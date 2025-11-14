Введение стандарта, в соответствии с которым в городах будут применяться реагенты для ликвидации на дорогах наледи, прокомментировали «НГ» в акимате Костанае. Впервые в РК разработаны нормативы не для зимнего содержания дорог вообще, а именно для находящихся в населенных пунктах.

В начале ноября пресс-служба Министерства транспорта РК сообщила, что КаздорНИИ (Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт) разработал национальный стандарт, который впервые устанавливает требования к противогололедным материалам, применяемым в пределах городов и сел. Цель - не только обеспечить безопасность пешеходов и транспорта, но и снизить негативное воздействия реагентов на окружающую среду - на почву, зеленые насаждения.

Сейчас городские службы руководствуются нормативами стандарта "Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования".

«НГ» адресовала в отдел ЖКХ акимата Костаная вопрос о том, когда подрядчики начнут работать с учетом нового стандарта.

- На сегодняшний день данный стандарт разработан но пока не утвержден, - ответил главный специалист отдела Кайыржан БАЖИРОВ. - В текущем году согласно заключенных договоров будет применяться пескосоляная смесь в пропорции 70/30 (70% песка и 30% соли). При составлении технической спецификации на следующий год предусмотрены сертифицированные реагенты для обработки проезжей части и тротуарных дорожек во избежание образования наледи.

Рассказывая о разработке нового стандарта, пресс-служба Минтранспорта подчеркивала, что он соответствует нормам Экологического кодекса РК.

Фото из архива "НГ"