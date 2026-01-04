Художники подводят итоги творческого года, а галерея их демонстрирует. Итогов получилось много - разножанровые работы размещены в залах на двух этажах. Выставка «На волне вдохновения» представляет произведения 27 авторов, открылась 26 декабря, работать будет месяц.

Гость вернисажа смотрит работы О. Кускова и В. Быкова

«Красиво рисуют»

На вернисаже член Союза художников РК Николай ТОРШИН, сказав, что выставка ему понравилась, отметил: раньше молодежь, тем более самодеятельные авторы, не выставлялись одновременно с профессионалами, как это сделано сегодня.

«Праздник». Автор Н. Торшин

- Но сейчас смотрю по технике, по композиции - красиво рисуют, пишут, свет видят. Ну, молодцы. Желаю больших и творчески интересных успехов... Еще хотелось бы, чтобы молодые чаще выступали. Не просто «привет-привет» при встрече, а говорили, что думают о работах друг друга, да и тех, кто постарше. И не бойтесь, этим вы не обидите никогда. Уж мне в свое время говорили в глаза, что не тем занимаюсь. Ну и что? Если я рисую, то потому, что мне хочется. Просыпаюсь, и руки сами тянутся к карандашу.

«Юность». Автор Н. Торшин

На выставке творчество известного костанайского живописца представлено серией работ из истории родного края: «Юность», «Праздник», «На земле предков».

«Георгины». Автор Н. Халифаева

У галереи - дата

«Улица Набережная. Костанай». Автор О. Кусков

Руководитель отделения Союза художников РК Вадим БЫКОВ напомнил, что у галереи самой в этом году - знаковая дата. Десять лет назад ее здание было передано Костанайскому историко-краеведческому музею, став частью его отдела изобразительного искусства. И столько же лет длятся «плотные и плодотворные», по выражению Быкова, связи художников с музеем. И речь не только о регулярных выставках, без которых невозможно себе представить течение творческой жизни.

Скульптор Александр Воткал у бюста Абдрахмана Досова

Одним из воплощений этого сотрудничества является ежегодная организация для художников выездных пленэров. Делает это музей, являющийся государственным учреждением. В последние годы на этюды ездили в Мендыкаринский, Сарыкольский, Карабалыкский, Наурзумский районы. Судя по впечатлениям, которыми делились гости вернисажа, этот художественный проект ГУ у них более чем востребован. Ведь далеко не у всех есть возможность выезжать на этюды за пределы Костаная, не просто в районы области, а в самые живописные их места. Тем более что многим они и вовсе не известны.

«Бурабай». Автор А. Абилова

Не пропустите «дельфинов»

Художник Баян Баталова с воодушевлением рассказывала о выездных пленэрах

- Таким образом, художник узнает свой родной край. Мы были в Мендыкаринском районе, он очень отличается от других, по природе особенный. Прекрасный был у нас пленэр в Сарыкольском районе - «Золотая осень», - вспоминала член Союза художников РК Баян БАТАЛОВА. - Я до сих пор им впечатлена и до сих пор еще не все написала, что там увидела и почувствовала. Наурзум запомнился. Оказывается, есть у нас такие необыкновенные места. Там сосны совсем не такие, как около Костаная. У нас сосны высокие, у них ветви только наверху. А в Наурзуме они растут на песчаной подушке, и нижние ветки, как юбочка. Я нигде таких сосен больше не видела.

«В снежную зиму». Автор Н. Халифаева

В 2025 году для традиционного пленэра музеем был выбран Житикаринский район.

«Собака со щенком. Житикара. Карьер» Автор Н. Яковлева

- Поездок на этюды художники ждут с большим нетерпением. И в этом году все спрашивали, когда же и куда поедем, - делилась впечатлениями художница Надежда ЯКОВЛЕВА. - Я вот никогда раньше не была в Житикаринском районе. И даже не представляла, что карьеры могут быть такими живописными, по цвету настолько интересными - красный, рыжий... Мы приехали, и просто глаза разбежались. Когда я начала выкладывать свои работы в соцсетях, мне друзья писали: «Это в Америке? Где это у нас такие необычные места?» Хотелось бы, чтобы поездок было больше, новых эмоций, потом новых картин.

«Житикара. Песчаный карьер» Автор Б. Баталова

Баян Баталова запомнила необычные «белые горы» в окрестностях Житикары, сравнивала их с пейзажами Актау, где в 2007 году побывала на международном фестивале.

- Это необыкновенно. Такого я у нас не ожидала увидеть, - призналась она. - На них сверху такие шапочки из земли и растений. Если без них, то станет похоже на Колорадо или Чарын, по-моему. Когда будете смотреть наши работы с этого пленэра, поймете, о чем я говорю... И очень впечатлило житикаринское Каменное озеро. Ну, озера-то почти нет. Леса нет, даже кустарников нет. Но живописность в другом: там видно время, разрушающее камни. Они изъедены годами, расслаиваются. Виды волшебные.

Таким житикаринское Каменное озеро увидела Баян Баталова

Поднявшись в зал на втором этаже, где размещены работы художников, побывавших на житикаринском пленэре, Баталова провела небольшую экскурсию. Показала пейзажи свои и коллег, серию рисунков.

Баян Баталова показывает работы с пленэра в Житикаринском районе

- Видите, можжевельник пророс сквозь камни, корнями разрушает их, - показывала она. - Там были еще цветы болотные, необычные очень. Я их пока не сделала. А вот работа Вадима Быкова - плоские, округлые камни, напоминающие дельфинов. Это местная достопримечательность.

«Каменное озеро. Житикара» («Дельфины») Автор В. Быков

Этот пленэр был организован музеем при поддержке акимата Житикаринского района, часть работ, выполненных художниками, району подарена.

Бюст Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова. Автор А. Воткал

Фото Галины КАТКОВОЙ