АО «КазАгроФинанс» прислало в начале года своим клиентам сообщения о том, что им необходимо к действующим договорам лизинга подписать дополнительные соглашения. В связи с тем, что с 12% до 16% изменилась ставка НДС. Для многих это стало неожиданностью.

Костанайские аграрии ставят вопрос об изменении типовых договоров с КАФ

- Насколько это правомерно? Платил 200 млн, теперь должен 208 на ровном месте. Мы были уверены, что на обязательства по договорам, заключенным до введения в действие нового Налогового кодекса, повышение НДС не повлияет, - обозначил проблему председатель отраслевого совета по вопросам АПК региональной палаты предпринимателей Александр БОРОДИН на заседании 13 января. - Ну а по лизингу с 1 января 2026 года - другое дело.

Однако заместитель директора филиала КАФ в Костанайской области Гульмира ЕРБУЛАТОВА пояснила, что акционерное общество действует в соответствии с типовым договором, который содержит пункт о возможном изменении условий по ходу действия и который все клиенты подписывали.

Говорить о том, что АО не предвидело возмущения лизингополучателей, значит, говорить неправду. Более того, компания пыталась легализовать как раз тот порядок, о котором сказал Бородин.

- Хотелось бы довести до сведения, что в начале текущего года общество обращалось в министерства сельского хозяйства, экономики, финансов с предложением предусмотреть возможность применения базовой ставки НДС в размере 12% по договорам финансового лизинга, заключенным до даты вступления в силу изменений в Налоговый кодекс РК. Помимо этого, в июне 2025 года АО направляло обращения в Национальную палату предпринимателей «Атамекен», в Ассоциацию финансистов Казахстана об оказании поддержки при внесении изменений в проект кодекса - тоже касательно применения ставки 12% по уже заключенным договорам. К сожалению, ответов мы не получили, - пояснила Ербулатова. - Самим Налоговым кодексом не предусмотрены переходные положения, регулирующие порядок применения ставки НДС к обязательствам по договорам лизинга, заключенным до 2026 года. Таким образом, применяются нормы налогового законодательства, действующего на дату совершения оборота. И эта дата в рамках договора финансового лизинга определяется положениями пункта 11 статьи 460 Налогового кодекса РК.

Предприниматели спросили, новые обязательства хотя бы не коснутся той части денег, которые ими уже были выплачены по договорам. Ответ: нет, речь идет о применении новой ставки к оставшимся финансовым обязательствам.

- Смотрите, что получается: такие хорошие программы заявлены - лизинг под 5% предоставляется для того, чтобы мы подтянули техническое оснащение предприятий. Но в самих договорах закладываются пункты, которые делают возможным увеличить финансовую нагрузку на плечи фермера. Если бы этого пункта не было, у вас бы не было оснований нам предъявить новые требования, - сказала директор Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Светлана МИХАЙЛЕНКО. - Хоть и обижаются на нас за то, что Ассоциация часто употребляет выражение «кабальные условия», но они же действительно кабальные. Ведь автоматически, согласно этому пункту, все последствия по изменениям условий лизинга возлагаются на фермера. Почему только и именно на него? Мы полагаем, что это вопрос «КазАгроФинанса». А пункт этот из договора необходимо исключить. Ведь, решаясь на приобретение техники в лизинг на определенных условиях, предприятия делают расчеты, взвешивают возможности. А если кто-то вообще на старте в бизнесе? Понятно, что Налоговый кодекс мы не переделаем сейчас. Но договоры, в плане того, что КАФ не должен просто перекладывать ответственность на нас, почему нет?

Речь идет не столько о пересмотре действующих, сколько о принципиальном изменении типового договора, на перспективу. Между сторонами заключено соглашение, закреплены финансовые обязательства. Но в жизни происходит масса изменений. И что, за каждое должен расплачиваться только фермер, говорили предприниматели. Сегодня ставка НДС 16%, завтра станет 22%. Получается, что планировать финансовую стратегию по обязательствам лизингополучатель не может.

- Договор становится для крестьянина непредсказуемым, а мы урожай получаем раз в год, - добавила Михайленко. - Это вопрос справедливых партнерских отношений.

А член ассоциации Александр БОНДАРЕНКО отметил, что финансовые проблемы у аграриев «собираются по крупицам»: не только лизинг, который вот так преподносит сюрприз, но еще и растущие ставки по кредитам, давно обещанные, но так и не погашенные государством долги по субсидиям.

- Все это копится и в конце концов ложится на себестоимость нашей продукции, - заключил он.

Гульмира Ербулатова уточнила, что повышение ставки касается только приобретения техники, в стоимость которой изначально был включен НДС.

- Льготное кредитование предполагает покупку отечественной техники, мы ее приобретаем на заводах-изготовителях и она идет без НДС, - сказала она.

Но все равно увеличение выплат коснется многих: более 600 заемщиков по 1 047 договорам в Костанайской области.

Аграрии считают, во-первых, что справедливо, если бы в подобных ситуациях квазигосударственные институты, которые берутся поддерживать агропромышленный комплекс, хотя бы часть издержек брали на себя. Во-вторых, намерены добиваться изменения типовых договоров. Аргументированные предложения решено направить в МСХ через руководителя регионального совета палаты предпринимателей Кайрата Маишева, который в этом году вошел от нашей области в общественный совет при министерстве.

Фото Галины КАТКОВОЙ