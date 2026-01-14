Проверить игровую платформу потребовала депутат мажилиса Унзила ШАПАК, сообщает агентство КазТАГ. Она отметила, что со стороны родителей, педагогов и международных экспертов часто высказывается обеспокоенность тем, что Roblox может оказывать негативное влияние на психику детей.

Фото с сайта КазТАГ

- Сегодня нет ребенка, который не знал бы слово «Roblox». Встречаются факты виртуальной зависимости, агрессивного поведения, отстранения от реальной жизни, а также столкновения с контентом, не соответствующим возрасту, - заявила Шапак на пленарном заседании палаты в среду.

Кроме того, по утверждению депутата, на открытых онлайн-платформах, таких как Roblox, активно действуют педофилы и мошенники.

- Проводились ли в Республике Казахстан специальные исследования относительно психологического и социального воздействия платформы Roblox на детей и подростков? С учетом опыта блокировки платформы Roblox в других странах, рассматривается ли в Казахстане вопрос об ограничении деятельности этой платформы или внедрении дополнительных механизмов контроля? - обратилась с запросом к министерству искусственного интеллекта и цифрового развития мажилисвумен.

Также она запросила информацию, какие конкретные превентивные меры принимаются с целью обеспечения безопасности детей в интернете и регистрировались ли в МВД и генеральной прокуратуре факты правонарушений, таких как мошенничество и вымогательство, через онлайн-игровые платформы.

Напомним, в конце 2025 года после блокировки Roblox в России вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов заявил, что в нашей стране подобные меры не рассматриваются.