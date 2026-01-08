Миллионные штрафы и конфискация: массовые проверки стоматологических клиник в Казахстане
В Казахстане продолжаются внеплановые проверки стоматологических клиник. Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) оценивает соблюдение стандартов медицинской помощи и квалификационные требования к персоналу. О том, за какие нарушения клиники получают штрафы и сколько медицинских организаций уже приостановили работу, читайте в материале TengriHealth.
Сколько клиник уже проверили
Руководитель профилактического контроля медицинской деятельности КМФК Минздрава Айгуль Ыскакова рассказала, что всего зарегистрировали 441 внеплановую проверку. Из них:
- 274 завершили;
- 68 — на стадии регистрации;
- 26 — в работе.
Ещё 73 проверки сняли с регистрации, так как клиники фактически не работали. Больше всего таких случаев зафиксировали в Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
Штрафы и нарушения
По итогам проверок клиники оштрафовали почти на 58,4 миллионов тенге. Всего вынесли 396 административных наказаний.
Чаще всего выявляли:
- незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность — 113 протоколов на сумму 2 309 330 тенге;
- нарушения в сфере обязательного медицинского страхования — 90 протоколов на сумму 27 111 140 тенге.
- нарушения правил обращения лекарственных средств и медицинских изделий — 67 протоколов на сумму 14 076 500 тенге;
- грубые нарушения стандартов оказания медицинской помощи — 57 протоколов на сумму 2 860 530 тенге;
- нарушения лицензионных требований — 55 протоколов на сумму 8 322 544 тенге.
Закрытые клиники и конфискация оборудования
Айгуль Ыскакова также добавила, что в Жамбылской области административный суд временно приостановил работу 10 стоматологических клиник:
- ТОО "Реймбаев";
- ТОО "Тартыков";
- ТОО "Моки";
- ТОО "Еркимбаева";
- ИП "Хамза дент";
- ТОО "Dental clinic Grace";
- ИП "Бекетаев Б.С.";
- ИП "Габибова Э.А.";
- ТОО "Айымбекова";
- ТОО "Mercury dent".
Также КМФК применил девять мер оперативного реагирования с приостановлением работы и отстранением сотрудников:
- в Алматинской области — ТОО "Стоматологическая клиника Кристалл";
- в Атырауской области — стоматологические клиники "Элит" и "Clinic 32";
- в Костанайской области — ИП "Досанова";
- в Павлодарской области — ТОО "DiDi dent", "РАЗИЕВ ГАЛИМ ТАЛГАТОВИЧ", ТОО "Стом-Икс", "АХМЕТОВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ";
- в Шымкенте — ТОО "Красивая Улыбка".
Проверки стоматологических клиник в стране продолжаются. Всего в список попали 622 медицинские организации. "До конца мая 2026 года проверят оставшиеся клиники", — уточнила Айгуль Ыскакова.
Контекст
Поводом для проверок Министерства здравоохранения стал резонансный случай в столице: после лечения зубов под наркозом в частной клинике умерла трёхлетняя девочка.
Трагедия произошла 30 октября 2024 года. По словам отца, процедура длилась более 3,5 часа вместо запланированных трёх. В суде мужчина рассказал, что врач-стоматолог решил одновременно лечить 18 зубов ребёнка, вместо того чтобы разделить процедуру на несколько этапов.
22 декабря суд признал подсудимую-анестезиолога виновной по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ей назначили 2 года лишения свободы и запретили заниматься медицинской деятельностью на 3 года. При этом суд освободил обвиняемую от основного наказания по амнистии в соответствии с законом об амнистии к 30-летию Конституции.
Это значит, что осуждённая не будет отбывать наказание в колонии, однако будет лишена медицинской практики на три года.
