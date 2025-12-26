Переписку директора Михайловской общеобразовательной школы Мендыкаринского района Карлыги ИСМУРЗИНОЙ с ее подчиненными опубликовали на страничке «Правозащитного центра Костанайской области» в соцсети Instagram.

Карлыга Исмурзина / Фото из архива "НГ"

В ней всех, кроме кочегаров, настоятельно просят «закрыть подписку на газеты». Завуч Михайловской школы Тогжан БУЛАТОВА пишет, что на подписку газет «Костанайские новости» и «Костанай таны» нужно скинуться по 2 700 тенге, отмечая, что «остальные издания выписывают учителя». К сообщению прикрепили номера телефонов с привязанными картами в банках. Номер Каспи, к примеру, принадлежит некой Карине Ж.

Позже к переписке подключается директор Исмурзина:

- Вам же и так минимальную сумму дали. Завтра завуч едет в район на семинар и попутно должна была выписать газеты. Но из-за вас теперь она не сможет. В понедельник придется нанимать машину. Сколько стоит найм машины, вы знаете.

В ответ директору отчитываются, что все технички "уже сдали". А Исмурзина вновь обращается к тем, кто воспротивился:

- Коллеги, имейте в виду: как вы ко мне, так и я вам буду обращаться. Вы меня не понимаете, значит, я тоже вас понимать не буду. С отпрашиваниями ко мне не подходите! Работать будете, как положено, до 18:00. Несмотря на морозы и бураны. Буду контролировать сама лично!

«НГ» отправила запрос в управление образования акимата Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель руководителя Данагуль СЮНДИКОВА сообщила, что в школах действует приказ «О запрете сборов денежных средств и поборов».

- От директора Исмурзиной получена объяснительная по данному факту, - сообщается в ответе. - Установлено, что на основании рекомендации отдела образования Мендыкаринского района о подписке для школы на периодические издания проведена разъяснительная работа с директором, а также с педагогическим коллективом школы. Поясняем, что подписка на периодические издания должна оформляться школами в рамках бюджета организации. Подписка на периодические издания для педагогов может быть оформлена только по желанию и предпочтениям педагогов.

Директора школы Карлыгу Исмурзину привлекли к административной ответственности по п. 4 ч. 7-3 ст. 409 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о статусе педагога, совершенного в виде возложения на педагога обязанности по приобретению товаров и услуг). Наказание по этой статье крайне мягкое - предупреждение. И только в случае повторного нарушения директору может грозить небольшой штраф в размере 20 МРП.

Как сообщили "НГ" в отделе образования Мендыкаринского района, деньги сотрудникам Михайловской школы вернули.