорогу пешеходам. Хорошо, что сам убрал после уведомления. Это только то, что мы увидели. Подобных моментов по городу много. Будем выявлять и реагировать.

Где перспективы?

Город, впрочем, землю не только забирает, но и продает. Один из механизмов предоставления прав на земельные участки - аукцион, который проводится в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества. По английскому методу - на повышение цены. В прошлом году через аукционы были проданы права аренды 5 земельных участков общей площадью 3,1 гектара для строительства коммерческих объектов в микрорайоне Кунай.

Город считает деньги: по итогам проведенных аукционов в бюджет поступило 85,2 млн тенге, это превысило стартовую стоимость участков в 19 раз.

Если предприниматели освоят участки в соответствии с заявленным целевым назначением, то в районе, который акимат называет перспективным, появятся продовольственные магазины, крытый рынок, аптека и предприятие общественного питания.

В частную собственность за прошлый год в Костанае было продано 56 земельных участков общей площадью 40,4 гектара на сумму более 450 млн тенге. Большая часть - под объектами, введенными в эксплуатацию.

Фото Галины КАТКОВОЙ