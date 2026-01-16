В Казахстане утвердили новую методику измерения уровня бедности. Соответствующий приказ руководителя Бюро национальной статистики был подписан 5 января 2026 года, передаёт Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как уточняется в документе, методика разработана с учётом международной практики и призвана обеспечить сопоставимость казахстанской статистики с данными других стран. В её основе лежит показатель медианного дохода (это значение дохода, находящееся в центре ранжированного ряда среднедушевых доходов населения).

Как будут измерять бедность

Согласно методике, показатели бедности будут рассчитываться ежеквартально и ежегодно. Статистику будут вести в разрезе страны и регионов, а также по типу местности, полу, возрасту и размеру домохозяйств. Квартальные данные планируется публиковать без сезонной корректировки.

Документ закрепляет сразу несколько подходов к оценке бедности. Критерии будут определяться в процентном соотношении к величине медианного дохода. В Бюро национальной статистики пояснили, что долю бедного населения будут рассчитывать по относительным критериям:

50 процентов от медианного дохода — для мониторинга показателя ЦУР 10.2.1 (доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода);

60 процентов от медианного дохода — показатель, широко применяемый в международной практике.

При этом сначала проводится ранжирование населения по уровню среднедушевых доходов, после чего определяется медианный доход — доход человека, находящегося в середине упорядоченного списка.

Субъективная и многомерная бедность

Отдельно в методике вводится понятие субъективной бедности. Под ней понимается самооценка респондентами своего материального положения и восприятие достаточности доходов для удовлетворения базовых потребностей. Источником таких данных станут результаты опроса по анкете "Качество жизни населения".

Кроме того, документ предусматривает расчёт индекса многомерной бедности. В этом случае будут учитываться не только доходы, но и условия жизни, прежде всего детей. В расчёт войдут показатели доступности и качества образования и медицины, жилищные условия, питание и одежда, возможности для досуга, участие в школьных мероприятиях, наличие книг и развивающих игр, семейный отпуск, а также способность семьи вносить обязательные платежи, заменять базовую мебель и пользоваться транспортом.