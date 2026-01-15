Пожар уже локализовали, но спасатели МЧС продолжают тушить загоревшееся кафе в Карабалыкском районе, недалеко от границы с Российской Федерацией.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании кафе поступило на пульт экстренной службы 112. К месту вызова были оперативно направлены пожарные расчёты.

- По прибытию спасателей здание было полностью охвачено открытым пламенем, произошло обрушение кровли строения, - сообщает пресс-служба ведомства. - До прибытия подразделений МЧС сотрудниками пограничного поста «Қайрақ» на безопасное расстояние были вынесены четыре газовых баллона объёмом 50 и 27 литров, что позволило предотвратить возможные взрывы и осложнение обстановки.

Пострадавших нет. Пожар локализован. Тушение продолжается.