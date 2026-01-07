По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 января, утром и днём на западе и севере области ожидаются снег, низовая метель, на западе и юге - туман. В пятницу, 9 января, ночью на западе и севере будет идти небольшой снег, сопровождаемый низовой метелью. На севере, востоке и юге туман.

В субботу, 10 января, днём на западе небольшой снегопад с низовой метелью, а север, восток и юг области вновь попадут в зону тумана.

В Костанае в четверг переменная облачность, временами будет идти снег. В пятницу и субботу переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью по области будет 18-23, на юге 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидаем -5…-10 °С , на востоке 13 °С. В пятницу ночью термометры покажут -10…-15 °С, на востоке -18 °С. Днём будет -5…-10 °С, на востоке -13 °С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до -12…+17 °С, на востоке до -20 °С. День будет теплым: -3…-8 °С, на юге 0 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -18…-20 °С, днём -8…-10 °С. В пятницу: ночью -13…-15 °С, днём -7…-9 °С. В субботу: ночью -12…-14 °С, днём -6…-8 °С.

Ветер в четверг ожидается южный скоростью 7-12 м/с, в Костанае 5-10 м/с. В пятницу юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, с усилениями ночью до 15-20 м/с на западе и севере. А в субботу прогнозируется юго-восточный ветер 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ