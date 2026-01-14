В Казахстане изменят закон о выборах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz. Для этого депутатов изберут в специальную комиссию палат Парламента.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, цель - корректировка отдельных положений законодательства с учётом электоральной практики, а также совершенствование избирательной системы. Проект Конституционного закона и два сопутствующих законопроекта разработаны правительством.

"Они направлены на совершенствование процедурных вопросов при выборах, усиление требований к кандидатам в президенты, депутаты Парламента, маслихатов, акимы, а также к членам избирательных комиссий, регламентацию вопросов агитации, образования и использования избирательного фонда кандидата в акимы", - сообщила Имашева.

В частности, по словам депутата, членами избирательных комиссий не смогут стать лица, осужденные за коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Также урегулируют вопросы перехода или сохранения полномочий избирательных комиссий и их членов при преобразовании административно-территориальных единиц.

"Даётся возможность приостановления полномочий члена территориальной избирательной комиссии на период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, в учебном отпуске и назначения на его место временного члена избирательной комиссии. Закрепляется запрет на привлечение кандидатом финансирования помимо избирательных фондов и ответственность за нарушение этого требования", - добавила Снежанна Имашева.

Вместе с тем устанавливается ответственность членов избирательных комиссий за превышение своих полномочий и нарушение закона. Уточняется возрастной ценз для наблюдателей. Ими могут быть только граждане Казахстана, достигшие 18 лет.

Также предлагается регламентировать вопросы проведения повторного голосования при выборе акимов, если кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассмотрят включение депутатов в специальную комиссию палат Парламента.

По закону все конституционные законы в Парламенте рассматривают депутаты обеих палат.