В Казахстане продолжаются внеплановые проверки стоматологических клиник. Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) оценивает соблюдение стандартов медицинской помощи и квалификационные требования к персоналу. О том, за какие нарушения клиники получают штрафы и сколько медицинских организаций уже приостановили работу, читайте в материале TengriHealth.

Сколько клиник уже проверили

Руководитель профилактического контроля медицинской деятельности КМФК Минздрава Айгуль Ыскакова рассказала, что всего зарегистрировали 441 внеплановую проверку. Из них:

274 завершили;

68 — на стадии регистрации;

26 — в работе.

Ещё 73 проверки сняли с регистрации, так как клиники фактически не работали. Больше всего таких случаев зафиксировали в Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.

Штрафы и нарушения

По итогам проверок клиники оштрафовали почти на 58,4 миллионов тенге. Всего вынесли 396 административных наказаний.

Чаще всего выявляли:

незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность — 113 протоколов на сумму 2 309 330 тенге;

нарушения в сфере обязательного медицинского страхования — 90 протоколов на сумму 27 111 140 тенге.

нарушения правил обращения лекарственных средств и медицинских изделий — 67 протоколов на сумму 14 076 500 тенге;

грубые нарушения стандартов оказания медицинской помощи — 57 протоколов на сумму 2 860 530 тенге;

нарушения лицензионных требований — 55 протоколов на сумму 8 322 544 тенге.

Отдельно зафиксировали 14 случаев производства, закупки, транспортировки, хранения, реализации, применения, рекламы незарегистрированных, не разрешённых к применению лекарств и медицинских изделий на сумму 2 988 320 тенге.

Закрытые клиники и конфискация оборудования

Айгуль Ыскакова также добавила, что в Жамбылской области административный суд временно приостановил работу 10 стоматологических клиник:

ТОО "Реймбаев"; ТОО "Тартыков"; ТОО "Моки"; ТОО "Еркимбаева"; ИП "Хамза дент"; ТОО "Dental clinic Grace"; ИП "Бекетаев Б.С."; ИП "Габибова Э.А."; ТОО "Айымбекова"; ТОО "Mercury dent".

У них конфисковали медицинское оборудование и препараты — в том числе стоматологические установки, портативные рентген-аппараты, ультрафиолетовые камеры и лекарства.

Также КМФК применил девять мер оперативного реагирования с приостановлением работы и отстранением сотрудников:

в Алматинской области — ТОО "Стоматологическая клиника Кристалл";

в Атырауской области — стоматологические клиники "Элит" и "Clinic 32";

в Костанайской области — ИП "Досанова";

в Павлодарской области — ТОО "DiDi dent", "РАЗИЕВ ГАЛИМ ТАЛГАТОВИЧ", ТОО "Стом-Икс", "АХМЕТОВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ";

в Шымкенте — ТОО "Красивая Улыбка".

Проверки стоматологических клиник в стране продолжаются. Всего в список попали 622 медицинские организации. "До конца мая 2026 года проверят оставшиеся клиники", — уточнила Айгуль Ыскакова.

Контекст

Поводом для проверок Министерства здравоохранения стал резонансный случай в столице: после лечения зубов под наркозом в частной клинике умерла трёхлетняя девочка.

Трагедия произошла 30 октября 2024 года. По словам отца, процедура длилась более 3,5 часа вместо запланированных трёх. В суде мужчина рассказал, что врач-стоматолог решил одновременно лечить 18 зубов ребёнка, вместо того чтобы разделить процедуру на несколько этапов.

22 декабря суд признал подсудимую-анестезиолога виновной по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ей назначили 2 года лишения свободы и запретили заниматься медицинской деятельностью на 3 года. При этом суд освободил обвиняемую от основного наказания по амнистии в соответствии с законом об амнистии к 30-летию Конституции.

Это значит, что осуждённая не будет отбывать наказание в колонии, однако будет лишена медицинской практики на три года.