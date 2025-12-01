Смысл экологической площадки – теория и практика. С наполнением и развитием помогают студенты и преподаватели КИнЭУ. Основной принцип иллюстрирует экспозиция «Ноль отходов»: переосмысли, откажись, сократи, используй повторно, переработай и компостируй.

Ректор КИнЭУ Арман Исмаилов и гость из Ирана Джамшид Хемати официально открывают зеленую зону

Зелёную площадку в Костанайском инженерно-экономическом университете открыли 24 ноября.

Новая зеленая площадка КИнЭУ

Есть фраза, приписываемая индейцам из лесов Амазонки: "Когда будет срублено последнее дерево, когда последняя река будет отравлена, когда будет выловлена последняя рыба, тогда мы поймём, что деньги нельзя есть". Динара ШАДРИНА - предприниматель из Костаная, посвятившая основную часть своей жизни экопросвещению и производству экопродукции, считает, что ее смысл заставляет задуматься, а загрязнение окружающей среды непременно отразится на человеческом здоровье.

Экспозиция «Ноль отходов»

В начале октября Динара поделилась идеей открытия экоцентра с директором Карьерного центра КИнЭУ Айгуль СЕГИЗБАЕВОЙ. 19 октября на форуме социальных предпринимателей Айгуль Сералиевна сообщила о подобранном помещении в университете. После осмотра помещения были разработаны план и концепция экоцентра, а также провели две ознакомительные лекции для студентов и преподавателей.

Мусор, не подлежащий переработке

- Возьмём, к примеру, одноразовую посуду, - говорит Динара Шадрина, - чаще всего она не подлежит переработке, так как состоит из пластика и бумаги. Но некоторые вещи можно использовать многократно. Допустим, крышечки. Нашей задачей на сегодняшний момент является демонстрация того, от какой упаковки стоит отказаться. Например, мы оформляем доставку еды. Что, помимо еды, нам привозят? Целый пакет мусора: одноразовая посуда, салфетки, пакеты и т. д. Что можно сделать? При заказе доставки просить не класть одноразовые приборы, тем более, если заказываем домой, где у каждого есть многоразовая посуда. И даже если берём еду с собой, можно отказаться от одноразовых приборов, так как часто непонятно, из какого пластика они сделаны.

Упаковка тетрапак (слой алюминия и пластика) не перерабатывается в Казахстане. Динара советует не покупать соки в такой упаковке. Заменить на стекло, а лучше делать соки самим – экологически чистые. Другой пример - шоколад, произведенный фабрикой «Рахат» в Алматы, и шоколад от "Баян-Сулу" – местный. В Алматы экологичнее покупать "Рахат", а в Костанае – "Баян-Сулу", потому что сокращаются транспортные расходы и, соответственно, выделяется меньше углекислого газа. Приобретая товары местного производителя, снижаем нагрузку на окружающую среду.

Экошоперы

Горожане выбрасывают мусор в пакетах, который позже попадет на мусорный полигон. Динара использует шоперы, которые шьет сама. Начинающим швеям рекомендует экспериментировать со старой одеждой вместо дорогостоящих тканей. Отличный способ освоить азы шитья без лишних затрат и переживаний. И порой из таких экспериментов получаются весьма интересные вещицы. Одна сумка может заменить до 300 одноразовых пакетов в год.

Зеленый квадрат здесь

При покупке чего-либо в упаковке мы должны задуматься о том, что с ней будет потом, ведь полистирол и пенопласт не перерабатываются. Существуют три вида пластика, не подлежащего переработке: с маркировкой "3" в треугольнике, полистирол ("6"), а также смешанные типы ("7").

- У нас есть зона, где установлены экоурны для раздельного сбора отходов. - рассказала предприниматель, - Я сортирую крышечки и готовлю их к сдаче. Мы собираем батарейки. Хотелось бы отметить, что металлические крышки перерабатываются, но не подходят для нашего проекта. Попадание таких крышек в шредер (устройство для измельчения крышек) может повредить оборудование. Я показываю детям различный мусор. К примеру, фотобумага или факсовая бумага, которая не является бумагой в чистом виде и не может быть сдана в макулатуру. Если бумага попадает на мусорный полигон, она становится непригодной для переработки, пачкается и вместе с органическими отходами выделяет метан. Батарейки и стеклянные бутылки, попадая на полигон, могут взорваться и вызвать пожар, отравляя воздух, которым мы дышим.

Источник жизни и урожая

Таким образом вся семья Динары вносит свой вклад в уменьшение количества мусора на полигонах. У них остается всего одно ведро мусора в месяц, что не может не радовать, учитывая, что среднестатистический человек производит около 300-400 кг мусора в год. Даже ветки, которые часто выбрасывают, можно закопать и создать тепловую грядку. Необходимо вырыть канаву, уложить крупные куски бревен, далее добавить более мелкие органические материалы, скошенную траву и прочие остатки растительности, смешивая их с землей. Тщательно подготовленный участок, благодаря теплу, выделяемому в процессе перегнивания, становится источником жизни и урожая на долгие годы.

Экоурны

«Делать деньги на мусоре» или же очищать планету с выгодой для себя? Люди могут воспринимать это, как что-то грязное. Но действия Динары Шадриной учат людей тому, что всё зависит от нас самих. Если ты хочешь видеть грязь, то будешь её видеть и лишь возмущаться. Но если тебе это не нравится, что ты сделаешь? Уберешь.

Тротуарные плитки из пластиковых отходов

Выжимая из Земли все ресурсы, мы ничего не даем взамен, а только тратим… Переработка – это способ вернуть ресурсы в экономику, пусть и самую малую часть. Существует линейная модель экономики: берём и выбрасываем после использования. Но есть и циклическая модель: взяли, использовали, вернули на переработку. Можно представить ситуацию: мы живем в доме, состоящем из двух комнат. Одна комната служит в качестве кладовки, откуда постоянно берем продукты. Во вторую сваливаем отходы. Это как замкнутый круг. Придет время, кладовка опустеет, а другая комната забьётся до отказа. Что случится? То же самое происходит и на Земле. Улететь на другую планету мы не сможем. Нашему будущему поколению жить здесь, если они доживут до того счастливого дня, когда смогут видеть голубое небо и зелёную траву. А это зависит от нас.

Экологический проект объединяет

- То, что для вас есть мусор, для нас является сырьем. - с воодушевлением говорит Динара. - У нас пока нет стенда с инфографикой, показывающей, сколько ресурсов мы сэкономили. К сожалению, люди не понимают значения слова «экология» и воспринимают поверхностно: «Субботник? Побежали!», «Дерево сажать? Здорово, пофоткаемся и разойдемся». Природа от этого лучше не становится. Понимание приходит, когда человек осознает, что обычная шоколадка может нанести вред здоровью из-за красителей и усилителей вкуса. Что лучше съесть яблоко из собственного сада, или же приготовить домашние чипсы, ведь это намного экологичнее и полезнее, чем получить минутный прилив энергии от шоколада. В планах экоцентра - приглашать лучших активистов проекта на мастер-классы, чтобы дети почувствовали, что они не только могут приносить крышечки и прочие отходы, внося свой вклад в переработку, но и создавать что-то своими руками. К примеру: карандашницу из банок, украшенную салфетками, или вазочки из пластиковых бутылок. Ведь это настоящий хендмейд!

Фото автора