Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

На этот раз - сообщение о новых светофорах, установленных в Тобыле на пересечении ул. Тауелсиздик - Ленина.

Нужно ли разрешить поворачивать налево на новом светофоре перед въездом в Тобыл?

- Жизненно необходимо разрешить поворот налево, - пишет читатель. - Это существенно снимет нагрузку на кольцо и там будет меньше аварий! Без поворота налево со стороны Костаная на ул. Ленина от светофора смысла нет. Все, кто едет в Тобыл, в основном поворачивали раньше на этом перекрестке. Теперь, чтобы им повернуть в Тобыл, все выезжают на кольцо. В часы пик кольцо загружено настолько, что с других улиц туда сложно попасть. Или можно поставить «умный» светофор, как на Тауелсиздик - Каирбекова. Зеленый свет горит только у одной из полос. Допустим, те, кто едет по Каирбекова, могут повернуть налево на Тауелсиздик, не дожидаясь просвета во встречке. Вся встречная полоса стоит.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение жительницы Костаная Екатерины ВИТОВСКОЙ о неудобном дуэте по ул. Каирбекова - пешеходных переходах рядом с автобусными остановками.

- Хотелось бы узнать, нормально устанавливать пешеходные переходы на остановках впереди автобуса? - писала она. - Это по ул. Каирбекова на теплицах. И недавно поставили такой же знак на остановке по ул. Каирбекова, где раньше был троллейбусный парк. Едешь со стороны ул. Джамбула, автобус остановился на остановке и закрыл собой пешеходов. Едешь и выглядываешь, а дети из-за автобуса сразу там выбегают. Почему они не поставили знаки перед остановкой? Ведь транспортные средства нужно обходить сзади, чтобы пешеходы и водители видели друг друга. А тут все идут и не видят из-за автобуса.

В ДП на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование с выездом по адресу улица Каирбекова, автобусная остановка «Тепличный комбинат». По результатам обследования сообщаем, что в адрес ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание о переносе дорожных знаков со стойками в количестве двух единиц 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее мы также публиковали сообщение жителя Костаная Юрия НАСАЛЬЧУКА об участке дороге по ул. Текстильщиков:

- Так «выглядят» дорожная разметка и знак «Пешеходный переход» в районе ночного клуба «Дионис», ул. Текстильщиков, 14 «А».

На фотографии, которую прислал читатель, знака не было совсем, а от разметки осталась одна полоса. В отделе ЖКХ на наш запрос ответили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке в срок до 12 декабря 2025 года, касательно дорожной разметки, нанесение будет выполнено в летний период 2026 года.

Ул. Текстильщиков. Перед клубом «Дионис» установили знак пешеходного перехода

8 января корреспондент «НГ» на месте увидел установленный знак. Разметка по-прежнему ждет лета.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги и оголенные участки теплотрассы? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.