Да, конечно, они, Николай ЯБЛОНСКИЙ и Евгений КРАВЧЕНКО, знали из прогноза о предстоящей метели. Но рыбаки погоду не выбирают! А еще наверняка надеялись на то, что, как это нередко бывает, синоптики ошибутся, тем более что накануне в природе было довольно сносно.

Синоптики не ошиблись

Они - костанайцы, патриоты Верхнего Тобола. Ездят сюда зимой регулярно и всегда результативно, потому что вычислили конкретные точки, где надо ставить жерлицы на судака, где на щуку и в каком конкретном месте можно надергать хорошего окуня. Но в тот день очередного недавнего приезда сюда, уже на подъезде к водохранилищу, стало понятно: на сей раз синоптики не ошиблись.

Николай Яблонский на Верхнем Тоболе

- Ветер бешеный, метет. Кое-как палатку выставили, - делится Николай. - Правда, было тепло - всего-то минус три. А метель с ног сбивает, но жерлицы все-таки умудрились выставить. К ночи мести перестало, но на этом наши испытания не закончились. Стал крепчать мороз, ветер дул порывами. Надеялись на то, что на следующий день будет поспокойнее. Но увы! Хорошо, что палатка и печка надежные, так что в тепле спали.

Все-таки с утра Николай снял с жерлицы одного судака на 2,2 кг и несколько небольших щучек. А за стенкой палатки - уже минус 25 с ветром! Кто хотя бы раз попадал в такие минус 25 с ветром на Верхаше, знает, как это «весело»!

- С щуками тогда замучился, - признается Николай. - Двойник из ее пасти в перчатках не вынешь, делаешь это голыми руками, а они от мороза и ветра тут же перестают шевелиться и слушаться. В итоге мизинец отморозил.

Ребята отважились на снегоходе проехать под тот берег, где у них есть постоянная «точка» с окунем. Но смогли там продержаться всего минут десять, и стремглав в спасительную палатку. Живца на жерлицах не обновляли: при любом подъеме флажка - холостом или результативном - снасти сразу снимали. Было не до щуки. К вечеру второго дня клюнул еще один небольшой (с килограмм) судачок.

Представляю, каким раем после возвращения стал для них теплый душ и уютный домашний диван. Только вот надолго ли?

Отмороженный николаев мизинец пришел в себя не сразу: почти две недели с него слазила кожа.

А за окном машины - минус 38

Для потомственных рыболовов и охотников Дмитрия и Вячеслава КОНЮХОВЫХ мороз, пурга, заметенные дороги и прочие неприятности - игрушки. Они знают, что делать в экстремальных и форс-мажорных ситуациях вдалеке от дома. Отец и сын в панику никогда не впадают: спокойно, с юморком всегда найдут выход. В этом мы с Сабанеем убеждались неоднократно, когда вместе с Конюховыми попадали в такие передряги, что впору было запаниковать.

Койбагарский экстрим семьи Конюховых

Помню, как-то после доброй метели отправились мы с Конюховыми на Васильевскую дамбу. После поворота на полевую под Васильевкой проехали совсем немного, а потом дорога вообще пропала. У нас с Сабанеем возникло острое желание вернуться, но Конюховы нас не поняли.

- По степи пробьемся, - уверенно отчеканил Конюхов Дмитрий. - Мы будем бить дорогу на своей «Ниве», а вы ползите сзади по нашему следу.

Так и поехали: вокруг - белое безмолвие, поземка, посреди степи - ни души и только четверо нас. Ехали тогда долго, много буксовали. Местами приходилось всем вместе и толкать, и откапывать сначала их «Ниву», потом наш джип. Но меня тогда поразило не это, а то, какие ориентиры им маяковали, куда ехать. Нам с Сабанеем это было неведомо. Без Конюховых мы бы тогда до Васильевской дамбы не доехали. Кстати, когда возвращались обратно, опять дороги не было, нашу колею за время рыбалки напрочь задуло. А тут еще и солнце село. Снова теперь уже ночью ехали вслед за «Нивой», которую из-за поземки было едва видно, так что старались не выскочить из колеи и ориентироваться на габаритные огни конюховского авто. Но, в отличие от пути «туда», мне было спокойнее: я знала, что эти два экстремала из этой вакханалии нас выведут.

Зная эту семью очень давно, я почти уверена, что без экстрима на природе им было бы скучно. Младший Слава на днях мне поведал о том, как «весело» он с отцом недавно съездил порыбачить на Койбагар.

Но сначала предыстория. Мотивацией стала покупка первой в их рыбацкой жизни новой просторной палатки, двух раскладушек и печки. Как люди с фантазией, сначала они хотели протестировать все эти приобретения, переночевав в палатке во дворе своей пятиэтажки. Потом все-таки решили, что соседи их не поймут, хотя они и слывут здесь как люди особенные. Но палатка с печкой и раскладушками не давала покоя и жаждала испытаний. Вот так и «высветился» Койбагар.

- Выехали из Костаная в пятом часу утра, - начинает свой рассказ Слава. - В городе тогда было минус 32. Оказавшись на трассе, вдруг обнаружили, что в нашей «Ниве» окна стали замерзать. Сначала подумали, что печка барахлит, но она кочегарила отлично. Потом поняли - это только в городе было «тепло», а здесь прохладнее. Посмотрели на машинный градусник - минус 38 за окном. Ну кое-как с замерзшими окнами все-таки доехали. А на озере оказалось вообще минус 40. Заехали на лед, а он двойной - поверх основного еще одна ненадежная корка. Лунку пробурили: в верхнем слое - 10 см, потом - вода. Рисковать не стали, машину отогнали на берег. Пошли пешком. Мороз, конечно, был жу-у-уткий, а с ветром - вообще ад. Но рыбаки погоду не выбирают. В первый день выставили 7 жерлиц. Вернулись в палатку. Растопили «автономку», погрелись, перекусили, хлебнули горячего чая и пошли с отцом закидушки проверять. Улов был никакой - 6 щучек килограмма под полтора каждая. Переночевали на раскладушках в новой палатке, которая проверку градусами и ветром прошла успешно. Утром был соблазн переехать на другой водоем. Но, зная, что плотность щуки здесь хорошая - прошедшее лето ее ловили с отцом, все озеро на моторке протестировали - решили все-таки остаться, но переставить жерлицы в другой залив. Так и сделали. Перенесли щуковки ближе к середине озера, а это километрах в трех от нашего стана. Так что подвигаться пришлось хорошо. Но это стоило того. На новом месте наконец нашли то, ради чего сюда ехали. Здесь поймали одну на 7,5 кг, другую - на 6 кг и еще на 5. Другие были поменьше. Но переезжать уже необходимости не было. В итоге за три дня этого экстрима выудили 21 «торпеду».

Фото автора

Клев-инфо